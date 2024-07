La Rural sobre las ausencias del Pacto de Mayo: "No es bueno que haya fragmentaciones, es algo para reparar"

“Aunque la representación fuera simbólica se debió contar con nuestra presencia”, así fue el directo mensaje de queja y reclamo de parte del campo, las entidades de la Mesa de Enlace no invitadas a Tucumán. El Pacto de Mayo, que finalmente llegó casi promediando julio, dejó sus coletazos y repercusiones varias. El Acta Acuerdo firmado este jueves por el presidente Javier Milei y 18 Gobernadores presentes en la Casa Histórica de Tucumán. Pero hubo muchas ausencias por falta de invitación.

En ese contexto, mediante un contundente comunicado difundido por la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), titulado “El Pacto de Mayo y la ausencia del campo”, la entidad presidida por Carlos Castagnani, tomó la delantera con su reclamo. La entidad que nuclea a productores rurales, comenzó con un reconocimiento hacia el Gobierno: “La firma del llamado Pacto de Mayo, celebrado ayer en Tucumán, ha dejado una serie de impresiones generadoras de expectativas y esperanzas de un proceso nuevo, tanto político como social, capaz de encontrar un destino común y un acuerdo de políticas públicas consensuadas, tan necesarias como urgentes”. Y agregó puntualmente que “en ese contexto, el pacto suscripto resulta un acierto”.

Sin embargo, sin eufemismos la CRA hizo su reclamo: “Asimismo, y para que lo firmado nos contenga a todos, la representación, aunque más no sea simbólica, debió contar con la presencia del campo en su genuina composición, ello en virtud de su distribución territorial y su aporte tanto al proceso productivo como al erario público”. Para no dejar dudas sobre el descontento del sector la entidad señaló en su documento que con su representación rural, con distribución federal en todo el país, “lamenta no haber sido convocada pese a la adhesión pública que la misma efectuara sobre los puntos contenidos en el acuerdo”.

Un diálogo sin amiguismos

El mensaje fue claro, haciendo referencia al pedido de un intercambio con el campo que sea amplio y abarcador de todas las miradas sin distinguir. “No es la vanidad la que sustenta la queja, sino que consideramos necesario que el diálogo con el campo sea con todos, incluso con quienes podemos tener ideas, propuestas o gestiones que no encuadren con las medidas dispuestas por el actual Gobierno, como lo hicimos, a su tiempo, con los anteriores”, enfatizó el comunicado.

Para continuar con la idea destacó la CRA, que “la esencia del Pacto de Mayo, que lo convierte en virtuoso, es no sólo la aquiescencia de los amigos o allegados, sino la presencia del conjunto de la sociedad representada por sus instituciones genuinamente constituidas”. Para culminar, el comunicado destacó que conservan una mirada positiva y cerraron con un mensaje conciliador: “Confiamos en que las autoridades nacionales ampliarán la mirada sobre el sector productor y en el futuro, éstas serán convocadas en mérito a su historia y representación”.

Qué dijo La Rural: única invitada

Marcos Pereda, productor agropecuario, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), explicó: “El G6 es algo histórico que se conoce y se sabe que en el Grupo de los Seis es donde están agrupados la Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y los bancos argentinos. El G6 ha funcionado históricamente en la Argentina, lo que sucede es que la Mesa de Enlace no entra en el G6, solamente la Rural representa al campo dentro del Grupo de los Seis y los que fueron invitados fueron exclusivamente sus integrantes”.

“Sin embargo, en este tema puntual de las invitaciones a la firma del Pacto de Mayo, no me parece bueno que haya fragmentaciones dentro del sector. Tenemos que mantenernos siempre unidos, los intereses que tenemos son los mismos y para nada la Sociedad Rural quiere verse afectada ni en medio de una situación incómoda. Nuestra relación con todas las entidades de la Mesa de Enlace es impecable y así la queremos mantener”, destacó muy puntualmente el dirigente rural.

“Desde el punto de vista de la Rural, como entidad que representa al campo, nos preocupa que hayan quedado lastimados, pero el G6 es y funciona así, de todos modos creemos es algo para reparar”, enfatizó dejando a la entidad fuera de todo ánimo que busque fragmentar.

“En general ha habido complicaciones con la organización, creemos que si se hubiesen planteado mejor las cosas hubiesen estado invitados también perfectamente los integrantes de la Mesa de Enlace. Incluso dentro del G6 no fuimos invitados todos juntos de modo oficial y prolijo, sino que fueron apareciendo las invitaciones como en forma espontánea. Primero la recibió la UIA, después la Bolsa, luego le siguió La Rural. Fue algo organizado con cierta improvisación, no fue muy prolijo. Los organizadores tienen un rol ahí, por supuesto que la falta de invitación a las entidades de la Mesa no fue culpa de La Rural”, señaló Pereda a Modo Fontevecchia.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el único dirigente rural invitado formalmente a la firma en Tucumán expresó: “Lo de ayer fue histórico. Esperamos que el Pacto de Mayo se traduzca en mesas de trabajo para sacar a la Argentina de la crisis que nos agobia como sociedad. Lo de ayer fue una firma protocolar, ahora viene el desafío del sector privado de hacer aportes junto a Gobernadores y...”.

Sin embargó, en su mensaje también dejó velado su suerte de reclamo, al margen de los puntos suspensivos que tal vez refieren a las grandes ausencias. Sin dudas, reclaman que este Pacto no se quede en un acto protocolar y pase la acción con resultados y trabajo mediante. Y agregó el titular de la SRA, recordando la importancia del campo como sector clave para el crecimiento de la economía: “Los Poderes Legislativo y Ejecutivo nacionales, estamos convencidos que podemos generar más arraigo y desarrollo económico en todas las provincias. El campo tiene un rol fundamental en un país de consensos”.

Otros grandes ausentes

Otro de los ausentes, por falta de convocatoria e invitación, fue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), que en sus redes expresó: “Es clave el acuerdo entre la política y la sociedad, esto esperamos del Pacto de Mayo. Con el aporte y la inversión de la producción en general, la agroindustria y el cooperativismo como motores del desarrollo y la economía; se llegará al bienestar de la sociedad”.

Por su parte, Elvio Guía, presidente de Federación Agraria Argentina, expresó: “Nos cuesta creer que el gobierno le esté dando la espalda de este modo al sector productivo que representamos”. Ciertamente, la falta de convocatoria dejó en evidencia tal vez una relación fragmentada que debe reconstruirse en beneficio del país.

