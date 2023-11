El abogado Carlos Maslatón habló sobre su salida del programa Duro de Domar por C5N y apuntó contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, afirmando que existen las "listas negras" de periodistas y que él tuvo que despedirse del ciclo televisivo por presión del libertario.

"No voy a dar detalles ahora, pero yo estaba en un programa televisivo y parece que por presión de Milei, por la posibilidad de que sea presidente, me dijeron 'tenés que estar afuera'. Me dijeron que no podía estar más", reveló el analista de mercados financieros en el programa Opinión Pública por El Nueve.

Luego, amplió: "Después me enteré que Milei dijo: 'si ustedes quieren hablar conmigo, este tipo, Maslatón, no puede estar acá'. Me echaron, aunque soy autónomo".

Ante la pregunta sobre si en aquel momento se comunicó con el candidato de LLA para preguntarle sobre su eventual intervención, aseveró: "No tengo más diálogo con Milei, es fascista. No es liberal, es una persona absolutamente fascista y antidemocrática".

"Me explicaron que hay listas negras de periodistas, esto existe. ¿Vos sabías?", le consultó al respecto la conductora Romina Manguel, a lo que el abogado, dando pie para hablar sobre su salida de C5N, afirmó: "Sí, claramente sí".

Carlos Maslatón: “La relación entre Macri y Milei va a durar tres semanas”

En este sentido, Maslatón puso como ejemplo el caso del economista Carlos Rodríguez, a quien calificó como "un tipo razonable y muy serio en economía". Sobre su situación, sostuvo que por decir que "la dolarización es trucha y no se puede hacer" ahora "tiene prohibición de hablar y no lo invitan a los medios".

El analista de mercados financieros anunció el 6 de octubre vía X (ex Twitter) su salida del ciclo conducido por Pablo Duggan. "Tengo el agrado de informar al Foro que, a partir de este momento, dejo de asistir regularmente al programa Duro de Domar por la televisora nacional C5N".

"En acuerdo con la estación, saldré al aire de tanto en tanto de manera esporádica. Me apresto a reorganizar mi vida personal", manifestó y aseguró que cuando asista al programa como invitado lo hará de forma gratuita.

