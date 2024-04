Ernesto Tenembaum tildó de "nabo" a Javier Milei tras las críticas a periodistas

Las críticas del presidente Javier Milei a periodistas de esta semana siguen generando polémica. Tras el largo posteo del primer mandatario en las redes sociales de este miércoles 10 de abril por la mañana, se reavivaron las réplicas contra sus opiniones. Entre ellas estuvo la de Ernesto Tenembaum quien, sin red de contención, calificó directamente de "nabo" al primer mandatario.

En su posteo, el primer mandatario argentino escribió: "El periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones".

"Lo indignante de todo esto no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol que, en esencia, es efectivamente noble. Si no que al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial", expresó el jefe de Estado en Twitter.

Milei luego agregó: "La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales. Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios".

Javier Milei habló de libertad de expresión: cuestionó a los periodistas pero se "indigna" cuando lo critican

Tenembaum: "Estoy hablando del Presidente. Le dije nabo"

A raíz de estas declaraciones, el periodista Ernesto Tenembaum realizó un editorial en su programa de Radio Con Vos. Sin medir sus palabras y fue durísimo contra Javier Milei. "Toda nuestra historia es discutir con gente, contra gobiernos que te critican y te aprietan. Yo empecé a laburar fuerte con Menem. Era así. Te quitaba la publicidad oficial. Te decía 'Página/12 está metido en el narcotráfico'. Fue hace 30 años. Hubo toda una discusión. Se armó una agrupación que se llamaba periodistas que estaban desde Grondona hasta Verbitsky para denunciar cómo Menem apretaba y manipulaba la publicidad oficial. En Página lo vivíamos todo el tiempo", recordó el locutor.



A partir de aquí el periodista apretó el acelerador y no ahorró críticas: "Con Kirchner fue el festival de estas pelotudeces. '¿Pero si ellos agreden por qué no les puedo responder?'. Obvio que podés responder, nabo", dijo Tenembaum. "'Javo'", lo corrigió irónico su columnista Jairo Straccia.

"Estoy hablando del Presidente. Le dije nabo. No creo que él sea un nabo, pero estas cosas son de nabo. Porque si vos hablás así: vos te teñís el pelo, vos sos Lalidepósito y vos sos jamoncito del medio, vos sos nabo. Hablemos así. Lo que estamos viendo acá es un revival en paso de comedia, de algo que fue tragedia y ya estamos fogueados. El presidente puede decir cualquier cosa, nosotros podemos decir cualquier cosa y en todo caso veremos cómo evoluciona", completó Tenembaum.

Las críticas del presidente Milei al diario Perfil

En la extensa entrevista de tres horas concedida a Alejandro Fantino en su programa de Neura Media, Javier Milei brindó diversas definiciones al respecto de varios tópicos en uno de los cuales ataco al diario Perfil: “Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosas que nunca pasó, y, sin embargo, el diario de ‘Tinturelli’ usa los datos para mandarte mails, por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y, sin embargo, me lo siguen mandando”. Asimismo, entre risas, sostuvo que el medio "Perfil ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra”.

La respuesta de Jorge Fontevecchia

El Presidente & CEO del Grupo Perfil y Cofundador de Editorial Perfil, le respondió al primer mandatario: “Le vamos a decir al Presidente: no pudo quebrarnos la dictadura militar, Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, tampoco Néstor Kirchner poniendo cero de publicidad oficial, entonces tampoco va a poder quebrarnos usted”, aseguró Jorge Fontevecchia.

