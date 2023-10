Duran Barba: "La gente no es idiota, si estuviera tan mal no votaría por Sergio Massa"

El asesor político Jaime Duran Barba defendió este lunes el triunfo de Sergio Massa en las elecciones generales, asegurando que “la gente no es idiota” y que “si estuviera tan mal, no votaría por ese señor”. También se distanció de Mauricio Macri y aseguró que el expresidente no fue candidato porque "tenía pésimas cifras y un rechazo total" de la sociedad.

"¿Estará tan mal la gente que vota por este candidato y sale primero?", se preguntó Duran Barba sobre la victoria del candidato de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien recibió el 36,68% de los votos. En declaraciones al canal LN+, agregó: "La gente no es idiota, si estuviera tan mal no votaría por ese señor".

Asimismo, el asesor político ecuatoriano afirmó que el cálculo del “cambio” que realiza la oposición, sumando los votos recibidos entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, “es un disparate”. “El cambio tiene el 80% en todos los países del mundo, es el cambio de Pedro Castillo, de Gabriel Boric, de Donald Trump. ‘Cambio’ es una palabra vacía, todo el mundo quiere el cambio”, reflexionó Duran Barba.

Duran Barba está enojado con Macri

Distanciado de quien fuera su cliente muchos años, el asesor lanzó: “¿Por qué no se lanzó para la presidencia y ganó las elecciones? Porque tenía pésimas cifras, porque tiene un rechazo total. Su cambio no es mayoritario", enfatizó Duran Barba, luego de que Macri asegurara que Juntos por el Cambio no ganó porque él no fue candidato.

Luego, Duran Barba admitió estar enojado con Macri “porque me da pena lo que pasó con Juntos por el Cambio. Yo creía en ese proyecto, ayudé para que se forme y creo que termina volando en pedazos. A mí me duele”, reconoció, en referencia al conflicto que se desató luego de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich apoyaran la candidatura del presidenciable libertario, Javier Milei.

Alfonso Prat-Gay también se diferenció de Macri

El exministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, se diferenció y postuló que tanto la propuesta que ofrecen Javier Milei como Sergio Massa son “malísimas” y sostuvo que el conflicto al interior de la coalición es en realidad “una crisis del PRO que contamina a Juntos por el Cambio”.

Además, expresó que cree que en las elecciones la sociedad eligió que la coalición se desempeñe como oposición: “Eso pidió la sociedad, no que acompañáramos a un candidato. Esto se le ocurrió a un sector del PRO que no sabemos ni si es mayoritario”, indagó. Esto “genera confusión y le da el servicio contrario al que pidió la sociedad”, añadió.

Prat-Gay opinó sobre qué necesita la economía argentina, shock o gradualismo, pero culminó en una crítica hacia el candidato de La Libertad Avanza. “El tema es que el camino de gradualismo o shock te lo puede pedir la economía, pero lo admite o no la política. Para hacer shock tenés que tener el poder y la capacidad de llevar adelante las propuestas... Y eso no se puede hacer a través de la referendos, como el verso que dice Milei”, lanzó.

