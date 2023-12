Representantes de la Coalición Cívica salieron a cuestionar el protocolo de Patricia Bullrich

Dirigentes de la Coalición Cívica, espacio que forma parte de Juntos por el Cambio, salieron a cuestionar el protocolo "antipiquetes" de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en el marco de una masiva manifestación convocada para esta tarde por diversas organizaciones sociales, partidos de izquierda, docentes, entre otros espacios. La marcha tendrá una mezcla de conmemoración al 20 de diciembre de 2001 y una protesta a las medidas económicas de ajuste que anunció el gobierno de Javier Milei en estos primeros 10 días de su gestión.

En ese marco, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Facundo Del Gaiso cuestionó el método que implementó Bullrich para intentar evitar los cortes de calles. "Los piquetes se cortan cortando los intermediarios, eso está bien y por ahí se corta el negocio de los que utilizan a los pobres, no con un protocolo. ¿Qué vamos a hacer cuando protesten las 'cacerolas' por que no pueden pagar el alquiler o el cole? ¿vamos a hacer un protocolo 'anticacerola'?".

Facundo Del Gaiso

En esa línea, Del Gaiso propuso "auditar, cortar los intermediarios y valorar a los que trabajan socialmente separando a los grupos que extorsionan. Ese es el camino correcto". Vale recordar que uno de los eslogans que el nuevo gobierno trató de imponer en los últimos días es "el que corta, no cobra", en referencia a que quienes participen de cortes de calles y perciban planes sociales perderían esa prestación del Estado. Ese mensaje incluso hasta circuló hoy en los trenes que conectan la ciudad y provincia de Buenos Aires.

Marcha piquetera, minuto a minuto: debutó el protocolo con la Gendarmería, que evitó un corte en Neuquén

Otro de los mensajes de Del Gaiso vino con un triste presagio: "Generar una 'épica del anti piquete' en este contexto social no se sostiene. ¿Qué hacemos cuando corten los jubilados por que no pueden vivir?".

"El Estado tendría que auditar los planes y separar los grupos que trabajan de los grupos que utilizan los planes para financiar la política. Esa es la forma de cortar los piquetes rápidamente y valorar a los grupos comunitarios que trabajan si no son todos 'feos, sucios y malos'", concluyó.

Por su parte, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, también se mostró muy crítica de Bullrich, especialmente en una de las noticias del día cuando se conoció que bajaron de un colectivo a 30 personas que no pudieron indicar bien dónde iban y podrían ser posibles manifestantes.

Mónica Frade

"Esto no @PatoBullrich, esto no. Coincido en la necesidad de ordenar y mantener la normalidad de la circulación; pero prácticas abusivas NO. El derecho a asistir a una marcha no se puede impedir. Los delitos son otra cosa Hay caminos de los que no se vuelve", manifestó Frade.

"El que corta no cobra": el Gobierno puso carteles en las estaciones de tren para advertir a los manifestantes

Se espera que en las próximas horas la Coalición Cívica siga sumando disconformidad con mensajes en las redes sociales de algunos de sus miembros. La CC de Elisa Carrió apoyó la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta, quien perdió la interna con Bullrich, desmarcándose fuertemente de las propuestas de la ahora ministra.

Incluso, Juan Manuel López, otro de los diputados de la CC, llegó a expresar que un gobierno de Bullrich podría terminar como un "diciembre de 2001".

Marcha del 20 de diciembre

Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Partido Obrero que convocó a la marcha, había anunciado como punto de encuentro a las 14 horas en las estaciones de trenes y subtes cercanas al Congreso, para luego marchar desde las 16 horas a Plaza de Mayo.

Sin embargo, manifestaron a último momento un cambio para esquivar el protocolo de las fuerzas de seguridad que ya estaba esperando en el Congreso, por lo que el punto de encuentro será en Diagonal Sur y Belgrano, para dirigirse desde allí hasta Plaza de Mayo. Otras organizaciones partirán desde el Obelisco.

Por su parte, Bullrich emitió un comunicado oficial advirtiendo: "Si va a ejercer su derecho a protestar tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por Ley. Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciarlo anónimamente llamando al 134".

JD / Gi