¿Es feriado el lunes 19 de agosto?

Este sábado 17 de agosto es feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. La Cámara Argentina de Turismo solicitó formalmente al Gobierno que el feriado sea trasladado al lunes 19 de agosto, ya que, al coincidir un fin de semana, es considerado trasladable según la ley. Además esto permitiría incentivar la economía del país mediante el turismo interno pero las autoridades decidieron mantener la fecha original conforme al calendario oficial.

La Ley 27.399, que regula la designación de feriados y fines de semana largos, afirma que los feriados nacionales trasladables solo pueden cambiarse si las fechas coinciden con los días martes y miércoles, de esta manera se adelantan al día anterior. Por su parte, aquellos feriados que se ubican en los días jueves y viernes “serán trasladados al día lunes siguiente”. No obstante, la ley no especifica qué ocurre cuando un día no laborable cae en fin de semana, por lo que en esos casos, si la fecha coincide con un sábado o domingo, no se realiza ningún cambio.

El Gobierno no tiene la facultad de declarar un feriado puente en esa fecha para prolongar el descanso del fin de semana. Esto se debe a que, conforme a la legislación actual, solo se pueden establecer tres feriados puente al año, y estos ya han sido anunciados en 2023. El calendario oficial del Ministerio del Interior, confirma que dichas fechas ya fueron designadas y no abarcan la tercera semana de agosto.

El calendario completo de los feriados 2024

Estos son los feriados que restan para la segunda parte del año:

Agosto

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín.

Septiembre

No habrá feriados

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Los tipos de feriados según la Ley 27.399

Feriados inamovibles: no se trasladan a otros días ya que se celebran en una fecha específica cada año.

no se trasladan a otros días ya que se celebran en una fecha específica cada año. Feriados trasladables: ciertos feriados pueden ser movidos al lunes siguiente para promover el turismo generando fines de semana largos.

ciertos feriados pueden ser movidos al lunes siguiente para promover el turismo generando fines de semana largos. Días no laborables: corresponden a ciertas comunidades dentro del país ya que estos días les permiten practicar sus tradiciones o ceremonias religiosas.

corresponden a ciertas comunidades dentro del país ya que estos días les permiten practicar sus tradiciones o ceremonias religiosas. Fines de semana largos y puentes turísticos: el Poder Ejecutivo puede designar hasta tres feriados turísticos al año, estos días fomentan el descanso y el turismo interno favoreciendo a la economía del país.

