Patricia Bullrich: "Es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir hoy a la marcha"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa para dar detalles y hacer un balance del operativo "antipiquete". Junto a ella estuvieron presentes el Secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, junto a los cuatro jefes de las Fuerzas Federales.

"Hoy no se cortó el Puente Pueyrredón, no se cortó el metrobus, la gente pudo circular normalmente", destacó la ministra, que resaltó además que "ninguno de los civiles resultaron heridos".

"Hoy los manifestantes no trajeron piedras ni palos ni estaban encapuchados", dijo Bullrich. "No hubo madres ni padres con niños, no los usaron como escudo humano. Esto que ha sido una postal habitual no lo vimos", agregó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a los jefes de las fuerzas federales y el secretario de Seguridad. Foto: NA.

La conferencia de prensa fue desde el Departamento Central de Policía. Foto: NA.

Marcha piquetera en el centro porteño: controlados por la Policía, se realizó la desconcentración en Plaza de Mayo

Respecto de la adhesión a la medida de protesta hacia Plaza de Mayo, sostuvo: "Es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir a la marcha o corte de calles previsto".

Bullrich aseguró que en la jornada hubo "libre circulación en todo el país" y que no se cortaron lugares emblemáticos como la avenida 9 de Julio o el Metrobús de la ciudad de Buenos Aires.

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, dijo, tuvieron "una acción activa para terminar con la violación de la ley".

Patricia Bullrich durante la conferencia de prensa. Foto: NA.

Javier y Karina Milei supervisaron junto a Bullrich el operativo "antipiquete" en Plaza de Mayo

La ministra destacó que "el único herido" durante las manifestaciones que tuvieron lugar en el centro de la Ciudad de Buenos Aires fue "un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires".

"Ninguno de los civiles han resultado heridos", enfatizó.

Por otro lado, respecto de la medida del gobierno nacional de abrier la línea 134 para denunciar extorsiones de los punteros políticos contra quienes perciben los planes sociales, la funcionaria del gobierno de Javier Milei explicó que recibieron 10 mil denuncias.

"Miles de argentinos dijeron hoy basta al apriete y a la extorsión de aquellos que son gerentes de la pobreza", afirmó la titular de la cartera de Seguridad.

AG