Debate entre Marra y Grabois por el DNU de Milei con Maslatón intermediando: "Mirá papá, no saliste de las fuerzas del cielo"

En el marco del decreto de necesidad y urgencia firmado este miércoles por el presidente Javier Milei, por la noche acudieron a un debate televisivo representantes de distintos sectores de la política argentina. El dirigente social Juan Grabois se cruzó con el legislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, y el abogado liberal que militó la candidatura de Sergio Massa, Carlos Maslatón, sirvió de posición moderada e intermediario.

Al inicio del debate organizado por los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en A dos voces, en TN, Juan Grabois opinó: “Hoy se ha decretado la instauración de una monarquía absoluta en la Argentina. Que alguien me explique cuál es la necesidad urgente de derogar la ley de warrants de 1914 y leyes de la década del 50. No es legítimo ni legal, es absolutamente inconstitucional lo que sucedió hoy. Ganar las elecciones no te da legitimidad para hacer cualquier cosa, porque el día de mañana gano yo las elecciones y, por decretos, nacionalizo todos los medios de comunicación. Esto es una cosa que en ningún país democrático se puede aceptar”.

Además, destacó: “No hay una medida que afecte a la casta, yo leí rápido las 80 páginas del decreto y no afecta a la casta judicial, a los diputados, a los senadores, ni a los políticos. Afecta a la clase media y trabajadora, le sacan el límite a las prepagas y mañana te clavan 100% de aumento. Con la devaluación del 115%, el pass through, que es el paso de la devaluación a la inflación, los mercados responden bárbaro, salvo el que tengo en la esquina de mi casa y el supermercado. La inflación que había era pésima, pero ahora vamos a tener la anual en tres meses: 100% de inflación, sin ajustes salariales”.

“Entonces fue una mentira que iban a ajustar a la casta, yo a la casta la veo chocha. Una monarquía absoluta y encima rodeado de los más conspicuos miembros de la casta, como Patricia Bullrich, que estuvo de ministra en dos fallidos gobiernos. Fue una estafa al pueblo argentino y a sus propios votantes", aseguró Grabois respecto al presidente Javier Milei y sus medidas que modifican y derogan más de 300 leyes, que fueron presentadas en un discurso grabado y leído, de forma ejemplificativa en apenas 30 puntos, arremetiendo intensamente contra “la casta política”.

Quien continuó la discusión fue Carlos Maslatón, exmilitante de Javier Milei, a quien terminó denunciando penalmente por el escándalo de la supuesta venta de candidaturas. A pesar de haber apoyado la candidatura de Sergio Massa y haber definido a Ramiro Marra como “un salamín que fue más fascista que liberal”, el abogado continúa identificándose como liberal, por lo que representó una postura intermedia, cauta, que atacó los modos más que el contenido del DNU del gobierno. “Quiero ser constructivo, hay muchas cosas para decir. Yo conozco los títulos, no leí la norma”, aclaró de entrada.

Sobre la ley de alquileres, comentó: “¿Qué se deroga, la última, la de Lipovetzky? ¿Cuál queda vigente? ¿O vamos al Código Civil? Todo eso hay que estudiarlo: ¿qué pasa con las relaciones jurídicas preexistentes? No se puede hablar así, en general. Yo, con el espíritu de las normas, con muchas estoy de acuerdo, soy liberal. Sin embargo, me pregunto por la forma. Lo dijo Grabois, no voy a decir que es una monarquía, pero lo más suave que te puedo decir es que parece que son tendencias fujimoristas. Fujimori cerró el Congreso”, recordó Maslatón.

“No estoy tan seguro de que todo esto pueda ir por DNU”, discutió el abogado liberal y aclaró que sí lo permite técnicamente la Constitución, porque “no es tributario, político ni penal, pero ¿la norma civil se puede modificar de esta manera? Estoy de acuerdo en varios contenidos, tengo que verlo al decreto, pero me parece que la forma es incorrecta y que se están equivocando Caputo y Milei en el eje de la política económica”, lanzó. “Todo esto es un complemento, no afecta directamente a la macro, que es tipo de cambio, tasa de interés y la deuda pública. Esto es el 80% del país, eso no viene bien”, marcó.

Por su parte, Ramiro Marra, presidente del bloque del partido oficialista en la Legislatura porteña y excandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, celebró: “Hoy es un día histórico para la Argentina. Es lo que veníamos planteando hace tiempo, desde los orígenes de La Libertad Avanza. Necesitábamos cambios bruscos, políticas de shock y hoy se están empezando a implementar. Necesitábamos más libertad, más respeto a la propiedad privada, menor presencia del Estado. Es lo que planteamos toda la campaña, lo dijo acá Néstor Grindetti. Estamos haciendo lo que dijimos”.

“Entiendo que algunos quieran discutir la parte legal, están en todo su derecho. Pero acá lo que estamos viendo es un cambio cultural, un cambio de ciclo. Hoy es un día histórico”, reiteró y añadió: “Dentro de 20 años, hoy se va a analizar como el día en que se decretó que la Argentina tenía que ir para otro lado, luego de haber sido convalidados en una elección". Al ser consultado por “el bolsillo de la gente” por los periodistas, Marra respondió: “Está destrozado por culpa de los gobiernos que nos vienen atacando hace casi 100 años”.

Refiriéndose a la crisis económica, el diputado ahondó: “Lo que pasa es que ahora vino un nuevo gobierno que va a plantear las cosas de una manera distinta, pero reconociendo que los problemas tienen mucho tiempo de antecedentes. Lo que no podemos decir es que va a ser fácil, porque va a ser difícil. Nunca dijimos que esto iba a ser de la noche a la mañana. Hoy hicimos un cambio de rumbo para estar cada día mejor porque necesitamos libertad. ¿Qué se planteó en todos los decretos? Que haya mayor libertad”, repuso.

Los periodistas a cargo de la entrevista a los tres referentes políticos mencionaron la reacción espontánea de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y otras localidades al interior del país que, al ver la cadena nacional de Javier Milei, comenzaron manifestaciones con cacerolazos para oponerse a sus medidas políticas y económicas. Marra admitió que no estaba al tanto de la protesta, pero comentó: “Bueno, siempre habrá alguien descontento. Grabois sacó 7 puntos, Solano sacó 3, calculo que quienes los votaron a ellos hicieron cacerolazos”. Al ver las imágenes, lanzó: “Los votantes de Grabois”.

“Saludos a los votantes”, respondió rápidamente Grabois, generando una risa contenida en Marra. “Hay que tener una cosa clara: ganar las elecciones no te permite hacer lo que se te canta la gana”, señaló el dirigente social y criticó a “todos los planteos fundacionales y refundacionales de ‘acá hace 100, 200, 500 años’”. “Mirá, papá, no saliste de las fuerzas del cielo, sos un ser humano de carne y hueso, no vas a inventar la pólvora y resolver todo por decreto, mucho menos en uno en el que nombrás a la empresa de tu amigo, Starlink”, discutió Grabois, en referencia a la desregulación de los servicios de internet satelital que resolvió el presidente y su mención a la empresa fundada por el multimillonario Elon Musk.

Minutos más tarde, Marra retomó la defensa del DNU: “Tenemos que sacarnos de la cabeza que todo va a pasar por el Estado. Lo que hizo Javier Milei recién en su cadena nacional fue decir 'yo no me hago cargo, yo me corro al costado. Que se hagan cargo los mercados'. No es totalitario ni autoritario, es al revés”, argumentó. Al ser consultado nuevamente por el “bolsillo de la gente” y el plan del gobierno, el diputado mencionó que harán “lo que estamos haciendo ahora, recuperándolo, estabilizando la economía”. “Estas medidas de urgencia que se tomaron son para lograr el plan económico que llega al verdadero objetivo, que es el superávit”, exclamó.

“Pero todo eso lleva un proceso, nos entregaron un país explotado y nosotros no dijimos otra cosa, no cometimos el error de otros gobiernos, que no dijeron lo que era la herencia. Y no estamos hablando de la herencia del último gobierno, sino de una que viene hace décadas”, dijo Marra, retomando el argumento que criticó Grabois y sobre el cual Javier Milei este miércoles comentó en su introducción: “El saldo de estas ideas colectivistas por más de 100 años es el país que recibimos, la peor herencia de la historia, un país con un déficit consolidado del 15% del PBI, donde 5% del déficit es del Tesoro y 10% del BCRA”.

Por último, Maslatón acercó ambas posturas. “Marra y yo somos dos personas financieras, podemos ver que algunas medidas, en el tiempo, van a generar beneficios para la economía. El gran problema acá es hoy y mañana, este tema inmediato del mejoramiento del nivel de vida de la población, después de tantas décadas de decadencia (fijate que ni quiero discutir ese tema). A la persona a la que le licuaron el salario a la mitad en pocos días alguna solución hay que darle. Lo van a tener que modificar esto, Milei y Caputo van a tener que hacer algo con la parte de ingresos. Siempre que existieron planes así, fracasaron si no compensaron con los ingresos”, reflexionó.

“El segundo tema que quiero discutir es muy técnico: Caputo está pasando deuda que tiene el BCRA —que es la causante de la inflación de los últimos años, la llamada deuda cuasifiscal— a la Tesorería. De un lugar a otro del Estado. Es un suma cero eso, para mí, con el agravante de no solucionar el problema de fondo. Y yo ya estoy sacando las cuentas de cuánto va a ser el presupuesto nacional del 2025 si meten toda la deuda del BCRA en el presupuesto. El próximo tema que se va a discutir (acuérdense de esto) es que el 55% del gasto público será para pagar deuda. Eso te va a generar retrasos en los ingresos y caída en el nivel de vida, que todos deseamos que mejore. Ese camino es inadecuado”, detalló.

Finalmente, Maslatón mencionó que “Argentina no está en tendencia bajista. Yo lo digo hace dos años: terminó un gran ciclo negativo. Es el principal activo que tiene el presidente Milei. Se tiene que apalancar sobre la positividad del ciclo del país y de la sociedad. Con este tipo de medidas, me parece que va por el camino inadecuado. No hablo de las medidas de hoy, porque algunas parecen ser positivas, sino con el eje de la conducción macroeconómica. Marra entiende lo que estoy diciendo”, comentó, en referencia a las políticas que anunció el ministro de Economía durante la primera semana de gestión.

