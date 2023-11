Un periodista de TN le hizo un chiste a Maslatón y quedó expuesto al aire

El analista financiero Carlos Maslatón pasó por el móvil de TN tras ser invitado por Sergio Massa al debate presidencial y al finalizar la nota, fue descalificado por el periodista que lo estaba entrevistando recordando que supo estar con Milei. El economista que seguía con el auricular y volvió a aparecer en pantalla para contestar.

Dario Lopreite, quien estaba conduciendo el programa hizo un comentario fugaz, pero claro, para cuestionar al entrevistado, cuando suponía que el analista ya no lo escuchaba, sin darse cuenta que Maslatón aún seguía con el auricular puesto.



De este modo, el analista liberal del mercado volvió al aire para contestarle de frente al periodista que tras dar su opinión sobre el debate, quien en tono irónico preguntó: “¿Él empezó con Milei y terminó con Massa, no?".

Carlos Maslatón: “La relación entre Macri y Milei va a durar tres semanas”

Maslatón sin pelos en la lengua, salió a aclarar lo obvio: “Perdón que venga otra vez, pero yo milité con Milei en 2021. En 2022 me dijeron que no podía estar. Yo me fui y dije: ‘lo voy a votar siempre y cuando no arregle con Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri’. Entonces a pesar de la gran diferencia que tengo con él y con la gente que lo rodea, lo voté en las PASO y en las generales. Y como ahora arregló con Macri, se activó la cláusula negativa que había dispuesto. Por eso lo voto a Massa. Y estoy acá porque hablé con Massa y me dijo 'venite al debate'. ¿Aclarado?”

Se sabe que una vez que se despide a un entrevistado no es de buen gusto descalificar su opinión. Si bien el periodista puede tener la última palabra porque es el que conduce, no puede usarla para decir lo que no se animó a decir ante su entrevistado.



Carlos Maslatón: “Massa es un profesional de la política”

Maslatón se refirió al debate al que asistió como invitado de Sergio Massa y señaló que Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza en las elecciones 2023, "no está preparado para ser presidente".

“Massa es un profesional de la política con un enorme conocimiento del Estado y de cómo aplicar las políticas. Y Javier Milei enfrente con enormes contradicciones”, afirmó Maslatón, quien históricamente se asumió como libertario pero en las últimas semanas volvió a acercarse a la postura de Massa, al punto de anticipar que lo votará en el balotaje el 19 de noviembre.

RM CP