Hay fecha para el lanzamiento del Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE) de La Rioja, denominado como “Chachos”. Es que el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, reveló que "en 45 días" comenzaría a circular la "cuasimoneda", la primera, y hasta ahora la única, emitida por una provincia desde la crisis del 2001, en medio del ajuste fiscal llevada adelante por el gobierno de Javier Milei.

“Aproximadamente en 45 días tendremos la emisión física del bono y después definiremos cómo se distribuirán, es decir, el porcentaje del salario que será abonado en bonos”, afirmó el funcionario en Chilecito, en el marco de las actividades realizadas en el marco del 309° aniversario de su fundación, según indicó el medio local Nueva Rioja.

En este sentido, reveló que los primeros en cobrar en bonos podrían ser "los funcionarios del Ejecutivo provincial, intendentes, diputados y personal de jerarquía del Estado Provincial". A su vez, sostuvo que "los comercios lo aceptarán al 100% porque funcionará como el peso".

Para cerrar, redobló la apuesta, con un mensaje dirigido al Presidente de la Nación y al Gobierno Nacional. "Es más, no se van a devaluar tanto", aseguró.

Cabe recordar que, en enero, la Legislatura de La Rioja aprobó por ley la emisión, por $22.500 millones, del instrumento. Esto, en medio de una guerra entre el Gobierno Nacional y los provinciales por, entre otros, los recortes en las transferencias y la eliminación de los subsidios al transporte del Interior.

Pese a que esta última disposición tuvo lugar en tiempos recientes, ya tiene sus consecuencias: como la extinción de Rioja Bus, la empresa de transporte urbano estatal de la provincia. "La Rioja no puede sostener los convenios laborales establecidos con UTA. La empresa irá a quiebra", anticipó Quintela, en diálogo con Radio La Torre.

Interna en el Gobierno por las "cuasimonedas"

Dentro del propio Ejecutivo hay idas y vueltas respecto a la instrumentación de bonos y monedas provinciales, símbolos de la crisis económica de inicios del siglo.

Es que, por un lado, el ministro del Interior, Guillermo Francos, catalogó el BOCADE como "ilegal". “Todos los gobernadores saben que es ilegal. Hay un pacto fiscal que impide la emisión de "cuasimonedas", que en realidad son bonos”, expresó el funcionario del gabinete.

Las críticas no sólo llegaron desde el Gabinete, sino también de pares a Quintela, como es el caso del gobernante de Mendoza, Alfredo Cornejo, quién afirmó que "no es sano para la economía que cada uno cree una moneda". "Al problema de depreciación de nuestra moneda que sufren todos los argentinos, agregarle una cuasimoneda no es una buena salida", dijo en diálogo con Radio Mitre.



Sin embargo, el mismísimo Presidente de la Nación, Javier Milei, celebró la llegada de las 'Chachos' tras su aprobación por ley durante el pasado debate en la 16ª sesión extraordinaria de la Legislatura de La Rioja.

"Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia", expresó el mandatario a través de su cuenta de X (ex Twitter) tras la autorización para su emisión otorgada al gobernador. "Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan", añadió.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ofreció una perspectiva similar, afirmando que las provincias "tienen la libertad de hacer lo que consideren correcto", aunque advirtió que "jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional", en contraste con lo sucedido tras la emisión generalizada que aconteció entre los años 2001 y 2002; una postura que coincide con la expresada por el Jefe del Estado.

