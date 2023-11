Massa 2 - Macri 0

"Hay una fábula que caracteriza al zorro como un animal que sabe sobre muchos temas, pero solo superficialmente y el erizo que conoce sólo sobre un tema, pero profundamente. En esa fábula, el zorro quiere cazar al erizo e inventa muchas trampas y emboscadas ingeniosas, pero el erizo siempre se hace una bola con sus pinches y logra repeler su ataque. En el caso del debate presidencial, parece que se impuso el Zorro", comentó Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Tal fue la contundencia del triunfo de Sergio Massa que absolutamente todos los diarios de tirada nacional titularon en su tapa de una manera similar. Clarín postuló: “Massa sacó ventaja de un Milei que no aprovechó la enorme crisis que deja el Gobierno”. Obviamente el fin de la frase demuestra el perfil opositor que sigue teniendo el diario. Sin embargo, aún así, reconoció la victoria del ministro de Economía.

La Nación tituló muy similar a Clarín: “Massa impuso su agenda y Milei no lo incomodó con la crisis económica”. Por el lado de Diario Crónica, mucho más favorable, tituló: “Massa impuso agenda ante un Milei interpelado”. La tapa del Diario Popular, mucho más cauto, dice: “Massa-Milei: Debate con duros cruces y chicanas”. Sin embargo, en la bajada aclara: “El candidato de UP tuvo la iniciativa durante la primera parte del debate de TV y el candidato libertario debió mantenerse a la defensiva”.

Javier Milei tras el debate: "Había una clara intención de provocarme"

Página 12, obviamente un medio conocido por ser oficialista, tituló de una manera más contundente y graciosa: “El León domado”, haciendo alusión al mote de “León” autoimpuesto por Milei. Por su parte, el Cronista tituló también con contundencia: “Debate presidencial: Massa puso a Milei a la defensiva y mostró respuestas más sólidas”.

Las esquirlas de la fisura en Juntos por el Cambio: Macri versus Morales

El debate de anoche estuvo precedido por otro debate dentro de Juntos por el Cambio. En la madrugada del sábado para el domingo, Macri tuiteó diciendo que Milagro Sala y Gerardo Morales votan lo mismo y diciendo que Argentina era un “país raro”. La respuesta no se hizo esperar y Morales insinuó que la corrupción podría llevar al ex presidente a la cárcel. “País normal este, con Cristina y Macri libres cuando tendrían que estar presos”.

Apuntando más profundamente a la idea planteada por Macri de que el “país es raro”, lo que no hace es preguntarse cuán responsable es él de que esto fuera así, cuando lo más lógico sería que JxC estuviera en el balotaje, siendo un partido que había sacado más del 40% en las 3 últimas elecciones tanto a nivel ejecutivo como legislativo. Y, encima, en la última perdió. Evidentemente algo sucedió.

Es que ciertamente debe existir algún grado de responsabilidad en el ex mandatario, ya que hizo perder a Rodríguez Larreta, luego a Bullrich y, posteriormente, a Milei. La actitud de Macri se podría vincular con la del paciente que va a su psicoanalista y le cuenta sus problemas, a lo que el profesional le contestará, casi ineludiblemente: “¿Y qué tiene que ver usted con esto que le pasa?”.

Gerardo Morales le respondió con crudeza a Mauricio Macri en la previa al debate presidencial

Por su parte el gobernador radical le contestó en la misma red social apartándose del kirchnerismo y aduciendo que sigue en lucha contra ese espacio: “Tenés que estar muy enfermo para sacar un tuit así a esta hora. Tenés la enfermedad de la ambición de poder, por eso querés un loco al que puedas manejar”.

A su vez, el jujeño compartió un video de Patricia Bullrich en el que la ex candidata presidencial advertía de las ideas “malas y peligrosas” del libertario, antes de formar una alianza con él tres días después de perder en las generales.

Luego del cruce, llamó poderosamente la atención que nadie de los halcones del PRO acompañara a Javier Milei en el debate de anoche. Massa y Macri son dos enemigos políticos y quizás el filicidio del ingeniero con su propia creación sea la antesala de una segunda derrota el próximo domingo.

Un debate en el que Massa se impuso con claridad y estrategia

Massa le espetó en un inicio que “el debate es largo, no te pongas agresivo, la gente espera respuestas y que el 10 de diciembre nos demos la construcción de políticas de Estado”. A lo que Milei negó tener esa agresividad en ese momento: “Sí, eliminaré al BCRA porque genera inflación y no voy a tocar los subsidios. Pero mejor propone algo vos que no dijiste nada”.

Posteriormente Massa golpeó en uno de los aspectos más débiles de Milei que es la política internacional y las relaciones comerciales de Argentina con el mundo. "Por prejuicio ideológico vas a dejar a 2 millones de argentinos sin trabajo". Falta de reflejos políticos, Milei podría haber respondido que Massa agregó 2 millones de pobres desde que es ministro de Economía, sin embargo nunca pudo asestar un solo golpe.

Luego, se pudo ver una respuesta inteligente y graciosa de Milei (tal vez la única de la noche) ante las acusaciones de “mentiroso” que le propinaba el otro candidato: "Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo". A lo que el ministro de hacienda respondió: “Entiendo que más que como economista basaste tu carrera en ser un standupero de televisión”.

Car Von Clausewitz, un general de las guerras napoleónicas escribió De La Guerra, un libro de estrategia militar que se hizo fundamental en el estudio de las tácticas militares, pero también de la política. Él acuñó la conocida frase: “La política es la continuación de la guerra por métodos no violentos”.

Clausewitz mostró las diferencias entre las posiciones defensivas y ofensivas. Se podría decir que Milei creó un espacio político propio gracias a los ataques al resto. Con la idea de “casta política” y sus críticas a los que él llama “los mismos de siempre”, logró quedarse con una porción del electorado sacándole tanto al peronismo como a Juntos por el Cambio

Este ataque demostró tener límites cuando buscó moderarse para ganar otra parte del electorado, ya que empezó a demostrar contradicciones entre su programa y lo que empezó a decir luego de las generales. Durante el debate, Massa adoptó la estrategia de su adversario y se dedicó a atacarlo con inteligencia.

Debate presidencial: qué dijeron los medios del mundo sobre Massa y Milei

En todos los bloques el candidato de Unión Por La Patria empezó atacando a Milei. Luego siguió remarcando la inconsistencia de sus respuestas y terminó exponiendo sus propuestas cuando había dejado a la defensiva a su rival. Milei, acostumbrado a atacar y a no defenderse, a mostrar críticas a los demás y no a explicar sus contradicciones, no supo qué hacer.

En sintonía con esos ataques, Massa invitó a hacerse un psicotécnico conjunto y consultó: “¿Por qué no te renovaron la pasantía en el Banco Central?”, metiéndose cruelmente con un aspecto personal de Milei y construyendo la imagen de su adversario como el de una persona enojada que se mueve por el resentimiento. Quizá este fue el momento de mayor intensidad en el desarmado del candidato Milei. “Estás enojado con el BCRA y por eso lo querés destruir”.

Cuando Milei trataba de contraatacar, lo hacía con acusaciones poco claras que luego se le venían en contra. Por ejemplo, en un tramo del debate Milei expresó que “esas soluciones altruistas le sirven a los políticos delincuentes como vos para meterle las manos en los bolsillos a la gente y repartirla a donde se les dé la gana”.

Risas, cánticos y dirigentes escondidos: lo que no se vio del debate presidencial

Ante esto, el postulante de UxP propuso rápidamente: "Si tenés pruebas de algún delito que haya cometido, el lunes te espero en Tribunales". Y agregó: “No caigas en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que encima te abandonaron hoy”.

Desde que empezó a aparecer en la televisión, Milei se cansó de lanzar improperios y hacer acusaciones personales. Esta vez tuvo que recibirlas cuando se enfrentó a una acusación que nació en la Revista Noticias sobre sus plagios. “No puedo citar tus referencias porque tenés tres denuncias de plagio”, le espetó el ministro de Economía con firmeza.

El silencio de Milei que demostró la nueva derrota de Macri

Casi finalizando, Massa subrayó el hecho de que el sistema de inhibidores en las cárceles fue quitado por Bullrich, la nueva socia del libertario, y que esa acción perjudicó todo el seguimiento de los monos en Santa Fe. En ese momento Milei directamente se quedó en silencio, algo completamente desaconsejado en un debate. “¿Me diste la palabra? Bueno, te la cedo”, atinó a decir el líder de LLA. “Esto es lo que sucede cuando no se tiene nada para decir de un tema que no estudió o que simplemente no le importa: busca algo para rellenar”, retrucó Massa.

“Es patético pero el problema de que Milei haya llegado hasta estas instancias, claramente tiene otros responsables. Cuando Bullrich le ganó a Larreta, y luego se desinfló, había considerado como un mero triunfo el hecho de ser candidata a presidente. Esto pareció repetirse en el caso de Milei, ganando las PASO pero perdiendo en la primera vuelta y accediendo a un balotaje.

Ambos fracasaron al triunfar, explicaría Freud. Pero vale decir que, pese a sus sendas derrotas, ninguno de los dos era el verdadero competidor sino que Mauricio Macri está y estuvo detrás de ellos. Y ahora está perdiendo 2-0 con Massa. Jaimé Durán Barba siempre afirma que los debates presidenciales no tienen tanto efecto electoral, pero esta vez fuimos testigos de una derrota muy contundente. Habrá que ver cómo termina la película este domingo”.

