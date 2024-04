La dieta de los Senadores y el sueldazo de Karina Milei

Desde que comenzó la escalada de aumentos, la medicina prepaga ya perdió un 10% de sus clientes. El Gobierno le pidió a estas empresas que congelen sus cuotas por dos meses y las empresas se negaron. Acto seguido, Claudio Belocopitt, titular de la Unión Argentina de Salud, renunció al cargo porque Milei lo eligió como blanco para castigar a dichas empresas por los aumentos.

Finalmente, por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga deberán retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre 2023 ajustada por IPC. Es decir, el 75% de aquellas deberán ajustar su cuota, para que la gestión nacional pueda ordenar su ecuación económica, ya que éste incremento desmedido se suma al de los alimentos y los servicios públicos.

Estas cosas ocurren cuando las cosas no son analizadas en debida forma, ya que no se puede tener precios internacionales con el doble de impuestos. Antes la gente no podía pagar la cuota, y ahora tampoco.

El economista Carlos Rodríguez dijo “Estamos yendo a una depresión económica y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión”. El riesgo país, en su nivel más bajo desde 2020, se ubica en 1,200 PB. Esto alienta a la cartera económica, pero está muy lejos de recomponer el crédito privado para el sector público.

Mientras tanto Milei sigue muy concentrado en su realidad afirmando “e ajuste fiscal más grande la historia de la humanidad” y "mi popularidad aumentó”. Su relato choca contra las últimas encuestas que indican que la desocupación (30%) empata a la inflación (32%) como preocupación de la gente. Recordemos que en Diciembre 2023 la primera se ubicaba en 15%. En los primeros 3 meses de gestión, se perdió el 19% de poder de compra, contra el 8% en el 2001.

El Fondo Monetario Internacional elogió el “impresionante” avance de Argentina y estimó que la economía caerá 2,8% y que la inflación será del 150% en el 2024. El organismo estima que el crecimiento en el 2025 será del 5%, aunque días atrás advirtió sobre las consecuencias sociales del ajuste y una casi inminente hiperrecesión. Ergo, eso del crecimiento se ha convertido en la promesa de un terreno en la luna. El ministro de economía Luis Toto Caputo dijo “La inflación continuará. Y la única razón es porque los argentinos están con esta tendencia a pensar que todo va a salir mal”. Así es argentino, si las cosas salen mal, la culpa es tuya. Esto ocurrirá al tiempo que el funcionario, junto a Pablo Quirno, se reunía con Gita Gopinath, director para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, y el subdirector, Luis Cubeddu, y el jefe de misión para la Argentina, Ashvin Ahuja en el FMI; organismo que ha enfriado la expectativa de un acuerdo para obtener fondos frescos.

El mito de la austeridad se terminó cuando el gobierno decidió pasar de los 8 ministerios prometidos en la campaña a 12 trincheras de sueldos y presupuesto para parientes, amigos y propios. El Gobierno ascendió a tres secretarios de Estado, entre ellos están Karina Milei, Secretaria General, Eduardo Serenellini, Secretario de Prensa y Javier Herrera Bravo, Secretario Legal y Técnico. En efecto, a Milei no le alcanza con darle un cargo a un familiar directo, también era necesario un sueldazo y una “cajita feliz” de ministro para que se divierta.

El famoso “No hay plata” no funciona para todos igual. El vocero presidencial Manuel Adorni fue ascendido de rango a secretario de Estado y tendrá un sueldo más jugoso, que se ubicará en torno a los $4,000,000. Ahora su situación económica como la de su hermano y su hermana por lo menos está resuelta. Mientras tanto los senadores se aumentaron el sueldo, pasarán de cobrar de $1,9 millones a $7,2 millones (¡In your face Uganda!!-) De esta forma, ¡cuando Milei dijo “Los sueldos van a volar!!!”, se trataba de los legisladores y los amigos del León.

En el Senado la vicepresidente Victoria Villarruel defendió el aumento de sueldo de los senadores "Es perfectamente legal y no tenía herramientas para frenarlo”. De esta forma cuida su silla y esquiva con conflicto que le pega de lleno al oficialismo. Luego Milei, mientras le mejoraba el sueldo a la hermana decía “Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de la Libertad Avanza El 2025 será paliza histórica…”. Lo que no nos contó Javo es que uno de sus senadores firmó el dictamen habilitando el tratamiento del aumento de la dieta.

Desde el Congreso Martín Lousteau, defendiendo su sueldo afirma ”Estábamos cobrando menos que un tuitero del Presidente” ¿Será que el presidente mintió sobre el voto de sus Senadores al dietazo para tapar el aumento de sueldo a su hermana Karina? En este juego donde la Casta está más fuerte que siempre, el Gobierno oficializó la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema y Patricia Bullrich defendió la postulación del Juez de Comodoro Py.



Por ahora es todo relato, el gobierno cerró el INCAA y Telam, pero los sueldos se siguen pagando. El Registro Nacional Automotor actualizó los valores de los trámites en un 300%, y seguidamente retrocedieron en chancletas frente a la reacción de la gente. El gobierno de Milei es muy parecido en ese aspecto al de Alberto Fernández. La falta de gestión de estos meses coronó con el hackeo de la base de datos del Renaper. Como consecuencia de ello se habrían filtrado alrededor de 65 millones de datos que incluye los documentos de la totalidad de los argentinos, sus huellas digitales, grupo sanguíneo y firmas. Esa misma semana robaron la base de datos de todas las licencias de conducir de Argentina compuesta de 5,700,000 de registros.

Se terminó el noviazgo del Presi con Fátima Florez. Un tuit fue suficiente para notificar a su ahora ex el final del vínculo. Se acabó el uso de la parafernalia del equipo de seguridad para que éste visite en su trabajo a la artista, y así asegurar la foto, el beso exagerado de los tortolitos y la virilidad de Javo. En este contexto supimos que las fotos que reflejaban la intimidad de estos, en concreto la que habían tomado de los pies de ambos, y que había publicado la imitadora, eran en aparentemente de Karina Milei.

El Gobierno anunció que el Presidente dejará de usar aviones de línea para viajar. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo “El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre los riesgos que existen de que el Presidente siga volando en vuelos comerciales”.

Esta decisión que a todas luces resulta lógica viene acompañada de al menos dos relatos difundidos en los medios, ambos cargados de paranoia. El primero se refiere a una visita de Fátima Florez al presidente, quien al entrar sin avisar al cuarto del mandatario mientras éste dormía, el mismo se arrojó al suelo pensando que se trata de un operativo comando para secuestrarlo.

Luego vino la declaración de Joni Viale, que dijo al aire “Si me subía a ese avión (el F-16 al que se subió Luis Petri o el vuelo a Dinamarca) era boleta”. Si estas historias se confirman, estamos hablando de alguien que no solo necesita atención profesional, sino que corre el riesgo de estar influenciado inadecuadamente dentro de su entorno.

La revista Time eligió a Milei como uno de los 100 personajes más influyentes. La prensa local, especialmente los más convencidos, destacaron la noticia como si el Presi haya sido “el más influyente”, olvidando que Yulia Navalnaya, viuda del disidente ruso Alexei Navalny, fue la verdadera protagonista. Los comunicadores tampoco recordaron que individuos como Hitler, Mussolini y Franco también fueron protagonistas de dicha publicación.

El esfuerzo por sostener la imagen de Milei también llegó al Hotel Llao Llao. Los abrazos más efusivos luego de su discurso fueron con sus Ceos militantes, Elsztain (IRSA), Galperin (Mercado Libre), Bastitta Harriet (Plaza Logística), Guibert Englebiene (Globant) y Rattazi (ex Fiat); demostración de afecto que no alcanza para apuntalar al Presidente.

Su mensaje generó más dudas que certezas, trató de héroes a quienes fugan divisas y alentó el dólar Blue, pero no se anima a unificar el cambio y eliminar el cepo. Y siguió “Muchachos, en algún momento van a tener que poner las pelotas, van a tener que invertir, se van a tener que jugar para que se abran las aguas y seamos libres”. Los aplausos no taparon las dudas que generan las condiciones actuales para invertir.

El Ministro Luis Petri fue a Dinamarca y cumplió el sueño que Milei no pudo. Javo se fue con la campera Uniclo, pero le dijeron que la guardara. Luis hizo las fotos, se puso la campera de “Maverick” para la firma y se disfrazó de piloto para dar una vuelta. Al ministro le falta el cosplay de Policía, de operario e indio y completa los atuendos de Village People.

La emoción de Petri y Milei los llevó a solicitar la integración de Argentina como socio global de la OTAN. De la misma forman parte Australia, Colombia, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán. Los funcionarios olvidan que somos aliados estratégicos de los EEUU extra OTAN. De esta forma, formar parte de la primera trae más riesgos que beneficios, pero el entusiasmo de recibir equipamiento militar los lleva más allá de lo que deben hacer.

Luego del ataque de Irán a Israel, Milei nos demostró que no tiene la menor idea sobre la seriedad que representa un conflicto armado, mucho menos uno de esta magnitud. En lugar de manifestarse apresuradamente diciendo “Argentina no puede ser neutral en la tercera guerra mundial”, debió cerrar la boca por una cuestión de prudencia frente a un escenario tan complejo.

El presidente se volvió antes de ir a Dinamarca ¿Se trató del conflicto en Medio Oriente o algún problema de salud o medicación que no le permitía volar? El Javo se volvió de urgencia y convocó a un comité de seguridad nacional integrado por Serenellini, Adorni, Caputo y Karina. Ningún guión de película cómica se hubiera animado a tanto. Luego vino la conferencia de prensa “sin prensa” de Manuel Adorni, y la participación especial del embajador de Israel ¿Qué hacía allí aquel funcionario extranjero? ¿Cómo va a brindar una conferencia de prensa con el vocero presidencial?

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tuvo que salir al cruce de las declaraciones de Patricia Bullrich sobre una presunta presencia del grupo terrorista Hezbollah en ese país.

"No es a través de la prensa que se discuten los temas de inteligencia", dijo el chileno. La “pato criolla” sigue con su show luego del desastre mediático de Rosario, donde luego de promocionar un operativo en la cárcel, costó la vida de varios trabajadores “random” por parte del narcotráfico. En este sentido la ministra había dicho que tras el ataque de Irán a Israel, tendrán "extremo cuidado en la frontera norte”.

Los viajes del Presi son para darse los gustos, nada de políticas de Estado ni generar recursos para el país. El niño Milei se entrevistó con Elon Musk y ligó paseo guiado por las instalaciones de Tesla.

El empresario esperaba encontrarse con el Presidente de Argentina y se cruzó con una criatura de aspecto desalineado y zapatillas gastadas que con una expresión de estudiante de primario emocionado le decía que su hermana era la “Jefa”. El mega empresario le dio un recorrido por las instalaciones de la compañía, le concedieron la foto, le prestaron una Cybertruk y lo mandaron para casa sin pena ni gloria.

En Miami el Javo concedió una entrevista a Ben Shapiro, donde el rey de los incomprobables volvió hacer de las suyas.

“Hoy ganaríamos una elección en primera vuelta”, “m héroe máximo es Moises”, dijo Milei y, como no podía ser de otra forma agregó: “la peor cloaca del universo esta en los medios argentinos”. Estas declaraciones tendrían más relevancia con la posterior pelea con Jorge Lanata, a quien lo calificó de mentiroso y ensobrado, valiéndole al Javo una demanda de parte de don “Lanato”, como lo llamaba la sueca de PPT.

Carlos Pagni en su columna “Poder, emociones y salud mental” habló del síndrome de hubris y Javier Milei. En el artículo el periodista cita a Owen y Davidson, donde señalan que los líderes que son víctimas de hibris presentan 14 características:

Ven el mundo como un lugar de autoglorificación a través del ejercicio del poder; Tienen una tendencia a emprender acciones que exaltan la propia personalidad; Muestran una preocupación desproporcionada por la imagen y la manera de presentarse; Exhiben un celo mesiánico y exaltado en el discurso; Identifican su propio yo con la nación o la organización que conducen; En su oratoria utilizan el plural mayestático “nosotros”; Muestran una excesiva confianza en sí mismos; Desprecian a los otros; Presumen que sólo pueden ser juzgados por Dios o por la historia; Exhiben una fe inconmovible en que serán reivindicados en ambos tribunales; Pierden el contacto con la realidad; Recurren a acciones inquietantes, impulsivas e imprudentes; Se otorgan licencias morales para superar cuestiones de practicidad, costo o resultado Descuidan los detalles, lo que los vuelve incompetentes en la ejecución política.

¿Todo esto resulta familiar?