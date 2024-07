Maslatón consiguió "Chachos" y los elogió, pero los libertarios lo chicanearon: "Cambiá tus dólares o bitcoins"

El abogado Carlos Maslatón consiguió 10.000 "Chachos" riojanos, la cuasimoneda que circula en La Rioja, y elogió la iniciativa del gobernador Ricardo Quintela para el pago parcial de salarios. No obstante, en redes no lo perdonaron y, entre otras cosas, le pidieron que pase todos sus bitcoins y dólares a "Chachos".

"He conseguido 10000 chachos riojanos, papel de alta calidad, nada que ver con los patacones y lecops del año 2001. Las cláusulas de emisión son espectaculares. Ya comentaré al respecto", anunció el financista en su cuenta de X junto a un foto del billete.

Al respecto, explicó: "Se leen activando el QR de la faz del billete. Me gusta tanto que me da pena gastarlo. Expira el 31/12/2024. Si me lo guardo beneficio a La Rioja, monetización pura y definitiva".

"Muy interesante el experimento, parece que está teniendo aceptación. Además, 17% de interés sobre el valor facial es muy interesante", añadió luego en un video.

Luego, en una crítica al Gobierno de Javier Milei, agregó: "Y claro, a veces cuando te ajustan desde el Gobierno y te restringen los fondos que son propios, algo tenés que inventar. Este bono tiene la ventaja de haber primeriado frente a cualquier otro que se pueda hacer en el país y es, claramente, constitucional, porque no es moneda".

Ante la "promoción" que le realizó a la cuasimoneda riojana, el financista no tardó en comenzar a recibir una lluvia de críticas y ataques en la red social, la gran mayoría de ellos provenientes de seguidores del presidente libertario.

"Porque no pasas (sic) todos tus bitcoins a chachos y tus dólares a chachos. Ya que confías tanto en la moneda nacional y popular de La Rioja", "O sea que el 1/1/2025 ese papelito pintado que tenés ahí no vale nada..." y "No valen ni el papel ni la tinta que usaron para imprimirlos", fueron algunos de los cuestionamientos que recibió el letrado.

"Téngase presente que, en cualquier caso, el Gobernador Quintela ha seguido al Presidente Milei en la política de emitir moneda propia y remunerarla de oficio con intereses para aquel que acepte tenerla. Pero con ventaja liberal barrani para La Rioja, a muerte", lanzó Maslatón tras las críticas.

Para cerrar el tema, concluyó: "La calle libertaria argentina debe entender que Caputo y Milei no tienen, y no pueden tener, el monopolio de la emisión monetaria que hoy incluye, además, al nefasto Banco Central. La calle libertaria debe prepararse para aceptar la competencia de monedas. O son si no comunistas?".

Cómo funcionan los "Chachos" riojanos

Tras mostrar el billete en su poder, el financista se tomó el tiempo de explicar cómo funciona la cuasimoneda riojana que el gobernador Quintela lanzó para el pago parcial de salarios en medio del ajuste fiscal que llevó adelante el Gobierno libertario.

"Para despejar todas las dudas. En el QR del anverso de cada billete figuran las condiciones siguientes. Muy original, creo que nunca se vio nada igual en un billete a nivel mundial", señaló en primer lugar y explicó: "Es un título de deuda, que se puede utilizar para cancelar obligaciones, al portador y de circulación anónima, con fecha de vencimiento el 31/12/2024, luego se desmonetiza".

Maslatón aclaró también que "el Gobierno de La Rioja, a la redención, paga el 117% del valor nominal de cada chacho en pesos argentinos en cuentas bancarias" e indicó: "Al final será preciso identificarse para cobrar el 117%. Si querés cobrar antes, pesos, el gobierno te paga solo el valor facial del billete o podés cederlo a terceros en pago de bienes y servicios o contra otra moneda".

"Nada impide que, en estos casos, se forme precio de mercado", enfatizó el abogado y agregó: "Por como fue armado, es de baja probabilidad que cotice demasiado abajo de la par en estos días, a medida que pase el tiempo contra otra moneda tenderá a la par o cotizará sobre la par".

"Yo, por ejemplo, no presentaré al cobro el billete de 10000 chachos que adquirí, ahorrándole entonces al Gobierno de La Rioja la suma de 1700 pesos. Mi adquisición fue a un tercero, pero de haber sido yo suscriptor directo del bono y, no presentándome para su redención, le hubiese generado a La Rioja una ganancia real de 10000 pesos", señaló.

Luego, concluyó: "Son las ventajas históricas, y lógicas, del señoreaje. En conclusión, es un buen desafió provincial al gobierno federal en su monopolio presunto de endeudamiento, por poca plata, de naturaleza jurídica de bono de deuda pero con usos directos propios de una moneda que paga intereses. Una suerte, al final, de lebac-leliq-pase-letra provincial y no federal con la ventaja de ser de ideología ultra-liberal por las características anónimas y barranis de su circulación en este período de 6 meses de existencia del chacho".

