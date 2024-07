Ricardo Quintela: "Fue un gesto genuflexo de los gobernadores rendirse a los pies de Milei"

Ricardo Quintela afirma que el peronismo tiene la necesidad de modificar su relación con la sociedad: “tenemos que presentar un programa alternativo, con un lenguaje distinto, actualizado y con un proyecto que genere empatía, contención y la garantía de que todos los sectores van a estar alcanzados". Además, el gobernador de la provincia de La Rioja volvió a reclamar por la coparticipación: “tiene que devolver lo que nos sacó a las provincias porque son recursos nuestros, no de él; maneja los recursos como si fuera el propietario, y no como si fuera un administrador", denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Quintela es gobernador de La Rioja desde 2019, fue reelecto en 2023. Además, fue diputado provincial, intendente de la ciudad de La Rioja, secretario de Asuntos de Interior y subsecretario de la Juventud de la Provincia.

Se dice que los gobernadores que no asistieron al Pacto de Mayo son kirchneristas, pero analizando cada caso, pareciera haber una cuestión heterogénea, incluso hay gobernadores cercanos al kirchnerismo que terminaron yendo. ¿Qué elemento amalgama a los gobernadores que no fueron?

La sociedad nos puso en el rol de opositores y tenemos que tratar de construir una oposición seria, responsable, adulta, que pueda anteponer un programa alternativo ante las diferencias que podamos llegar a tener con el presidente.

Estamos trabajando sobre ese programa para presentarlo ante la sociedad, partiendo de una fuerte autocrítica y la necesidad de modificar nuestra relación con la sociedad, con un lenguaje distinto, actualizado, y con un proyecto que genere empatía, seguridad, contención y la garantía de que todos los sectores van a estar alcanzados. Tenemos que volver a recuperar la capacidad de seducir y de generar el amor de la sociedad por el peronismo.

¿Cómo cree que va a evolucionar el Gobierno?

Yo creo que va a seguir mal, de acuerdo a lo que sucedió con el Pacto de Mayo, con el DNU, la Ley Bases, el Pacto Fiscal y el RIGI. El presidente entrega la Patria, por más que suene duro o anticuado. Bienvenidos sean los inversores, pero las condiciones las tienen que poner quienes tienen la tierra, la riqueza, las minas, los hidrocarburos.

En mi provincia no teníamos licencia social para la aprobación y explotación minera, hoy tenemos la licencia para el cobre y el litio. Hay seis exploraciones en la provincia, tenemos un 3% de utilidades y una amplia gama de servicios laborales a cargo de la Provincia y los riojanos. Para eso, no hizo falta un RIGI, se logró con la legislación vigente en el momento. Lo único que va a lograr el RIGI son condiciones que no existen en ningún lugar del mundo para que se lleven nuestras riquezas y que no le quede nada al país.

Claudio Mardones: ¿Cómo le cayó la presencia de Gerardo Zamora en la firma del Pacto de Mayo?

No nos cayó bien, pero él tendrá sus razones para hacerlo. Creo que, más temprano que tarde, van a recapacitar y vamos a estar todos juntos nuevamente. No solamente él, sino también el resto de los gobernadores por nuestro rol de oposición. Tenemos que sentarnos a discutir de qué manera colaborar con el país. Yo no soy empleado del Presidente, soy empleado del pueblo de la provincia de La Rioja. Él presidente tiene que conocer el país antes de opinar, no conoce la potencialidad de cada una de las regiones, no conoce la idiosincrasia de nuestros pueblos. Tampoco tiene experiencia en el manejo del Estado, y no creo que tenga una sabiduría que le llegue desde el cielo, tiene que dejarse ayudar a que le den ideas de forma respetuosa.

Además, tiene que devolver lo que nos sacó a las provincias porque son recursos nuestros, no de él. El maneja los recursos como si fuera el propietario, y no como si fuera un administrador. Él todo el tiempo platea que hay que hacer lo que él diga, de lo contrario vamos a ser castigados y desfinanciados. Con su proyecto de país vamos hacia un genocidio social. Ya se está produciendo, hay niveles muy altos de desnutrición infantil.

El peronismo se equivocó en el ejercicio del poder. No hemos sabido satisfacer la demanda de una sociedad que castigó con el voto a todo el sistema político, pero el Presidente no tiene un modelo de país, ni un programa de desarrollo y crecimiento, de incorporación a los sectores excluidos del sistema. Sólo tiene un programa de desnutrición, y no creo que sea lo que la gente votó. La gente votó en contra nuestra y el beneficiado de la bronca, el odio, el rencor, muchas veces inducido por los medios de comunicación, fue Javier Milei.

Gobernar después de Milei va a ser más fácil

¿Cuál es su evaluación de la primera emisión de los Chachos y cuál fue el comportamiento del Gobierno a partir de la circulación de esta cuasimoneda?

El comportamiento del Gobierno fue el de obstruir y el de tratar de que no se ejecutara la decisión que tomó la provincia de La Rioja. Quiero recordarle al Presidente que nosotros estamos en un gobierno federal en el que las provincias son autónomas. Yo no soy empleado de él, sí del pueblo riojano. Tampoco voy a hacer lo que él me diga, voy a hacer lo mejor para nuestros coprovincianos y lo que considere mejor para todos los argentinos.

Está llevando a los argentinos a una situación dificilísima, y también creo que en el mediano plazo la sociedad va a reaccionar. En este momento carecemos de figuras y líderes que convoquen a reaccionar y modificar este proyecto de país. Respecto a los Chachos, se usó el nombre de una figura que nos representa, es un bono de cancelación de deuda y lo hemos generado para garantizar que el poder adquisitivo de nuestros trabajadores se merme lo menos posible y asistir en caso de que exista alguna crisis financiera.

Elizabeth Peger: ¿Cree que los gobernadores que se reunieron en las últimas semanas con el jefe de Gabinete Guillermo Francos lograron negociar mejores condiciones para sus provincias y eso destrabó sus presencias en el Pacto de Mayo?

No me animo a juzgar la conducta de ninguno de mis colegas porque sé que más temprano que tarde nos vamos a juntar. No me gratifica, pero no es a mí a quien me tiene que gratificar, tiene que gratificar o no a su pueblo. Yo no lo hago, no porque no me interese que la gente tenga más obras, sino porque lo que me interesa es discutir las medidas que tomó.

Tengo jubilados a los que no les alcanza la plata para cubrir la canasta de medicamentos. Si el Presidente decide seguir aplicando esta política, nuestros mayores la van a pasar peor. En definitiva, la hermana del presidente ya dijo que lo que están buscando es no gastar plata en gente mayor. Por otro lado, hay muchos títulos, pero poco se sabe de los contenidos. Se habla de pactos, cuando un pacto se hace con partes, esto es algo totalmente unilateral, yo no lo voy a firmar porque no soy empleado de él.

Gerardo es un excelente compañero, y más temprano que tarde nos vamos a reunir. Tenemos que impedir que el Presidente nos trate de "coimeros" o de "ratas" y de "irresponsables" mientras reduce el 25% del PBI. Es una locura que naturalicemos que este hombre haga lo que quiera. No estoy en la mente, el corazón o el alma de todos los gobernadores, esta es mi posición , pero creo que fue un gesto genuflexo rendirse a los pies de Milei".

¿Aquella declaración de Javier Milei en la que asegura ser un topo que va a destruir el Estado desde adentro, es una conducta punible para que los gobernadores hagan algún planteo en la Justicia?

Creo que sí, no soy el más adecuado para fundamentar, pero es llamativo que diga eso abiertamente y que igualmente todos los gobernadores vayan rendidos a sus pies. El Estado es el resultado de la Constitución que es la que dispone los límites de la sociedad. El Estado son los tres poderes, algún día se le va a ocurrir cerrar el Congreso y nosotros lo vamos a aceptar. El sistema democrático es así en todas partes del mundo, más allá de que está claro que hay que mejorarlo.

