Milei demora decisiones y deja correr los conflictos en el Gabinete

Transcurridos ocho meses de gestión, el gobierno de Javier Milei se nutre de múltiples internas entre sus filas más importantes. Combates a cielo abierto, con ministros y asesores en el ring, y con un jefe de Estado que demora decisiones que sirvan para zanjar las disputas latentes.

El jefe de Estado ya sabe que la relación entre una de sus ministras predilectas, Sandra Pettovello, y Santiago Caputo, su principal asesor, no tiene vuelta atrás. Escuchó a las partes, pero todavía quiere conservar a los dos dentro de su elenco. Por lo pronto, entre las dos piezas clave del Presidente subsisten los reproches mutuos.

Tal como pudo reconstruir PERFIL, la ministra dice ante sus colaboradores más cercanos que “se metió en el barro y dio las peleas más importantes” y Caputo nunca la respaldó. “Él no da la cara”, se queja. Incluso, apunta sus dardos contra el virtual número dos del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio, un funcionario cercano a Caputo por el avance de causas judiciales en torno a los alimentos vencidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pettovello dice que dio “las peleas más importantes” y Caputo no la respaldó

La ministra está convencida de que desde la cartera judicial no hicieron esfuerzos necesarios para frenar los expedientes y que existan fallos en contra, como el de la Cámara Federal de Casación Penal. En los pasillos de la Casa Rosada hay dardos contra la ministra: la acusan de no saber conformar equipos (de hecho, la demora de designaciones en puestos clave complicó su gestión), remarcan que siempre hubo apoyo y que no hay problemas personales entre Caputo y Pettovello.

Eso sí: la guerra entre ambos dejó secuelas en la cartera, con soldados que ya eligieron bandos. Entre los propios, Pettovello cuenta a Carlos Torrendell, el secretario de Educación, mantiene sintonía con Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura, Leila Gianni, la mediática y exfuncionaria del Frente de Todos que ocupa la subsecretaría Legal y Técnica, Mariano de los Heros, el titular de la Anses, y se apoya en Matías Kelly para coordinar mesas de gestión.

Enfrente, Julio Cordero, el secretario de Trabajo, está alineado a Caputo. Entre los dos, se encargan de llevar adelante las conversaciones con la CGT. También, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El galleguito” Álvarez, está del lado del asesor como las segundas líneas de la Anses, que ya reportan al consultor.

Además de esta pelea, hay voces libertarias que advierten que Amerio ganó en un corto tiempo terreno en la cartera judicial en detrimento del conductor del área, Mariano Cúneo Libarona, incómodo. “Amerio le intervino el ministerio”, sostuvo un dirigente de LLA. De hecho, circuló la versión de que Cúneo Libarona, desgastado, sin feeling con Milei, espera avances en el proyecto de ley de juicio por jurados y la implementación del sistema acusatorio federal para retirarse del ministerio. Cerca del letrado, no obstante, descartan el escenario.

Además de los mencionados enfrentamientos, hay otras peleas en el Gobierno que continúan sin saldo y bajo convivencia forzada. Una es la de Javier Milei y Victoria Villarruel. La titular del Senado no participó del brindis de camaradería de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa, del cual fue excluida por Presidencia el pasado viernes, y se ausentó de otro acto oficial: canceló este sábado su visita a Mendoza donde tenía previsto encabezar la actividad por la conmemoración del 174º aniversario de la muerte de José de San Martín.

La referente de LLA explicó por redes sociales que tuvo “presión baja” y le recomendaron “no viajar”. Aunque el resto de la comitiva, con el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, a la cabeza, sí estará presente. El último encuentro entre el Presidente y su vice fue en julio, en La Rural, y en medio de la tensión con Francia que despertó un posteo de Villarruel. Otra de las peleas sin resolución en el seno del oficialismo.