¿De otoño político a primavera económica?

Madre, yo al oro me humillo,/ él es mi amante y mi amado, / pues de puro enamorado /de continuo anda amarillo./ Que pues doblón o sencillo / hace todo cuanto quiero,/ poderoso caballero/ es don Dinero. (...) pues que da y quita el decoro / y quebranta cualquier fuero…

(Francisco de Quevedo, Poderoso caballero es don Dinero, siglo XVII)

La inflación de 3,7% en marzo y casi 6% en alimentos indica que los fabricantes, importadores y comerciantes argentinos ya habían percibido que la política cambiaria era “inconsistente” e “insostenible”, y comenzaron anticipadamente el pass through, el aumento del valor del dólar a los precios internos y a la inflación.

Si las devaluaciones de la Argentina tienen un pass through del 20%, a una devaluación –por ejemplo– del 18% (de 1.100 a 1.300 pesos por dólar, como hipótesis de equilibro entre la banda de 1.000 a 1.400), la inflación agregada sería del 4%, de la cual ya algo más de un 1% se habría producido con el aumento del 2,4% de inflación en febrero al 3,7% en marzo.

Había que “sacar” el cepo ahora o en noviembre para ser competitivos en las elecciones

De ser así, le quedaría algo menos de un 3% de inflación agregada a producir. Como normalmente los pass through se producen a lo largo de los meses, podría haber un 1% de inflación agregada a los meses de abril, mayo y junio. Para volver a descender en julio y llegar a las elecciones nuevamente con inflación en descenso.

La existencia de un trimestre de aumento de inflación influido por la unificación del mercado cambiario –una devaluación– explica que se haya adelantado la negociación con el Fondo Monetario Internacional: el fin del cepo tenía que ser en abril o en noviembre para que las elecciones se produjeran con una inflación baja o, por lo menos, con una recuperación de la tendencia a la baja.

Ese escenario es el de un pass through sin sobresaltos con un 20% de paso del aumento del precio del dólar a precios internos en pesos. Obviamente hay escenarios peores de pass through de los que, aunque incomparables con la situación actual, vale tener registro: en la hiperinflación de 1989 el 100% de la devaluación pasó a precios. En la devaluación de 2023 post-PASO con Sergio Massa, también el pass through fue del 100%. Y este propio gobierno tiene el ejemplo con el 118% de aumento del precio del dólar en diciembre de 2023, que pasó el 100% a precio constante a lo largo de 2024.

En nuestro caso actual, si el pass through, en lugar de 20%, fuera 30%, y siempre asumiendo que en marzo ya se adelantó algo más de un 1% de eso en el paso a precios e inflación, quedaría un 4% de inflación a agregar en el próximo trimestre. Si el pass through fuera del 40%, quedaría un 6% de inflación a agregar en el próximo trimestre. Y si el pass through fuera de un 50%, quedaría un 8% de inflación a agregar en el próximo trimestre. En estos contextos entrarían en crisis las paritarias que el Gobierno quiere colocar en la franja decreciente del 2% al 1% mensual.

Vale recordar también que hubo casos donde el pass through fue aún menor al 20%, como en 2002 con el fin de la Convertibilidad, pero el porcentaje de devaluación había sido altísimo, y en general a aumentos de devaluación mayores –overshooting– les corresponden menores pass through.

Pero en cualquiera de los casos, hay múltiples factores, como una tasa de interés más alta, si el Banco Central interviene sin esperar que llegue al techo de la banda, “homeopatizando” el porcentaje de devaluación en varios meses, o las crisis que genere Trump en la economía mundial.

La discusión sobre si no hubo devaluación, sino una liberación del mercado de cambio, es teórica, la palabra “devaluación” para los consumidores será si con sus pesos comprarán menos productos.

Y la cuestión política: cómo la sociedad no solo digiere los efectos económicos de la unificación cambiaria, sino la evolución del empleo, la capacidad de compra de los salarios, el crecimiento general de la economía que hasta ahora cosecha más rechazo que aprobación: 35% la considera muy buena y buena, y un 64% la considera mala y muy mala, según el mismo estudio del gráfico que ilustra esta columna.

El Gobierno sueña con revertir la mala tendencia que está acumulando desde hace tres meses

Allí se muestra la relación de Milei con la sociedad, que, coincidiendo con la mayoría de la consultoras, refleja una caída de la aprobación del Gobierno en septiembre para recuperarse en noviembre y volver a caer a partir de enero. ¿Volverá a recuperarse ahora a partir de mayo como ya lo hizo en noviembre?

Si así fuera, como decía Francisco de Quevedo en su poema Poderoso caballero es don Dinero, “hace todo lo que quiero”, “da y quita el decoro”, los malos modales de Javier Milei y los errores que desde enero se comenzaron a percibir como tales volverían a no ser vistos como problemas.