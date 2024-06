Facundo Pastor fue amenazado al aire: "Querían que dejara de responsabilizar a las fuerzas de seguridad"

Tras los incidentes en el Congreso, el periodista Facundo Pastor se encontraba hablando este lunes en vivo sobre las 16 personas que continúan detenidas por lo ocurrido y los presuntos infiltrados en la movilización contra la Ley Bases cuando recibió amenazas a su teléfono particular.

"Ya veníamos del fin de semana con mucha información respecto a lo que sucedió y lo que está sucediendo en la causa que lo tiene al fiscal (Carlos) Stornelli como instructor. Yo le di tratamiento como hicieron varios colegas", explicó Pastor en diálogo con Radio Con Vos.

"No son muchos pero hay varios colegas tratando el tema de los aún detenidos por los incidentes, y esta suerte de ramilletes de delitos que podrían verse agravados por la figura del terrorismo", señaló.

En este contexto, relató que estaba al aire tratando el tema cuando un número desconocido no paraba de llamarlo. En cuanto pudo atender, comenzó a recibir insultos y amenazas, por lo que afirma que le nació de "forma natural" mirar a cámara y contar lo que estaba sucediendo.

"Quería que dejara de responsabilizar a las fuerzas de seguridad, que diga que los que realizaron los incidentes son culpables, una línea medio irracional porque está todo en veremos", reveló Pastor sobre lo que le pedían desde el número desconocido. "A partir de ahí me dejó de escribir y desapareció el teléfono también", indicó.

"Lo que venía trabajando al aire es la idea de que si hay un fiscal que en un escrito da una lista de delitos y de personas, tiene que relacionar delitos con personas, sino no sabemos nada de lo que está pasando", detalló sobre lo que ocurrió cuando se encontraba exponiendo al aire el escrito del fiscal sobre la causa.

Sobre el tema, el periodista remarcó que "muchas de las detenciones se dieron en un anillo muy alejado del Congreso y en un horario muy distante al inicio de los incidentes" y profundizó: "La Policía dejó que se fuera la CGT, con un criterio preventivo de no generar un mal mayor, dejó que se vayan algunas organizaciones, dejó que se vayan disipando los incidentes y en lugares muy lejanos al lugar fueron y realizaron estas detenciones porque necesitaban tener detenidos. Eso no está bien".

"Lo que estamos contando es el criterio que Stornelli tiene respecto a las prisiones preventivas. No le estoy adjudicando ninguna responsabilidad", subrayó y aclaró que "es factible que en las próximas horas haga la denuncia" por los mensajes recibidos al aire.

Amenaza a Facundo Pastor

"A vos que me estás escribiendo en vivo y que te hacés llamar Juan Ignacio. Todo esto, y si me seguís rompiendo las pelotas, va a la Justicia", manifestó este lunes el conductor durante la emisión del noticiero que conduce en A24 mientras mostraba su celular a la cámara.

En medio de la tensión, continuó: "Te lo digo cortito, porque todo esto que estás haciendo se puede constituir como una amenaza. Y no muestro el teléfono al aire, para no comprometerte, ¿si?. Me están amenazando en este momento, están diciendo pel*tudeces".

Luego, mientras en el programa continuaban mostrando imágenes de los presuntos infiltrados que hubo en la movilización del pasado miércoles en el Congreso, agregó: "No doy tu teléfono al aire porque directamente se lo voy a pasar al abogado para que haga una causa judicial. Es grave pero es lógico lo que están haciendo. Se presenta como un periodista y abogado, decime quién sos o salí al aire. Sumate a debatir, porque el teléfono no se de dónde es, no conozco la característica".

El tenso momento vivido por el periodista tuvo lugar cuando desde el programa regresaban desde un móvil que se encontraba cubriendo la conferencia de prensa de los familiares de las personas que continúan detenidas en distintos penales federales acusadas de terrorismo, aunque aparentemente sin pruebas.

"Esto pasa todo el tiempo, lo que me llama la atención es que esto normalmente sucede en redes, pero ahora me estás mandando mensajes a mi teléfono personal, con el que estoy trabajando. Lo que vos no querés es que cuente lo que estamos diciendo acá", cerró.

