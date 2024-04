Damián Di Pace: “La gente está cansada de la rosca política”

El presidente de la Nación, Javier Milei, dará un mensaje en cadena nacional este lunes 22 de abril a partir de las 21. Durante el discurso, en el que también podría haber definiciones políticas, anunciaría el superávit fiscal de marzo 2024, y con él el del primer trimestre del año.

Las aristas de la cadena nacional

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Damián Di Pace, quien expresó que, “hay dos aristas de esta cadena nacional”.

Según el entrevistado, una de ellas está relacionada con la comunicación de la gestión, en términos del tablero macroeconómico, es decir, materia de superávit comercial. Y agregó: “Creo que la intención o la voluntad es mostrarle a los mercados que la gestión va a seguir manteniendo este superávit fiscal que se vuelve a lograr”.

Y por otra parte, Di Pace hizo también referencia a “algún tipo de lectura política” respecto de lo que pueda pasar con la Ley de Bases y con el Pacto 25 de mayo y “la expectativa que tiene el sector privado respecto de de los próximos pasos en esta materia”.

La situación con el FMI

Con respecto a posible anuncios de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el entrevistado aseguró no creer en la posibllidad de adelantar una fecha estimada del levantamiento del cepo porque no hubo nunca voluntad de hacerlo”, ya que no están dadas las condiciones para poder llevarlo a la práctica. “Prometer algo que no tiene fecha estimada, no sería ni conveniente, ni posible por parte del gobierno”, añadió.

La macro y micro

Para Di Pace, en el discurso de Milei en cadena nacional podría haber “un hincapié fuerte respecto de la importancia de tener una Ley Bases”. Y siguió: “Si no tenemos un acuerdo probablemente todo este equilibrio macro y la situación micro bueno tengan el mismo sendero a lo largo del tiempo”.

En ese sentido, el economista explicó que, “de eso depende para el gobierno, mayor recaudación para las provincias” y mayor disponibilidad de un impuesto para mejorar su cuenta. Y siguió: “Me parece que la clase política tiene que tener conciencia de que la gente está harta esperando la aprobación y se cansó de la rosca política”.

Para finalizar, dijo: “Me gustaría escuchar al Presidente dando certeza macro con previsibilidad micro; y si él efectivamente va a bajar el déficit fiscal ya debería mandar al Congreso de la Nación cuál va a ser la reforma tributaria”.