El senador radical y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, habló sobre la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, que como protagonista al presidente Javier Milei junto a 18 gobernadores, y la calificó como una "puesta en escena".

"En mi opinión, es un puesta en escena más que un trabajo concreto por todos aquellos puntos y otros que no están incluidos. Eso no es un acuerdo, eso no es un pacto, eso es otra cosa", sostuvo el legislador en diálogo con Gustavo Sylvestre por C5N.

Lousteau indicó que "el Gobierno ya sacó veinticinco DNU" y reprochó que "utiliza la herramienta del DNU para hacer las modificaciones que quiere" y que "ahora tiene estas dos leyes (Ley Bases y Paquete Fiscal) y lo que acabamos de ver en Tucumán".

"No hay un trabajo, este es un Gobierno que no quiere dialogar con el que piensa distinto, entonces es muy difícil tener un acuerdo para corregir ciertas cosas de la Argentina y encaminarla si uno no puede hablar con el que piensa distinto", remarcó.

Sobre el motivo del apoyo recibido por los gobernadores en la firma del acta, analizó: "Creo que este es un Gobierno que genera problemas de administración fiscales en las provincias para generar angustia y quitarles ancho de banda mental, que los gobernadores no puedan pensar en otras cosas y tengan que acceder a ciertas cuestiones".

El senador radical insistió en que el Gobierno "ahora tiene las herramientas que dice necesitar" y amplió: "Lo que no vemos es ningún impacto de esas herramientas ni de los DNU ni con estos incipientes elementos que son la Ley Bases y el paquete fiscal, en la economía cotidiana".

"Vemos una caída que cuando uno la compara tiene que irse a la pandemia o al 2002 en términos de la magnitud de esas caídas", señaló el legislador y profundizó: "¿Qué le está pasando hoy al comerciante? Es probable que ahora las listas de precios no se le renueven tan rápido pero no está vendiendo".

Al respecto, explicó: "Al comerciante le sube la luz, el gas, la electricidad, el alquiler, y vende 20% menos. Eso está generando cierres y mayor desempleo, y no veo que en el diseño de los instrumentos que usa el Gobierno haya nada que encienda los motores de la economía de vuelta".

"El único instrumento que tiene para la inversión el Gobierno, el que se dio a si mismo, es escandaloso, que es el RIGI. El Gobierno eligió ser degenerado fiscal, como dice el Presidente. Espero que vete el RIGI, que es una degeneración fiscal enorme", lanzó el senador.

En referencia a las declaraciones del mandatario de este miércoles en la Bolsa de Comercio, agregó: "El RIGI es condonarle a las empresas grandes, si hacen una inversión de 200 millones, 10 puntos menos de Impuesto a las Ganancias, 7 puntos menos de los dividendos, no van a pagar débitos y créditos porque lo toman a cuenta de ganancias, no van a pagar Ingresos Brutos, con el IVA si tienen salgo a favor van a poder cancelar cualquier otro impuesto, no van a pagar retenciones, no van a tener que traer los dólares a Argentina, y eso por 30 años".

"Durante 30 años todos les vamos a estar pagando la rebaja de impuestos, eso es degeneración fiscal", señaló y concluyó: "El Presidente es conservador fiscal con los jubilados, con la educación, con la obra pública y degenerado fiscal para las empresas grandes y para los más ricos".

