Lo que fue tragedia ahora es farsa

El populismo sin gestión queda reducido a pequeños actos simbólicos o circo. La firma del “Pacto de Mayo”, documento cargado de obviedades y buenas intenciones, que fue pensado para ganar tiempo y coronar una mega Ley Bases que nunca fue, y cuya firma se celebraría con pompa romana, acabó siendo un discreto acto con aspiración fundacional realizado a la medianoche y cargado de un ritualismo esotérico de tarotistas de feria.

Al evento asistieron 18 gobernadores, principalmente los del PRO, mientras que el de la provincia de Buenos Aires habría tenido partido de pádel. Tampoco lo hicieron los ex presidentes, salvo Mauricio Macri que fue a chupar frío y no lo hicieron parte en la rúbrica del documento, gesto poco inteligente de Karina Milei y Santiago Caputo, cuyas consecuencias no se harán esperar.

Los mandatarios provinciales firmaron al pie, de la misma forma que lo hizo la sister. Javier Milei, que ingresó al encuentro caminando como “Alf” en la apertura de la serie, y siendo el líder más importante de la libertad cósmica lo hizo en la parte superior.

¿Qué dicen los 10 puntos que se firmaron en el Pacto de Mayo?

En la mañana siguiente se realizó el desfile de las Fuerzas Armadas para celebrar el Día de la Independencia, que poseen el menor presupuesto en décadas, pero siempre están a mano para mantener contenta a la clase media, especialmente cuando no hay resultados económicos. Por supuesto no faltó el paseo en tanque del niño emperador que pedía a gritos centralidad y reconocimiento popular.

Milei frente al espejo de Toto y Pato

La historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa, pero la farsa puede ser más terrorífica que la tragedia original. El 28D vs 28J de Luis Caputo, la Triple fuga y el caso Loan para Patricia Bullrich. La improvisada conferencia de prensa de los ex socios, el ministro del área económica, Luis “Toto” Caputo y Santiago Bausili, titular del BCRA, puso de nuevo sobre relieve la fragilidad del plan, la falta de independencia del banco y provocó un malestar en los mercados que se hizo sentir fuertemente.

Frases como “vamos a salir del cepo cuando estén dadas las condiciones”, “no hay ningún proyecto de devaluación”, “el impuesto País lo vamos a bajar, seguramente sea entre agosto y septiembre” hicieron recordar a la conferencia del 28 de Diciembre de 2017, donde Federico Sturzenegger, Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Luis Caputo eran la cara de la debacle definitiva del plan económico de Mauricio Macri.

Caso Loan: hallaron imágenes de explotación sexual infantil en el teléfono de Pérez

Este evento ocurrió casi simultáneamente con la visita de Patricia Bullrich a la provincia de Corrientes, donde la falta de brújula en el caso de Loan Peña nos llevó al año 2016 cuando la ministra también se mostraba desorientada en la búsqueda de los hermanos Lanatta.

Todavía no tocamos fondo

La Ley Bases debería haber logrado que todo mejorara, pero los mercados no lo vieron así, y luego de la conferencia del 28 de Junio los bonos y las acciones se desplomaron, el riesgo país se ubica en 1500 puntos básicos y subió el dólar al récord histórico de $1440. Tres Doritos después, los trolls del gobierno iban a festejar en las redes sociales el “desplome” de unos pocos pesos de la moneda americana en el mercado Blue, para finalmente volver a subir.

En Junio la recaudación cayó -14%, IVA; Ganancias -19,5%; y las ventas minoristas, -22%. El campo liquidó en mayo solo el 34% de la cosecha, el menor nivel desde 2018 y en junio un 24% menos en relación a mayo. En efecto, sin sequía el campo liquidó en el primer semestre lo mismo que en el 2023.

Hay 155 impuestos en el país, pero sólo 10 de ellos aportan más del 90% de la recaudación

La industria manufacturera cayó un -0,2% mensual en mayo y un -14,8% interanual. La construcción en mayo creció +6,2% mensual, pero en el interanual el desplome ha sido del -32,6%. La caída de la venta de automotores en mayo fue -14%, interanual -23%, mientras que en junio el interanual es de -40,2% y el primer semestre fue del -26,7% en relación al mismo período.

A todo esto sumemos que el consumo de carne en Argentina registró la mayor caída de los últimos cien años, quedando por debajo de los 45 kilos, mucho menos que el promedio histórico de casi 73 kilos. En efecto, se trata de un registro menor al de 1920, cuando se consumieron 46,9 kilos por habitante.

Reforma política y libertad de expresión

Una vez aprobada y reglamentada la Ley Bases, estará todo encaminado para que seamos Irlanda o Alemania; por eso el gobierno encaró el nuevo objetivo: La Reforma política. El primero de los anuncios fue la Boleta única Papel, pero luego vino el disparate ¿Votar a los 13 años? ¿Quieren profundizar el error de Cristina de bajarla a 16 años? En el camino se les olvidó probar con métodos de afiliación para el SXXI, un mejor régimen de financiamiento de partidos y campañas electorales.

Esto ocurre cuando UNICEF advierte que el 69% de los niños y adolescentes en la Argentina son pobres. En efecto, 7 de cada 10 menores no cubren sus necesidades básicas; pero les parece buena idea bajar a trece la edad de imputabilidad y hacerlos votar.

Mientras tanto, en pocas horas Mauricio Macri nos comunicó a todos que vuelve al ruedo, ya es presidente del PRO y acaba de jubilar formalmente a Patricia Bullrich corriéndola de la asamblea partidaria. De aquí en adelante Pato, que en el pasado disolvió su propio partido para formar parte de las huestes de Mauricio, se va despidiendo de la política entregando su suerte a Javier Milei.

Macri vuela a Madrid luego de su fugaz participación en el Pacto de Mayo

Asimismo, con la firma de Macri, el PRO difundió un duro informe sobre el rumbo del Gobierno: “Hay más interrogantes que certezas”. La respuesta del oficialismo, “Ni lo leímos”, frase despechada si las hay, se difundió luego que Javo había hablado de una integración de LLA y PRO.

En materia de libertad de expresión, Télam, ese organismo cuya disolución festejaban los acólitos oficialistas en las redes sociales, quedó bajo la órbita del amigo presidencial Manuel Adorni, convirtiéndose en agencia de publicidad.

Dicho lo último, el periodismo debe prepararse para preguntar sobre algo que supera en magnitud al tabú que significa el rumbo económico y el misterio en materia de perros, que le ha costado la acreditación en Casa Rosada a Silvia Mercado; se viene un tema que hará ruido porque termina con la construcción de la imagen del León: La calvicie presidencial.

Premios internacionales y socios incómodos

El presidente Javier Milei sumó otro viaje terapéutico, esta vez el galardón no fue la copa de leche o el diploma al mejor amigo, sino que recibió la medalla del “Club Bolsonaro”. En la misma cita hizo el papel de bufón del ex mandatario, compartió emociones en el clásico de Brasil con Uruguay y nos regaló un lindo recuerdo de las elecciones europeas.

La derrota de la extrema derecha francesa y española, en las que se enrola nuestro Presi, nos hizo acordar cuando éste dijo: "mi viaje a Davos fue muy importante, tuvo impacto en las elecciones de Europa”, y agregó: "he puesto a la Argentina en lo más alto" aunque aclaró: "no es lo mío viajar”; sin embargo las elecciones en Francia, con la derrota de Marine Le Pen y los demás socios externos del gobierno han dicho todo lo contrario.

Lo cierto es que, León de acá, León de allá, pero Milei no fue a la cumbre del Mercosur para no enfrentar las consecuencias de sus macanas y poner la cara como un hombre de bien frente a Lula da Silva. Eso sí, evitó mencionarlo en su discurso en la CPAC para ahorrarse las consecuencias que sus palabras podrían haber generado.

La crítica a Milei de los presidentes del Mercosur por su faltazo

Nuestro presidente se comporta como un personaje menor, ya que debiera representarnos a todos, pero evidentemente no le da. Esto ocurre al tiempo que Argentina quedó afuera de todos los cargos que se eligieron en la OEA.

De esta forma Milei perdió la oportunidad de tratar la apertura del bloque para celebrar tratados de libre comercio con otros países, pero la crítica se la hizo llegar el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou: “Si el Mercosur es tan importante, deberíamos estar acá todos los presidentes”, esto lo dijo al tiempo que valoró la presencia de Lula.

Por su parte el brasileño agregó: “el que pierde es el que no viene. Es una tontería inmensa que un presidente de un país importante como Argentina no participe de una reunión del Mercosur”, mientras el presidente paraguayo Santiago Peña asentía.

Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, émulo cool de Nicolás Maduro, ejemplo y admirado por Javier Milei y Patricia Bullrich, advirtió a los comercios y mayoristas tras la subida de precios de los alimentos: “paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Yo espero precios bajos mañana o van a tener problemas”. Y siguió: “A todos los importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores: bajen los precios de la comida o habrá problemas”, y continuó: “no se quejen después. No es broma. Como se lo dijimos a las pandillas en 2019 y se dieron cuenta que no era broma”. En fin, no tuvimos que esperar tanto para ver el verdadero rostro de los aliados externos de Javier.