Gabriel Solano, legislador de la ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero (PO), salió a cruzar a Juan Grabois, líder social y referente del Frente Patria Grande que apoyó en las últimas elecciones al Frente de Todos/Unión por la Patria, por haber manifestado que "volvería a votar" a Alberto Fernández tras haberse conocido una denuncia en su contra de la exprimera dama, Fabiola Yáñez, por violencia de género.

“Si hubiera una máquina del tiempo, volvería a hacer las tres cosas (votar a los representantes del peronismo), ¿saben por qué? Porque en los tres casos sabía que estaba apoyando a un indigno, pero que atrás de ese indigno estaba el movimiento nacional y que enfrente estaba la oligarquía hambreadora", había sostenido el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Solano se refirió no sólo a Fernández, sino que también apuntó contra el exministro de Economía, Sergio Massa, a quien enfrentó en la interna de Unión por la Patria en los comicios de 2023, y a Daniel Scioli, que ocupó distintos cargos durante el kirchnerismo e incluso fue candidato presidencial en 2015, pero hoy forma parte del Gabinete del presidente Javier Milei como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

"Muchas veces en la vida hay que elegir en base a opciones reducidas”, aseguró Grabois. Y continuó: "Nosotros no éramos los únicos que sabíamos que Scioli, Alberto y Massa eran indignos de la investidura por sus permanentes claudicaciones, inmoralidades y panquequeos”.

Sobre la postura a tomar frente a la denuncia de Yáñez por "violencia física y psicológica", planteó en la red social "X": "En términos éticos, rige acompañar a la víctima. En términos jurídicos, rige el principio de inocencia. En términos políticos, rige el NO TE HAGAS EL BOLUDO".

A pesar de la aclaración, Solano le cuestionó que haya manifestado que no se arrepintiera y sostuviera que volvería a votar a estos candidatos. “Mirá, uno puede equivocarse en política, aunque no hay que abusar", comenzó diciendo a través de un posteo en las redes sociales.

"Si te equivocaste con Scioli, con Alberto y con Massa, capaz el problema sos vos. Más cuando ahora con el diario del lunes nos decís que lo volverías a hacer”, sentenció el dirigente del Partido Obrero.

El apoyo de Marra a Solano

El comentario del dirigente de izquierda generó varias reproducciones en el mundo virtual, y a pesar de las diferencias ideológicas, múltiples cuentas afines a La Libertad Avanza (LLA) le demostraron apoyo a sus palabras. Uno de ellos fue el legislador libertario Ramiro Marra, que también forma parte del equipo de asesores de Milei.

“No se peleen que son pocos, pero igual en esta tiene razón Solano”, comentó el excandidato a Jefe de Gobierno porteño dentro de las respuestas a la publicación de Grabois.

Este miércoles, la organización militante La Cámpora se solidarizó con la exprimera dama y acusó a Alberto Fernández de haber ejercido violencia contra Cristina Fernández de Kirchner.

El espacio político que lidera Máximo Kirchner expresó su "solidaridad" con Yáñez luego de que la exprimera dama denunciara a Fernández por violencia de género. "Te creemos y acompañamos", manifestó el Frente de Mujeres de la agrupación kirchnerista por medio de un comunicado.

"No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo contra Cristina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él", señalaron en contra del ex Jefe de Estado y titular del PJ nacional.

