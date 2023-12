Rubén "Pollo" Sobrero: "Quieren tapar lo duro del DNU con una marcha violenta"

El ex candidato a gobernador de Buenos Aires del Frente de Izquierda, Rubén "Pollo" Sobrero, evalúa que el voto hacia Javier Milei no fue ideológico sino de bronca, pero que la gente comienza a cambiar de opinión cuando percibe que el ajuste es contra ellos. "Hay un Gobierno que dijo que ajustaría a la casta y lo que está haciendo es todo lo contrario, está ajustando al pueblo", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rubén "Pollo" Sobrero es el secretario general de la Unión Ferroviaria seccional Haedo del Ferrocarril Sarmiento y dirigente de Izquierda Socialista. Además, fue candidato a gobernador de Buenos Aires en 2023 por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Ya había sido candidato a vicepresidente de Argentina en 2007.

¿Cuánto aguanta el cuerpo social de Argentina? ¿Un 20% más de pobres?

Es el límite, nadie quiere estar peor, seas de la ideología que seas, todos queremos estar mejor. El problema es que hay un Gobierno que dijo que ajustaría a la casta y lo que está haciendo es todo lo contrario, está ajustando al pueblo.

La casta está con todos los privilegios intactos, los únicos que la estamos pasando mal somos los laburantes y la clase media. Eso es un poco lo que tiende a desaparecer, la clase media que parece ser el jamón del sándwich.

Sabíamos perfectamente que el plan económico que tenía Javier Milei no cerraba sin represión. Lo que jamás me imaginé que es una marcha como la que se convoca, que en realidad no es una marcha, sino que es un acto en Plaza de Mayo, porque de marcha son dos cuadras, es que se convertiría en una actividad en defensa de la democracia. Porque lo que está planteando Patricia Bullrich son cosas que no tienen nada que ver con el sistema democrático, estamos hablando de un estado de sitio no declarado.

Los compañeros de la Estación de Once me comentaban que está lleno de policías de civil, ¿qué tiene que ver eso con un sistema democrático? ¿Qué tiene que ver que cuando bajás del tren te pregunten "¿a dónde va, señor?". A vos qué te importa dónde voy, voy a dónde quiero. ¿No era "viva la libertad, carajo"? Parece que no es así, es viva la libertad de aquellos que la están pasando muy bien, la que los estamos pasando muy mal no tenemos ninguna libertad.

En todas las estaciones de tren pusieron un audio en donde le aconsejan a la gente no ir a la marcha porque perderán el plan. ¿Eso no es una extorsión?

Todas estas discusiones que se están dando comenzaron siendo una marcha que se iba a recordar el 19 y 20 de diciembre, luego la ministra esto lo toma como una bomba de humo porque convengamos que discutir la marcha te tapa los anuncios de hoy que hará el Gobierno hoy que son de un ajuste feroz.

Por lo tanto, si alguien en la marcha de hoy alguien tira un papel en la vereda van a decir "la violencia de la marcha de los que no quieren el cambio" y demás cosas. Quieren tapar lo duro del DNU con una marcha violenta. Pero por más que tapes al sol con la mano, el sol siempre está ahí atrás. Me da la impresión de la que toda la sociedad en muy poco tiempo estará reaccionando.

Carteles con mensajes del Gobierno en las estaciones de tren.

Hay cuestiones que tienen que ver con la cultura. En Francia, un partido que tiene mucha fuerza en el movmiento de los chalecos amarillos salió tercero, Francia Insumisa. Francia tiene una historia de protesta mucho más arraigada que cualquier otro país europeo. Argentina también tiene tradición de protesta, pero ahora llevamos más de dos décadas con más de 25% de pobres. Algo que no era igual en los años '90, donde la cantidad de pobres pasó de 4% a 10%, de 10% a 12%, de 12% a 20%, de 20% a 30%, de 20% a 40%. Cuando vos te quedás a fines de los '90, por ejemplo el 2001, no había como hay hoy una familia de tres generaciones consecutivas, un abuelo, padre y un hijo, que nunca trabajaron. Me pregunto si hay un proceso de latinoamericanización de Argentina, en el cual haya una cantidad de personas que perdieron la esperanza en la movilidad social ascendente. Argentina siempre tuvo, durante gran parte del siglo XX, lo que no tenía el resto de los países de América Latina...

Familias que tuvieron tres generaciones sin trabajo es algo que creo que quedó en la historia. El voto hacia Milei no es ideológico, es de bronca. Es por una democracia que no les dio respuestas. Ese mismo votante que votó a Milei no lo hizo creyendo que habría una mejora en su calidad de vida, al menos los que conozco no me planteaban eso, la bronca hacia lo viejo y lo que ellos veían como la casta, los que los perjudicaban. Cuando ven que, en realidad, el guadañazo viene hacia ellos, empieza a haber un cambio.

Con respecto a la movilidad ascendente, no veo gente que lo tenga en su cabeza. Más bien lo que veo es una necesidad de sobrevivir, llevar el día a día y cómo uno se la banca lo mejor posible. Es horrible, porque este es un país en el que tuvimos las chances de que un obrero se pueda comprar una casa, y no fue hace mucho tiempo. En los '60 o '70 un laburante se podía comprar un terreno y hacerse la casa. Es un tema al que estás apuntando muy bien, vamos a una latinoamericanización.

Alejandro Gomel: En cuanto a la logística de la marcha de esta tarde: ¿Cómo ven el escenario? Posiblemente haya calles cortadas o la policía impida el paso de la marcha ¿Hay algún plan b, como por ejemplo quedarse en el lugar? ¿La idea es avanzar aunque esté la policía? ¿Qué decidieron frente a esta postura firme del Gobierno de que no se corte la calle?

Lo primero que hay que entender es a qué macha vamos. Vamos a una marcha en la que el Gobierno tratará de desviar la discusión del plan económico que va con el DNU que plantearán en la cadena nacional. Por la información que tenemos, es muy duro. Una buena forma de tapar eso es con una marcha con algún incidente que ocupe las tapas de Clarín y La Nación, para hablar claro.

Nuestro éxito está en que no haya ningún problema en la marcha, que sea pacífica. Que llevemos unos 50.000 no es el éxito. El éxito no es la cantidad de gente, el éxito es que se haga la marcha en paz y que la gente siga discutiendo lo que tiene que discutir, que fue engañada electoralmente.

Marcharemos desde Maipú y Diagonal Norte, que es donde se concentran los gremios. Yo soy uno de los responsables de una de esas columnas. Marchan organismos de derechos humanos, los partidos de izquierda y los movimientos estudiantiles. En Avenida de Mayo se juntan los grupos piqueteros. La idea es entrar a Plaza de Mayo, hacer un acto, se leerá un documento que se hizo en común de todas las organizaciones, y luego se intentará desconcentr organizados para evitar cualquier provocación y que cada uno vuelva a su barrio lo más organizado posible. Tomaremos medidas de seguridad, porque ustedes saben que desconfiamos mucho de que nos puedan infiltrar con servicios de inteligencia, tomamos las medidas necesarias, por lo que el acto tiene que salir bien.

AG: Ante la posibilidad de no poder avanzar a la Plaza de Mayo, ¿cuál es la idea?

Eso ya sería muy grave, porque estamos hablando de un estado de sitio decretado. Ahí ya pasa a ser otra la discusión, puede ser que lleguemos o no. Si te impiden ir a un acto en Plaza de Mayo estamos hablando de un cambio de régimen.

Movimientos sociales, sindicatos y agrupaciones de izquierda marcharán en un nuevo aniversario del 20 de diciembre.

AG: ¿No imaginás la posibilidad de que no se corte Avenida de Mayo? Eso es lo que plantea Bullrich, que no se van a cortar calles...

¿Cómo hacés? Supongamos que nos va mal, que llevemos 30 mil o 40 mil personas... ¿cómo hacés para caminar con esa cantidad por la vereda? Pero a parte, vuelvo a repetir: ¿el derecho a la protesta existe o no existe en Argentina?

Vos mencionás estado de sitio, esto ya se vio, hoy justamente se está conmemorando el 2001, con eso se podría lograr lo opuesto a lo buscado. Vos decís "si nos va mal, son 30 mil o 40 mil personas", estimando que podrían ser el doble. Fácticamente no se pueda parar a esa cantidad personas, entonces, lo que encuentro es una contradicción entre el discurso y lo real. A cualquier persona que estudió derecho se le enseña que las leyes no pueden ir en contra de las costumbres de las personas. Hay un punto a partir del cual, para que se cumplan, requieren consenso. Si todo el mundo la incumple no hay manera de que se la haga cumplir. Ahí encuentro una especia de oxímoron. Por eso te consulto respecto de algo que, a mi juicio, tiene que ver no con la ley, sino con la voluntad de las personas de cumplirla.

El problema pasa por otro lado. Es un acto de distracción lo que hace la Ministra.

Si vos lo que te planteás es que es un acto de distracción, pero esto genera una confrontación muy grande, agrega un problema al problema que ya existe...

Por eso no creo bajo ningún punto de vista que puedan llevar adelanta la prohibición de que lleguemos a Plaza de Mayo. Estuve charlando con funcionarios del Gobierno, porque como parte organizadora tuve que hablar, y está bien que así sea. Una cosa es pedir permiso, que no lo voy a pedir, y otra cosa es sentarse a hablar con las autoridades para ver si se puede agilizar o hacer una marcha consensuada para que todo salga bien.

Fuimos por la segunda, sentarnos a charlar. En el Gobierno de la Ciudad no veo ánimos de que haya hechos violentos, sí lo veo en la Ministra. Eso lo veremos a la tarde. El éxito nuestro es que la marcha salga bien y sin ningún hecho de violencia.

