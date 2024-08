Hace 200 años San Martín era condecorado en Escocia, el único reconocimiento que se le dio en el Reino Unido

En el verano boreal de 1824, el general José de San Martín (1778-1850), Libertador de Argentina, Chile y Perú, visitó a su querido amigo James Duff, cuarto conde de Fife (1776-1857), en Duff House, en Banff, Escocia. Días después de su llegada, el 19 de agosto, las autoridades del pueblo de Banff concedieron al general San Martín la Libertad del Royal Burgh of Banff, lo que los historiadores coinciden en que se considera el único reconocimiento público que se le dio en el Reino Unido.

El vínculo duradero entre el general San Martín y James Duff, basado en intereses compartidos que abarcaban la política, la guerra, la diplomacia, las artes y las ciencias, se remontaba a su servicio en España durante la Guerra Peninsular (1808-1814) contra el primer ejército de Napoleón. Hermanados por su lealtad a España, Duff –voluntario en el ejército español– y San Martín –ascendido a Teniente Coronel– pronto descubrieron los vínculos de la valentía y el coraje.

Banff Museum

Después del conflicto, Duff jugó un papel fundamental en el apoyo a las ideas de San Martín sobre la independencia de las colonias españolas en el hemisferio occidental. Ayudado por las referencias de su amigo, San Martín partió de España vía Londres y navegó hacia Buenos Aires en 1812, donde comenzó su viaje por América del Sur. Los dos caballeros permanecieron en contacto, y su amistad duró por el resto de sus vidas.

Celebraciones de la visita del General San Martín a Escocia

En el Reino Unido, para coordinar las celebraciones de la visita del General San Martín a Escocia, nueve organizaciones trabajan en la coordinación de las actividades conmemorativas. The British San Martin Institute (BSMI), Friends of Duff House (FoDH), Banff Castle Community Association, Historic Environment Scotland - for Duff House, Banff Academy, The Argentina British Community Council (ABCC), Lord Lieutenant of Banffshire, Banff Preservation and Heritage Society, and Museum of Banff (BPHS), Aberdeenshire Council.

Con el apoyo institucional de la Embajada de la República Argentina en el Reino Unido, el Instituto Nacional Sanmartiniano de Argentina. la Anglo-Chilean Society, la Embajada de la República del Perú en el Reino Unido, el Instituto Sanmartiniano del Perú, la Embajada de la República de Ecuador en el Reino Unido y el Instituto Sanmartiniano de España

Esta iniciativa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, centrándose particularmente en el ODS 4 “Educación de calidad” y el ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”.

Eventos abiertos al público:

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA EN EL MUSEO DE BANFF (The Museum of Banff) BANFF, ESCOCIA | Hasta el 6 de septiembre 2024.

El museo de Banff ha organizado una exposición en inglés explicando los motivos de la visita del General San Martín a Banff en 1824, la visita del Embajador argentino Carlos Hogan en 1950, y las conexiones que existen entre Banff y Argentina en la actualidad.

Horarios desde abril hasta finales de septiembre de 2024:

Miércoles - 14:00 a 16:00 horas | Jueves - 10.30 a 13.00 horas | Viernes - 10.30 a 13.00 horas | Sábado - 10.30 a 13.00 horas

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA EN DUFF HOUSE, BANFF, ESCOCIA | Desde el 1ro de Agosto al 1ro de Septiembre 2024

Web: https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/duff-house/

Duff House es la residencia en donde se alojó el General San Martín durante su visita a Banff. A partir de agosto hay una exposición en inglés que explica detalles sobre los logros del General San Martín, y su amistad con James IV Conde Fife. Además, la muestra incluye información sobre el viaje del General San Martín desde Londres y su estancia en Duff House; así como una introducción a Banff en 1824.

Horarios desde abril hasta finales de septiembre de 2024:

De jueves a domingo, de 10 a 16.30 horas (última entrada a las 16.00 horas) | Cerrado para el almuerzo de 12:00 a 13:00 horas.

Castilo de Duff



EVENTO EN AIRLIE GARDENS. BANFF, ESCOCIA | Sábado 17 de agosto 2024 – De 10.30 a 14.30

En conmemoración por el aniversario del 174to aniversario del fallecimiento del General San Martín (1778-1850), y en homenaje a su legado, la comunidad de Banff organizará una kermés con juegos, artesanías, y otras actividades al aire libre. Vino y delicatessen argentinas estarán disponibles.

La Asociación de Amigos de Duff House (Friends of Duff House) tendrá un stand con una pequeña exposición sobre la vida del General San Martín, así como una visita guiada al Banff de 1824.



CASTILLO DE BANFF (Banff Castle) - Celebración en conmemoración de la plantación de la araucaria sanmartiniana. BANFF, ESCOCIA | Domingo 18 de Agosto 2024 – De 13.00 a 15.00

En 1950, Su Excelencia Carlos Hogan, el embajador argentino, plantó un árbol de araucaria en el Castillo de Banff y para celebrar el aniversario participará la Deveron River Brass Band y la Banff Castle Pipe Band.

La Asociación de Amigos de Duff House (Friends of Duff House) tendrá un stand con una pequeña exposición sobre la vida del General San Martín, así como una visita guiada al Banff de 1824.

Banff en Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires hay una plaza que se llama Ciudad de Banff en agradecimiento por el recibimiento que tuvo San Martín en esa ciudad escocesa. Esta plaza fue inaugurada oficialmente el 2 de mayo de 1930 bajo el nombre de Plaza Versalles y adquirió su nombre actual el 25 de noviembre de 1952.

En la plaza se encuentra la escultura denominada Plenitud de la Vida inaugurada el 27 de abril de 1937, obra del escultor argentino Antonio Gargiulo. La obra fue fundida en los talleres Radaeli-Gemeli, una firma muy importante que también realizó el Monumento a Mitre, el Monumento al El Resero que está en el Barrio Mataderos y tantos otros. El taller estaba en Uriburu y Juncal.

