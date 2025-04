El Presidente logró “oxígeno” de su vínculo con Trump

El anuncio de la aprobación del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo una mancha. El dato de inflación del IPC de marzo de 3,7%, el más alto en muchísimos meses de gestión libertaria.

Ayer, el presidente Javier Milei ingresó a la Casa Rosada a las 15:40 tras haber convocado a los integrantes de su Gabinete para dar señales de apoyo al acuerdo que sería ratificado por el board del organismo. El Presidente ya sabía de antemano que el dato de inflación sería malo.

Es por ello que la Casa Rosada y el Presidente tomaron la ratificación del acuerdo por parte del board con euforia y con alivio. Con un escenario local cada vez más complicado, con inflación en alza y la escasez de divisas pegando en las reservas de la Banco Central (BCRA), el gobierno libertario ganó oxígeno a través de sus vínculos con Donald Trump.

En lo local, crece la incertidumbre tanto en el plano económico como político.

Con todo, el fuerte respaldo de Trump a Milei se vio reflejado en el apoyo y en la ratificación que el acuerdo de facilidades extendidas (EFF). Dicho apoyo había quedado en dudas tras el fallido viaje de Milei a Mar a Lago (residencia de Trump) semanas atrás, lo que valió la molestia de Milei y su hermana Karina con el Canciller Gerardo Werthein.

El otro gran gesto de respaldo de la administración Trump será la visita del Secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, de visitar la Argentina el próximo lunes. Fuentes del gobierno deslizaron que la iniciativa para la reunión la promovió el propio Bessent, quien conoce al Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo del universo de las finanzas y es un “hombre de mercado”. A su vez, destacan que es la primer vez en la historia que un Secretario del Tesoro visite al país.

En la Casa de Gobierno entienden que en las conversaciones podrán avanzar en un nuevo esquema arancelario, en pocos meses, y que será parte de la conversación del próximo lunes. Milei y Caputo recibirán a Bessent en la Casa Rosada en medio del vendaval desatada por la guerra comercial de Trump con China.

Se espera luego que haya una declaración conjunta con ambos ministros de Economía en el Salón de Conferencia. “La Argentina y Trump hemos decido ser socios estratégicos”, repiten en los pasillos de la Casa de Gobierno.

El apoyo que el Presidente ha cosechado de la administración Trump, contrasta con las dificultades que se multiplican en el plano local.

Pese a la batería de números que el propio Milei y sus funcionarios difunden reiteradamente en redes sociales, en la Casa Rosada reconocen que la economía no termina de despegar. Que los datos positivos que arroja el Indec no se sienten en la calle aunque no dejan de ratificar que el rumbo elegido es el correcto y que están dejando atrás “20 años de kirchnerismo”.

Ayer, el Indec dio un cifra híper caliente aún cuando los métodos de medición de inflación quedaron anticuados. Reconocen que la metodología para medir el IPC no refleja la canasta de consumo actual. La decisión de sostener el mecanismo de medición no es solo económica sino también política: la comparación con la gestión de Alberto Fernández.

En el plano político la tensión va en aumento. Mientras el Congreso avanza con la investigación del Caso $Libra, el fiscal Eduardo Taiana solicitó que se levante el secretario bancario de los hermanos Milei, lo que podría significar ulteriores dolores de cabeza para el mandatario y la Secretaria General.

A su vez, la creación de la Comisión Investigadora en Diputados no fue sin el apoyo de gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) o Nacho Torres (Chubut) que “mostraron los dientes” en el Congreso cuando hasta hace poco jugaban como aliados. También fue significativo que el oficialismo dé de baja la sesión convocada por Ficha Limpia, evitando exponerse a nueva derrota.