Patricia Bullrich reveló cuánto cobra como ministra y pidió "ser austeros y ejemplares"

Patricia Bullrich opinó sobre el aumento salarial de los senadores, se refirió a la votación del radical Martín Lousteau, reveló cuánto cobra ella como ministra de Seguridad y pidió a la clase política “ser austeros y ejemplares” porque “todo el mundo está complicado”. También habló sobre el reclamo presupuestario de la educación pública y denunció que hay universidades que "hacen un kiosco para ellos" y propuso “sacudirlas” para “sacar el sistema burocrático”.

El senador Martín Lousteau remarcó el viernes pasado que, antes del aumento que votaron a mano alzada, “un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente; la tercera parte que Adorni; menos que los directores nacionales. Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco”, postuló.

“Eso es mentira”, respondió anoche Bullrich y completó: “Yo soy ministra y no gano $2.000.000. No sé de dónde lo sacó, de dónde está mirando los sueldos. Este mes nos descontaron el aumento que se había dado mal y el sueldo fue de $900.000. No estamos ganando más que un senador, es mentira”, rechazó. “Uno se tiene que comparar con la sociedad en la que vive. Los sueldos están por debajo de la pretensión de cualquiera. Todo el mundo está complicado y nosotros también tenemos que estar complicados. Si no, generamos la bronca de la gente”, analizó.

Bullrich pidió "menos plata para la burocracia y más plata para los profesores, los estudiantes y la investigación"

“El tema no es cuánto debería ganar un senador, sino la relación entre eso y lo que gana un médico, un docente. Tenemos que ser austeros y ejemplares. La ejemplaridad va siempre primero, no tenemos que olvidarnos del vínculo con la gente”, completó Bullrich y consideró que “no está bien que un ministro gane” más de $4.000.000 al mes. “Pero no están bien todos los sueldos en la Argentina. Si los sueldos no están bien, seamos empáticos con aquella sociedad que hace un esfuerzo para llegar a un camino en el que los sueldos sean razonables”, consideró en entrevista con LN+.

“¿Con quién me comparo, con un senador de Estados Unidos o con la sociedad en la que vivo? Mi sueldo está de la media para arriba. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar para que los argentinos tengan un mejor salario. Los senadores no son los únicos que están haciendo una tarea que vale la pena”, pensó. Al referirse al gesto de Lousteau al levantar la mano en la votación, Bullrich indicó que le “generó pensar en que somos una cosa corporativista. Somos una corporación. No nos importa nada, esto pasa rápido”, despotricó.

En ese sentido, la ministra de Seguridad insistió: “Las personas valen si generan ejemplo. ¿Cómo hago yo para hacer algo así y después ir a ver a las fuerzas de seguridad, que tuvieron un aumento del 10% y el 18%? ¿Qué van a pensar si yo me aumento un 180%? ¿Qué moral tendría? La palabra y el ejemplo son lo más importante en la gestión, eso genera conducción”, remarcó.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre el reclamo universitario: “Hacen un kiosco”

En la misma entrevista, la ministra de Seguridad fue consultada acerca de la convocatoria a la marcha de este martes 23 en defensa de la educación pública. “Mi reflexión es que hay una universidad pública de millones de estudiantes y hay una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen de la universidad un kiosco para ellos. Entonces, ¿cuánto le llega a cada estudiante del presupuesto? ¿Cuál es la relación entre la cantidad de estudiantes que entran a la universidad y los que se reciben? ¿Cómo se calcula el valor del estudiante?”, cuestionó.

“Las universidades argentinas tienen que sacudirse”, afirmó Bullrich. “Se tienen que sacudir. Yo estuve en la campaña con todas las universidades que vienen de la línea progresista. Están todas sacudiéndose, pensando estas cosas. La Universidad Nacional de Córdoba, la de Santa Fe”, ejemplificó y sumó: “Todas decían ‘tenemos que generar carreras más adecuadas a la realidad del mercado laboral, meternos más en los problemas de nuestras provincias, generar una relación entre el estudiante que entra y el que se recibe’. Es una discusión muy importante la que hay que dar”.

“Así como hay que sacudir a la Argentina porque estaba llenándose los bolsillos mientras los argentinos no tenían nada, todas las instituciones del país tienen que hacer lo mismo, porque han repetido el mismo modelo corporativo y burocrático”, propuso. Luego aclaró: “Yo estoy totalmente a favor de la educación pública y gratuita, estoy a favor de la universidad pública. Ahora, creo que hay que mirar para adentro y pensar cómo hacemos para tener una mejor relación entre ingresantes y egresados. Menos plata para la burocracia y más plata para los profesores, los estudiantes y la investigación”, solicitó.

Asimismo, Bullrich criticó que “se planteó que la universidad no había tenido aumento en el presupuesto, se le dio el aumento e igual siguen con la marcha”. “Encima se prende la CGT, la CTA, la izquierda y todo el elenco estable de la movilización en Argentina”, repudió la funcionaria, haciendo eco de lo dicho por Karina Milei, quien aseveró que “no es en defensa de la educación pública. Es en contra del gobierno”. “Evidentemente, es oposición”, dijo Bullrich y lanzó: “Necesitamos una refundación de la UBA, que estén a la altura del cambio que Argentina necesita, pero están más preocupados por la burocracia interna, por las secretarías y los ñoquis que por ver el nivel real de los alumnos”.

