Ramiro Marra ratificó la idea de cambiar el rumbo del país mediante reformas profundas, e invitó a los legisladores de los distintos partidos a mejorar las propuestas que ellos plantearon en el decreto y la Ley Ómnibus. “La dolarización no está descartada, ahora se está trabajando en otro proceso que es más urgente”, señaló el youtuber financiero en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ramiro Marra es youtuber financiero, director de Bull Market, broker de bolsa, uno de los principales de la Argentina, y además referente de La Libertad Avanza, casi mano derecha de Javier Milei en la campaña.

Explicanos qué es lo que no ven aquellos que se oponen a las políticas de Milei.

Estamos diciendo que no quieren aceptar que necesitamos hacer reformas profundas para cambiar el rumbo del país. Lo que, lamentablemente vemos de los espacios opositores (como el kirchnerismo) es que siguen insistiendo con aplicar las políticas que nos estaban haciendo estar cada vez peor. Ese es el cambio que estamos haciendo en la Argentina, proponiendo reformas profundas que cambien el rumbo del país.

¿Te parece que todas las enviadas son esenciales? ¿Cómo crees que va a terminar avanzando el DNU, por un lado, y la Ley Ómnibus por otro?

Cuando uno ve el decreto y la ley, ve cuestiones que venimos planteando desde que se fundó La Libertad Avanza, y antes también, que necesitábamos una economía mucho menos regulada y controlada, y un Estado mucho más chico. Después de la discusión, que se va a dar en el ámbito legislativo, esperamos que vengan a proponer mejoras sobre lo que nosotros propusimos tanto en el decreto como en la ley. Vamos a ver si lo hacen o si solamente dicen que no por estar en espacio político opositor, porque los que hasta ahora dicen todo o nada, son ellos, no nosotros. Nosotros decimos que si quieren mejorarlo, bienvenido sea, pero todavía no escuchamos propuestas de mejora. Excepto en el caso de la pesca, que sí se aceptaron.

Diputados de Unión por la Patria pidieron que los ministros de Milei expliquen la Ley Ómnibus en el recinto

¿Imaginás que saldrá aprobada tanto la ley como el DNU?

Creo que los legisladores van a tener en consideración lo que los argentinos votamos, y van a saber que el camino correcto es lo que estamos proponiendo. Espero, como argentino lo digo, no como dirigente político, si el acto más importante de la democracia es cuando vamos a votar y estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, y no estamos cambiando las propuestas, lo lógico sería que nos acompañen.

El debate que se vendrá en el Congreso

Hay una tendencia en hablar que hay una línea entre duros y blandos, dentro del actual gobierno, que podría ser una categoría arcaica porque siempre hay una necesidad de construir una división en alguna forma de categoría. ¿Existe dentro del gobierno aquellos que se enrolan en una posición más dialoguista y otra más dura? Y si tal cosa existiese, ¿se podría decir que Milei, a lo largo del tiempo, va dejando atrás a las personas más moderadas?

No, no sé si existen esas diferencias. Lo que existen son diferentes roles: no es lo mismo un rol de un ministro del Interior que el rol de un ministro de Economía. Quizás a partir de ahí son las conjeturas de los medios de comunicación que planteás, que son parte de la discusión de la agenda que se van dando. Son diferentes roles más que diferencias internas dentro del gobierno, y a partir de ahí se generan estas noticias que no tienen ningún tipo de sentido porque este gobierno está haciendo lo que dijo durante la campaña.

Me siento totalmente representado, como referente del espacio político y como votante de este gobierno, porque no cambió nada de lo que planteamos. Algunos esperaban que el Presidente ceda en las propuestas que hizo durante la campaña porque eran muy fuertes para lo que veníamos acostumbrados en la Argentina, pero volvimos a tener un presidente. No tuvimos presidente por un tiempo, y ahora que lo tenemos, por supuesto, todo eso empieza a generar conjeturas de todo tipo.

Ley Ómnibus: Milei mete presión y se suman negociadores para su aprobación

¿Es conjeturable que los ministros en un cambio de gobierno duren menos que una vez que el gobierno ya está instalado? ¿Es muy común que el equipo que llega al gobierno, al cabo de ciertos meses, ya no son las mismas personas porque el desgaste inicial es muy grande?

Lo que tiene de particular este gobierno es que las ideas están por encima de las personas. Estábamos acostumbrados a que la discusión política se diera a través de nombres propios, y ahora se está dando a través de ideas y propuestas. Después, a quién le toca cada rol no me parece tan relevante si se siguen defendiendo las mismas ideas. Todo el equipo que se ha designado está a la defensa de las ideas porque son gente que sabe lo que necesita el país, por eso no creo que sea una discusión quién va y quién no, creo que queda para un segundo término, otro tipo de gobierno u otro tipo de espacio político.

El proyecto económico del Gobierno

Claudio Mardones: ¿Realmente la dolarización está descartada o ve que esta estrategia puede surgir a partir de marzo o abril?

Comparto que hay muchas cuestiones de la microeconomía, que se tratan en el DNU, que son importantes para generar inversiones, desarrollo, y crecimiento de la macro, que está tan destruida. Sobre el tema de la dolarización, dar fechas no me parece que sea lo correcto. Lo que estamos haciendo ahora y lo que se está viendo de las decisiones del gobierno son todas las urgencias que se tienen.

Hoy escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y dijo una frase que repito: “no es que no hay plata; no hay plata y tampoco tiempo”. Eso es lo que se está haciendo, tomando decisiones que son importantes para luego entrar a procesos más profundos, como el que planteás de la dolarización. Pero si no hacemos esto rápidamente, como se pide al Congreso, Argentina puede entrar en una crisis aún mayor, que no es responsabilidad de este gobierno, porque este gobierno no puede tomar las normas pasadas, ya que no van en base a lo que propusimos en la campaña.

Martín Menem y Guillermo Francos

CM: Percibo que la dolarización no está descartada, ¿es así?

Por supuesto que no está descartada, ahora se está trabajando en otro proceso que es más urgente y que se necesitan de estos procesos si el destino es la dolarización. Es muy difícil con estas regulaciones poder fomentar una economía de libre mercado, por eso es fundamental lo que vayan a hacer los legisladores en las próximas semanas. Esperemos que acompañen y que no crean que esto es un toma y daca de la política, porque es lo que nosotros, como espacio político, no queremos aceptar.

Día 29: Urgencia y Ómnibus

El debate que se dará en el Congreso

CM: ¿Cree que, en el marco de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta la profundidad de la Ley Ómnibus, puede ser tratado en los días de extraordinarias que vencen el 31 de enero? ¿Cree que ese es el deadline o que puede extenderse el periodo de extraordinarias hasta febrero?

Creo que ese es el deadline por la necesidad que tenemos los argentinos. En estos procesos, todos los dirigentes y los legisladores tienen que hacer un esfuerzo para poder tratar estos temas. Creo que José Luis Espert hizo la propuesta de que trabajen de lunes a lunes. Me parece que en la situación que está el país también pueden hasta extender la cantidad de días que trabajan, si es que no les alcanza. Pero que hay que trabajar. Esto tiene una importancia y una urgencia que no se puede dejar de lado.

