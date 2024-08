Día 253: Javier o Karina, ¿quién le teme a Victoria Villarruel? 

“Mientras el Presidente se autopercibe como un libertario extremo, un anarcocapitalista, un topo que quiere destruir el Estado desde adentro, la Vicepresidenta representa la tradición más conservadora, nacionalista o cercana a los militares, que en el fondo son empleados del Estado”, señaló Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 19 de agosto de 2024.

El último fin de semana, y precisamente, en torno al 17 de Agosto y los homenajes a José de San Martín, marcó un paso más en la interna en el Gobierno. El elemento manifiesto es la pelea entre Javier Milei y su hermana Karina con la vicepresidente, Victoria Villarruel. Pero seguro, en el fondo del análisis, lo que brota es un estilo de gobernar, que es la impronta de la gestión.

El diccionario de la Real Academia Española define a la endogamia de la siguiente manera: “Actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución”. A eso se suma un elemento de la antropología: “Práctica de contraer matrimonio entre sí personas de ascendencia común, naturales de una misma localidad o comarca o de un grupo social.”

La exigencia de la gestión pone al Gobierno frente a ese desafío. Romper la endogamia de la familia Milei, a la que se suma el estratega Santiago Caputo, tiene un punto de desafío en el rol de la Vicepresidenta, que representa una tradición ideológica diferente a la del Presidente: mientras éste se autopercibe como un libertario extremo, un anarcocapitalista, un topo que quiere destruir el Estado desde adentro, la Vicepresidenta representa la tradición más conservadora, nacionalista o cercana a los militares, que en el fondo son empleados del Estado, incluso a los represores de la última dictadura, con guiños al propio Mauricio Macri.

Encuesta: Milei fortalece su imagen positiva pero Villarruel obtuvo mejor puntaje en gestión

Karina Milei, en el marco del aniversario de la muerte del general San Martín, hizo un tuit que se interpretó como un dardo para Victoria Villarruel, quien había hecho un posteo, también en X, sobre su defensa a la universidad pública y su protesta frente a su desfinanciamiento. El texto publicado por la secretaria general de la Presidencia está lo suficientemente bien escrito como para que uno pueda suponer que fue tomado de algún otro lado.

El tuit de Victoria Villarruel defensa de la educación pública y la respuesta de Karina Milei.

Luego, una cuenta de X, adjudicada a Santiago Caputo, siguió sumando al tema de la soberbia.

El 17 de agosto el usuario @bprearg tuiteó lo siguiente: “Lo único peor que la soberbia es la soberbia injustificada.”

Los tuits de la cuenta de X adjudicada a Santiago Caputo.

Para miles de usuarios de X, la cuenta, efectivamente, es de Santiago Caputo; y el estratega de La Libertad Avanza nunca salió a desmentirla.

Por su parte, en noviembre de 2023, Javier Milei señaló en La Nación Más que llegar a la presidencia fue algo que, en principio, era “un sueño”: "Solo mi hermana y Santiago Caputo creían en mí"

Mientras Milei parece dedicarse absolutamente a la economía, la vicepresidenta va forjando una carrera política que, sin dudas, produce escozor en la Casa de Gobierno. Todo comenzó el viernes, con la no invitación al brindis a Villarruel con las más altas autoridades del Ejército. "Nunca me llegó la invitación por parte de la secretaría general de Presidencia", indicaron desde el entorno de Villarruel, luego de que en la previa se especulaba con que iba a formar parte del evento junto al Presidente. A su vez, cerca de la Vice indicaron que "ella lamentó no estar presente", ya que "conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad". "No tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan y nadie cursó invitación para que participe del encuentro", subrayan desde el círculo íntimo de la presidenta del Senado.

El sábado Villarruel debió estar en Mendoza en otro acto militar junto al gobernador Alfredo Cornejo. Adujo una indisposición, una baja de presión sufrida en el Aeroparque, pero fuentes cercanas al gobierno señalaron que desde la misma gobernación mendocina hubo una sugerencia para no participar en el evento.

En terreno resbaladizo, Francos admitió que Milei y Villarruel "tienen diferencias en algunos temas"

La interna desatada genera diferentes respuestas según a quién se le pregunte. Manuel Adorni la desconoce y José Luis Espert la alimenta, cargando las tintas contra Villarruel.

El 14 de marzo de 2024, tras el rechazo del DNU en el Senado, el vocero presidencial sostuvo que “no hay ningún problema en la relación entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel”: "Si quieren inventar una interna, no lo van a lograr".

Por su parte, el 13 de marzo, José Luis Espert señaló en La Nación Más que no tenía la certeza de que Villarruel no quiera “desestabilizar a Milei”: “A la luz de esto, me genera dudas si Villarruel quiere desestabilizar a Milei”.

Es curioso que Espert hable de la posibilidad de que Villarruel quiera desestabilizar a Milei, porque es prácticamente lo mismo que dijo en reiteradas ocasiones Juan Grabois. Dos dirigentes, de posiciones totalmente diferentes y bastante enfrentados entre sí opinan lo mismo en un tema muy grave. ¿De dónde sale esa presunción? ¿Qué reuniones hubo o qué información nos está faltando? Si Adorni tiene razón y es una interna completamente inventada, ¿por qué tanto a Espert como a Grabois le sirve inventarla?

En el caso de Grabois apunta a Macri como uno de los socios de la conspiración. El ex presidente es uno de los convidados de piedra del Gobierno. Patricia Bullrich, que antes de entrar al Gobierno parecía seguir sus instrucciones, luego se abrió, tiene juego propio y hasta le disputa la conducción del PRO. Macri no tiene gente de su confianza en cargos importantes del gobierno y ya empezó a delimitarse gradualmente de Javier Milei en público.

Javier Milei encabezó el acto de homenaje a San Martín en el cuartel de Granaderos a Caballo

¿Estamos hablando de intrigas palaciegas? Veamos su significado más llano; según los manuales de ciencia política, la definen como “habladurías y astutas maniobras en general desarrolladas en un ámbito de poder, y en especial cuando la posesión del poder se disputa o dirime con un fin de medro personal o para satisfacer otros intereses a costa de intereses ajenos (perjudicando a alguien: la persona o personas contra las que se ponen en marcha las intrigas)”, explica el lingüista Marcelino Valero Alcaraz.

Volvamos a Villarruel, quien tomó postura en un tema espinoso para el Gobierno: la designación del juez Lijo. Este tema, en el que hay acuerdo tanto entre libertarios, radicales, como peronistas, habla de ciertos vicios de “casta”, podríamos decir. Lijo, conocido por dormir causas y del que no se tiene una referencia de comportamiento ejemplar para ser juez de la Corte Suprema, posee el aval del Presidente.

Victoria Villarruel tomó distancia de la designación de Lijo y planteó que “hubiese preferido una mujer”. En este tema, vemos una hipótesis de cómo se empiezan a armar las diferentes facciones dentro del Gobierno.

Por otro lado, una fracción del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, justamente en la casa de Victoria Villarruel, se agruparon alrededor de Francisco Paoltroni y también rechazaron al juez Lijo. Evidentemente, esta interna empezó a tener ramificaciones hacia abajo, que por lo menos ponen en cuestión la posición del vocero presidencial quien, como ya sabemos, desconoce la interna.

Semana clave en el Senado para la candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema

El 16 de julio Paoltroni sostuvo en Crónica TV que “Lijo es el candidato de la impunidad y la casta”. “Es el juez que necesitan todos los políticos de la República Argentina”, agregó. Otra de las versiones que se suma a las diferencias entre la vicepresidente y Milei, obedecen a que ella estaría “cajoneando” los pliegos de ascenso de dos militares propuestos por Milei, el contraalmirante Juan Carlos Coré y el general de brigada Jorge Barredo.

Ahora, luego del rechazo del DNU en el Senado el 14 de marzo, Victoria Villarruel publicó un video donde defendió su posición de llamar a las sesiones extraordinarias en el Senado y afirmó su “compromiso” con la Argentina y con Javier Milei: “Hemos trabajando espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos”. Además, se diferenció de la ex vicepresidenta: “Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner”. “No hay Gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente”, concluyó Villarruel.

Muchas veces en política, hay que leer entre líneas porque es ahí donde está el mensaje. Villarruel dice sintéticamente: “apoyo a Javier Milei, pero para que una república funcione hace falta institucionalidad”. Ahí hay una diferencia importante, inclusive podríamos decir, central. Milei no demuestra que lo más importante es la “institucionalidad”. El Presidente abrió su mandato con un discurso de espaldas al Congreso, y tiene modos que no son exactamente los propios de un jefe de Estado.

Milei demora decisiones y deja correr los conflictos en el Gabinete

La preocupación por la “institucionalidad” tiene más que ver con una derecha republicana nacionalista que con un proyecto anarco capitalista. Milei, por su formación, desconfía de las instituciones y del Estado.

¿Esta interna es sólo una lucha de poder entre dirigentes que tienen distintos estilos o está motivada por algún otro tema? Las noticias que trajo el informe de UNICEF de que hay 1 millón de chicos va a la cama sin comer, la caída de la actividad industrial en 20% y el crecimiento de la pobreza a más de la mitad de la población, parecen escucharse como ruido de fondo de una estabilidad que no termina de llegar.

Es como si fuera el lado B, la contracara de los éxitos del gobierno en materia de baja de la inflación. ¿Será que hay sectores en el Gobierno que siguen sin creer que Milei pueda llevar a buen puerto su gobierno y hagan estos gestos para presentar gradualmente una alternativa ante un eventual fracaso de Milei?

La dura realidad de los más pequeños de la Argentina

Evidentemente, Victoria Villarruel hablando de la universidad pública y de las institucionalidad genera dudas, teniendo en cuenta que son dos temas en los que se critica al Gobierno. Mientras tanto la sombra de Macri y su gira por los medios debe tener bastante nervioso al Gobierno.

Son hipótesis que tendremos que seguir analizando para tratar de entender cómo se desarrollarán los siguientes acontecimientos en este gobierno.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi

