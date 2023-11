Carlos Maslatón: "Se viene un 'Rodrigazo' con los precios"

El abogado liberal y analista político financiero, Carlos Maslatón, analizó cómo serán los próximos días para la economía argentina tras la victoria de Javier Milei, y anticipó que se viene un ajuste veloz de precios al que comparó con el "Rodrigazo", en alusión al plan de ajuste de 1975 por el ministro de Economía Celestino Rodrigo.

En diálogo con Nacho Girón en La Mañana de CNN, Maslatón habló sobre la economía actual, la futura, la inflación, la pobreza y el próximo Gobierno de Javier Milei, como también de su vínculo con el flamante Presidente Electo.

Maslatón anticipó un "Rodrigazo"

Consultado por los aumentos de precios que comenzaron a notarse, el ex dirigente de La Libertad Avanza dijo: "Lo que se viene es un Rodrigazo, que es una actualización general de precios, un sinceramiento de precios de la economía. Muchos precios están mal puestos, hay una inflación reprimida, todo esto se acaba".

Asimismo, aclaró que "el Rodrigazo lo iba a tener Massa también si ganaba", y que la discusión que hay entre el actual gobierno de Alberto Fernández y el mandatario electo Javier Milei es precisamente por "quién firma ese Rodrigazo".

Aparentemente se trata de una cuestión de quién asume los "platos rotos" de los resultados electorales: "Para mí no cambia, quizá para la percepción pública sí. Lo que están discutiendo es eso ahora. La nafta, el boleto de colectivo, si van a liberar o no los precios".

No obstante, advirtió que "si en el oficialismo le dicen que no a Milei, igual los precios en los supermercados se van a ir adelantando. Y hay que ver cómo serán estos días en los mercados financieros".

En ese punto, Maslatón prometió que igual "los ingresos van a ir subiendo también, lógicamente". "Los trabajos informales no sé si están tan mal remunerados respecto de los formales. Nadie declara lo que gana, ni los autónomos. Argentina vive en negro, barrani, y es perfecto que sea así", afirmó.

Y consideró que "la economía argentina está mucho mejor que en la recesión del 2017, que era un desastre. No hay desempleo, las fábricas están trabajando. El índice de pobreza está mal medido para arriba porque no tiene en cuenta la economía negra".

Qué se espera del gobierno de Milei

Al principio de la charla, Maslatón siguió diciendo que el país llegó a un "piso económico" hace dos años, y que ahora "se va para arriba, está para arriba". "Es muy difícil reconocerlo porque la gente lo ve por lo general dos años después", detalló.

En ese marco, aseguró que si bien "la inflación es muy alta", él siempre dijo que "la salida iba a ser con inflación". "Y esto es lo que está pasando. La inflación va a seguir acelerándose hasta que se licúe por si misma y el país encuentre un camino de mayor estabilización".

Por esto es que aseguró que tanto Massa como Milei iban a tener un buen contexto para gobernar: "Yo siempre dije que el que ganara iba a tener una posibilidad política espectacular. Podría haber sido Massa pero se equivocó, no en la campaña, pero en temas muy técnicos de moneda y bancos y emisión monetaria".

"Ahora tiene la posibilidad Milei. Si no entra en las ideas delirantes que dice, tiene la posibilidad de tener un gran gobierno", agregó.

Más adelante, le consultaron qué opinaba del plan económico de Milei, a lo que respondió: "En los últimos años decía cosas sensatas, pero después se metió con cosas ridículas, irrealizables. Suponete que no haga nada de eso de la venta de órganos, etc: la dolarización en los términos que dijo no se puede hacer y la realidad le va a ir mostrando que no se puede hacer. Quizá ya él esté convencido de que tiene que ser un plan distinto del que dijo, pero bueno faltan 20 días para que asuma".

"Ahora sí tiene que decir qué va a hacer con los dos problemas económicos que están reventando Argentina que es el cepo cambiario y la actividad cuasi fiscal del Banco Central", manifestó.

"Después en materia de recorte de gastos, a qué se refiere, cómo se va a financiar, qué va a hacer con la deuda, que va a hacer con la emisión monetaria. Aparentemente tiene que tomar más deuda el Estado, yo no creo que sea una cosa buena esa para arreglar el tema de las Leliqs, pero esperemos a que tenga todo el plan y las personas para hacerlo", destacó.

