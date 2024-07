Córdoba en off: militantes del peronismo, con quejas a Llaryora

Un importante grupo de militantes del justicialismo ya no oculta su molestia con el gobernador Martín Llaryora porque “no reparte el juego y privilegia a aliados minoritarios que no tienen votos propios”. Los quejosos aumentan día a día y el motivo central es que referentes de otros partidos que se subieron al tren del peronismo disponen de interesantes estructuras de poder y de cargos gubernamentales, mientras que a la militancia histórica la dejaron a pie.



“Ahora nos ignoran pero después llegan las elecciones y los que tenemos que poner el lomo somos nosotros”, protestó un dirigente del sur de la ciudad. Y completó, con tono desafiante: “¿Y si algún día decidimos no laburar y quedarnos de brazos cruzados?”.

Furiosa crítica pejotista: “Desleales”

Todavía persiste un fuerte malhumor entre los parlamentarios peronistas por las críticas de los halcones de Juntos por el Cambio pronunciadas a la prensa en el marco de lo que fue la última sesión de la Unicameral antes del receso invernal.

“A mí me da vergüenza ajena. Pregúntenle al peronismo por qué hace eso”, fueron los dichos de la radical Alejandra Ferrero por la batería de beneplácitos que formaron parte del último plenario. La frase quedó grabada a fuego en la memoria de un peronista sensiblemente molesto que salió al cruce de la radical.

Los halcones de JxC -entre ellos Ferrero- se quejaron ante la cantidad de proyectos de beneplácito que figuraban en el temario de la última sesión, aunque casi todos son aprobados en una única votación. El comentario a la prensa de la radical cayó pésimo en el oficialismo. Una voz de la bancada pejotista le advirtió a la parlamentaria que en el último plenario la oposición presentó 21 de los 34 proyectos de beneplácito. “Son desleales”, lanzó el peronista, quien también le enrostró a la oposición dura cargar con el PJ por el receso de un mes en la Unicameral. “Son los primeros que pidieron que nos tomemos un mes”, retrucó un integrante de la bancada oficialista.

Un fernet con rosca por la Ciudad

La movida del alfonsinista Dante Rossi en el marco de los festejos por el 451 aniversario de la ciudad de Córdoba no fue nada casual. El legislador del núcleo Construyendo Córdoba se anotó para la carrera en 2027.

“Hoy le hicimos la previa al cumple de La Docta, recorriendo lugares emblemáticos de nuestra cultura y sociedad. Esta ciudad hermosa y encantadora nos enamora a cada paso”, destacó el radical en la antesala de los festejos institucionales.

Rossi reconoció ante los suyos que aspira a meterse en la carrera por la intendencia en 2027. En su recorrida por la ciudad, el boina blanca desplegó una agenda de actividades que arrancó con una ofrenda floral en el “Monolito de la Fundación” en barrio Yapeyú, continuó con un reconocimiento al puesto de choripán El Dante, y terminó en el emblemático bar Bon Q Bon, inmortalizado por La Mona, donde festejó con un fernet un nuevo aniversario de la ciudad.

Maqueda apunta al Defensor

El legislador Gregorio Hernández Maqueda impulsa una reforma a la ley orgánica del Defensor del Pueblo. En medio de la rosca entre el PJ y la UCR, al liberal se le escuchó decir que su proyecto apunta a que “sea una institución verdaderamente del pueblo y no de la casta política”.

La iniciativa del parlamentario del ala dura de Juntos por el Cambio plantea acabar con la “reelección indefinida” en el principal cargo del organismo. Es decir, será elegido por “un único período en su vida”. Además, prohíbe que el Defensor utilice fondos bajo su administración para publicidad personalizada de sus actos.

Maqueda fogonea, a su vez, que se reconozca “la legitimidad procesal activa” al titular de la Defensoría del Pueblo, “ya que sin ella resulta acotada su misión”, argumentó en su proyecto. Ante un presupuesto previsto para este año de $ 3.188.841.000, el opositor advirtió que representa “un gran costo” para los cordobeses, por lo cual demandó “actuar con austeridad” y avanzar en el recorte del gasto del organismo provincial.

Legisladores a la defensiva: ¡Acá se labura!

En los pasillos de la Unicameral se escuchó con fuerza la expresión: “Acá se labura”. Fue en respuesta a la crítica de que los legisladores se tomaron un mes de vacaciones. La semana pasada no hubo sesión y recién retomarán el debate en el recinto el miércoles 24 de julio.

No obstante, funcionarios y asesores de la Casa de las Leyes advirtieron que hubo un intenso trabajo en comisión entre el martes y el jueves pasado. “Nos tiran tierra de que no laburamos”, se quejó una voz de pasillo. “Hubo una decena de comisiones durante la semana”, remarcó al salir al cruce un experimentado conocedor de la dinámica legislativa.

Uno de los ámbitos más calientes fue la comisión de Seguridad, comandada por Nadia Fernández. Se abordó la actualización de la Ley de Náutica. A su vez, se trataron iniciativas de opositores que prohíben la cría de perros peligrosos y el servicio de cuida coches ilegales, y derogar la tasa por adicionales de la policía. Por su parte, Transporte analizó proyectos sobre trazabilidad de encomiendas y sobre licencia de conducir digital, entre otros.

Llaryoristas: “Juez es el jefe de Ferrer y De Loredo”

Llueven los comentarios sobre la sede de los festejos por el 9 de julio, cuyo acto central se realizará en Río Tercero, gobernada por el radical deloredista Marcos Ferrer.

-¿Alguna connotación especial por la realización del desfile en Río Tercero?, preguntó un militante del PJ a un funcionario provincial.

-Ninguna, soltó el hombre que dispone de un despacho propio en el Centro Cívico.

El militante fue más allá: ¿No hay ninguna posibilidad de hacer una alianza con Ferrer en el futuro? El funcionario frunció el ceño y contestó con voz firme: Es que a Ferrer y Rodrigo de Loredo los conduce Luis Juez. Bueno, De Loredo nunca acierta con quién tiene que hablar. Y ahora tiene que mendigar si quiere repetir como diputado nacional.