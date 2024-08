Como conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, este sábado la llama votiva que "evoca su espíritu" es trasladada desde la Catedral Metropolitana, espacio donde se encuentran sus restos, hasta el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en Palermo. Se espera que el presidente Javier Milei forme parte del acto de cierre.

El encendido de la antorcha comenzó a las 18.10 y fue encabezado por el ministro de Seguridad, Luis Petri, y la Canciller, Diana Mondino. Acto seguido, la procesión guiada por los Granaderos comenzó el recorrido camino a Palermo.

"Por primera vez, la llama votiva en honor al Grl. San Martín ilumina las calles de la Ciudad de Buenos Aires", señaló Petri en su cuenta de la red social X (extwitter).

El camino inició en Av. Rivadavia, luego continuó por Av. Leandro N. Alem, y finalizó por Av. Libertador hasta la calle Ortega y Gasset, donde se encuentran los históricos cuarteles.

“Desde 1947, en la fachada de la Catedral Metropolitana, se encuentra encendida una lámpara flamígera bajo la cual puede leerse: ‘Aquí descansan los restos del Capitán General Don José de San Martín y del Soldado Desconocido de la Independencia. ¡Salúdalos!’”, mencionaron desde el Ministerio de Seguridad.

Y añadieron: “El fuego de la llama votiva evoca el espíritu del General José de San Martín y es también un homenaje a aquellos soldados que participaron en el proceso de emancipación de nuestro país”.

Los restos del General San Martín y del Soldado Desconocido de la Independencia se encuentran desde 1880 en el mausoleo construido en una de las criptas de la Catedral Metropolitana, en cumplimiento de su última voluntad, expresada de la siguiente manera en el testamento: “Desearía que mi corazón fuese depositado en el de Buenos Aires”.

Javier Milei participará del acto de cierre por San Martín

Se espera que Javier Milei forme parte del acto de cierre en honor al General José de San Martín alrededor de las 20 hs, donde se encenderá la antorcha del cuartel de los Granaderos a Caballo con la llama votiva proveniente del templo donde yacen los restos del Libertador.

“El Presidente de la Nación Javier Milei agradece la invitación del Ministerio de Defensa de la Nación para participar de la ceremonia de encendido de la llama votiva en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, a la que asistirá con la alegría de saber que eventos como este llenan de orgullo a la Nación”, aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X (extwitter).

La tensión entre Milei y Villarruel durante la “Semana Sanmartiniana”

La “Semana Sanmartiniana” dejó nuevamente en evidencia la interna libertaria en el Poder Ejecutivo, especialmente luego de que se anunciara que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel iban a formar partes de actos separados este 17 de agosto.

Asimismo, este viernes se esperaba que ambos se reencontraran públicamente en la Ceremonia de entrega de despacho y sables a Brigadieres, Almirantes y Generales, pero finalmente Villarruel no formó parte del evento y esto despertó la polémica luego de que aseguraran que no acudió porque “no fue invitada”.

Desde el Senado apuntaron contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por no haberle hecho llegar la invitación. Y decir Karina es lo mismo que decir Javier Milei. "Nunca le llegó la invitación por parte de la secretaría general de Presidencia", indicaron ayer desde el entorno de la vicepresidenta a Noticias Argentinas.

Luego de que "no la invitaran" a la cena de Milei con militares, Villarruel canceló este sábado viaje a Mendoza

A su vez, indicaron que "ella lamentó no estar presente", ya que "conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad", pero "no tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan", subrayaron.

La ausencia de Villarrruel en el encuentro realizado en el Salón San Martín del Edificio Libertad fue notoria porque ella encarna la “voz de la familia militar” en el Gobierno. Por eso la "no invitación" fue interpretada como un desplante personal y político.

Milei: "El gobierno anterior se jactó de defender la soberanía nacional pero menospreciaba a las Fuerzas Armadas"

En este sentido, también llamó la atención que Milei y Villarruel tuvieran agendas separadas para este sábado. Mientras que el Presidente formará parte del encendido de la llama votiva en Palermo, Villarruel estará ausente de todo acto público luego de cancelar su visita a Mendoza, donde tenía previsto encabezar el evento oficial de conmemoración.

Según pudo confirmar NA, la Vicepresidenta "está con presión baja" y "prefirió no viajar". Las fuentes especificaron que el resto de la comitiva sí viajó para allí en su representación. Entre ellos, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el secretario Parlamentario, Agustín Giustiniani.