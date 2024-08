La "torta para pocos" y el festejo del ajuste de Milei con el círculo rojo

Con un salón colmado y un clima de camaradería festiva, el círculo rojo que se reunió en el Council of the Americas, versión argentina, para escuchar casi con exclusividad al presidente Javier Milei. No fue sólo un respaldo, sino que también sirvió de portaviones para la continuidad del plan de liberalización de la economía y desregulador del Estado libertario. La puesta en marcha de las “reglas claras” históricamente reclamada es el objetivo final, aun cuando los empresarios dimensionan como “trágica” la caída en desgracia de sectores productivos que forman parte del exclusivo club de millonarios locales.

Milei entusiasmó a los empresarios del círculo rojo

“La verdad es que todos sabemos que la torta se achicó y que en la mesa en donde comían diez, hoy serán sólo seis, con suerte”, graficó, en estricto off the record y no con menos prejuicios, el dueño de una empresa consultado por PERFIL, quien se paseó por los pasillos del coqueto Alvear Palace Hotel para respaldar la caída de la inflación, la reforma laboral y, hasta, la competitividad que se impuso con la apertura de las importaciones de productos terminados. “Esto no lo puedo decir, pero serán muchas empresas que no están en condiciones de jugar de igual a igual con productos chinos y de otras partes del mundo”, admitió.

El esquema de razonamiento es el siguiente: “Las empresas que invirtieron para tecnificarse, cuando la rentabilidad volaba, y que ahora aprovecharon las condiciones beneficiosas antes de que se levante el impuesto PAÍS para stockearse, son las que tienen resto para sortear la caída del consumo interno y reconsiderar la estrategia comercial. El resto quedará afuera del partido”. Sucede que esas fábricas, mayormente, son las que mantienen todavía abierto el crédito financiero y aprovecharon beneficios impositivos de crisis. “Las que decidieron ser conservadoras, tienen los días contados”, aseguró la misma fuente.

Un revival del menemismo: derrame y fundaciones

El cambio de matriz económica del plan ejecutado por el ministro Luis Caputo fue aplaudido, incluso, por los integrantes del círculo rojo productivo. El “derrame” de las inversiones que se realizarán en minería, gas y petróleo, de la mano del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), son la esperanza de las fábricas, comercios y empresas de servicios que están en declive. “La recuperación no será en nada parecida a una V. Lo más alentador es que sea en forma de pipa de Nike”, en referencia al logo de la marca de ropa deportiva norteamericana, según señaló un ejecutivo de una entidad con intereses en Estados Unidos.

El salón del Alvear Palace Hotel estuvo colmado con más de 800 empresarios

Derrame no fue la única palabra que sonó a los años 90’ en el Consejo de las Américas. Un médico y empresario se encargó de promocionar la puesta en marcha de un simposio para reinstalar la figura de las fundaciones, como centros de asistencia a las personas que quedan afuera del sistema. Un revival de las organizaciones no gubernamentales que florecieron durante el menemismo para recaudar fondos de empresas y de personas con fuerte poder adquisitivo para asistir a la marginalidad.

Fueron más de 800 empresarios y ejecutivos, que hicieron lobby durante toda la mañana del miércoles invernal porteño, los que pagaron los USD 120 de base que les costó la asistencia a los reincidentes en el evento. Los anfitriones, Susan Segal (presidenta y CEO, Americas Society/Council of the Americas) y Mario Grinman (titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios) se mostraron exultantes con la convocatoria y la participación de funcionarios. En el cónclave se habló poco de las disidencias con el Gobierno y se reconoció que hubo “menos agraviados” que en otros momentos por parte del presidente Milei. “Hizo un discurso mucho más extenso que el preparado, lo que demostró que estaba cómodo”, se entusiasmó el mandamás de uno de los sectores que integran el Grupo de los Seis (G6).

Cepo, reservas e impuestos, la agenda del pasillo

La salida del cepo cambiario fue parte central del debate del pasillo del Council. El establishment hace apuestas sobre su virtual extinción, aunque son pocos los que pagan por una desactivación total del control cambiario. Los más optimistas consideraron que “habrá libertades para las transacciones empresarias, que impliquen movimientos financieros vinculados con inversiones y desarrollos”. Lo que dieron por descontado su continuidad es para el atesoramiento de las personas individuales. “No hay dólares para esa demanda”, se justificaron.

Grinman y Segal fueron los anfitriones y recibieron a Jorge Macri en el Council of the Americas

Sin datos oficiales de por medio, un ejecutivo empresarial analizó que la baja del Contado con Liquidación (CCL) de las últimas jornadas respondió “al flujo que empezó a circular a partir del blanqueo de capitales, que ingresa al país a través de los dólares financieros, y así evitar pasar por el Banco Central que paga mucho menos”. Si bien la recaudación estimada para engordar las escuálidas reservas del BCRA es de unos USD 1.500 millones, eso significará la circulación de unos USD 40 millones repatriados, que agilizarán la economía doméstica, entendió el mismo analista.

La baja de los impuestos es la zanahoria que entusiasma a los empresarios. Algunos consideraron que su aplicación “es una cuestión de fe” y reconocieron que “todos” están “orando” para que cumpla. El campo es el más impaciente e intenta hacerle entender a Milei que la quita de retenciones tendrá un efecto de liquidación tan fuerte que compensará y mejorará la recaudación que hace el Estado con el cobro impositivo. “Nosotros le devolvemos con mayor producción de inmediato, sin tener que esperar a la minería a que vengan los capitales y cinco años después recaudar”, argumentó el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda.