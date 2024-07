Tras la aprobación del RIGI, la duda pasa por el cepo al dólar

El Gobierno confía en que a partir de la aprobación de la ley Bases, las inversiones comenzarán a moverse cada vez con más fuerza.

No obstante, economistas como Martín Redrado advierten que eso será difícil si no existe un horizonte claro de levantamiento del cepo cambiario, algo que el ministro de Economía, Luis Caputo, por ahora decidió evitar.

Desde el Poder Ejecutivo confían en que la puesta en marcha del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), el sector empresarial se verá tentado a desembolsar fondos para desarrollos productivos en la Argentina.

El RIGI es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria que busca incentivar que las compañías inviertan más de US$ 200 millones en Argentina con una estabilidad fiscal a 30 años.

En este marco, la minería argentina se prepara para dar un salto en el Noroeste (NOA), tras quedar incluida el sector como beneficiario del RIGI. Compañías extranjeras analizan ampliar las operaciones en el país. Por ejemplo, la surcoreana Posco piensa desembolsar fondos para extraer más litio en el Salar del Hombre Muerto, en Salta.

El grupo empresario –considerado el quinto más importante de Corea del Sur y una de las cuatro siderúrgicas más grandes del mundo– busca construir una tercera planta para ampliar sus instalaciones en su desarrollo Sal de Oro, que representa su inversión más importante fuera de Corea de los últimos 60 años.

Por su parte, la siderúrgica Sidersa presentó un plan de inversión inicial por US$ 300 millones para instalar una planta siderúrgica de última generación en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa, que comprende US$ 100 millones destinados a la tecnología importada y US$ 200 millones a producción nacional, permitirá abastecer al mercado con insumos, como el hierro de construcción, indispensables para la producción nacional y la generación de exportaciones. La compañía de energías renovables Genneia anunció al gobierno de Mendoza un plan de inversiones en la provincia por US$ 250 millones.

Las inversiones no sólo alcanzan a la energía. El fabricante de camiones Scania continúa desarrollando su expansión en la región Cuyo, estratégica para el transporte nacional e internacional.

Fuentes oficiales dejaron trascender que compañías de tecnología prevén anunciar inversiones por unos US$ mil millones. “Los primeros anuncios se van a producir en cuestión de semanas”, dijo el jefe de asesores del presidente Javier Milei, Demian Reidel.