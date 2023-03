El exministro de Hacienda y Finanzas de Cambiemos, Alfonso Prat-Gay, hizo una autocrítica sobre la política tarifaria implementada en el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que “faltó narrativa y liderazgo”. Además, analizó que el próximo gobierno tiene poco margen político para implementar cambios que afecten al grueso de la sociedad y pidió que la oposición explique que no existen "soluciones mágicas".

“En 2015 teníamos las tarifas más bajas de la historia que dejó Cristina (Kirchner) con un tipo de cambio atrasado y salario más alto, entonces la expectativa era que si íbamos regulando tarifas y el tipo de cambio para arriba había un colchón de salario que podría absorberlo”, planteó este lunes 20 de marzo el economista sobre la política energética que se extendió durante los tres gobiernos kirchneristas.

Luego rememoró la decisión de Cambiemos respecto a las tarifas: “Creo que no funcionó, entre otras cosas, porque faltó una narrativa y liderazgo que explicara que había que hacer eso, no solo porque había que hacerlo o porque hay que poner el aire acondicionado en 24, sino porque había un programa que nos iba a llevar a una tierra prometida”, argumentó Prat-Gay en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina por LN+.

Si bien consideró que el actual contexto presenta tarifas atrasadas y tipo de cambio bajo, con lo cual se deben “tocar todas las teclas”, el economista expresó que el gobierno que asuma en diciembre del 2023 lo hará “con el salario real casi más bajo de la historia, así que cualquier decisión de política económica está casi sobre el nivel de flotación, no hay casi margen para pagar un costo político grande”.

La solución de la inflación

Tras recordar que el techo del 100% de inflación se rompió por primera vez en 1975 durante la gestión de Celestino Rodrigo en Economía (y el “Rodrigazo”), Prat-Gay sostuvo que el contexto actual no sólo pide un plan de estabilización, sino una acción simultánea que se sostenga en el tiempo para no perjudicar a la sociedad. “Hay que expandir la oferta para que no incida en el empleo porque no alcanza solo con la estabilización”, manifestó.

En una descripción más detallada, dijo que es necesario “un programa integral más amplio ya que el problema es cultural y político, no económico, y el programa debe ser sostenido en el tiempo a través de la alternancia en el poder”.

Piso del 100% para inflación y $ 400 para el dólar

Luego criticó a la dirigencia política y reconoció: “Los argentinos han aprendido que la mejor respuesta es desconfiar cuando un gobierno dice que va a resolver un problema y por eso es esencial un acuerdo político”.

Prat-Gay cuestionó la propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía

El ex director del Banco Central durante las gestiones de Eduardo Duhalde y los primeros años de Néstor Kirchner consideró que el plan de dolarizar la economía del diputado libertario no es factible por la escasez de la moneda norteamericana. “Es la fantasía de que resolvamos el síntoma, la falta de confianza en la moneda y que todo lo otro, las causas, se van a ordenar naturalmente, pero no es así”, agregó.

Prat-Gay explicó que hay “más pesos que dólares, entonces si querés dolarizar tenés que explicar qué vas a hacer con los pesos de los ahorristas, la falta de competitividad, el déficit fiscal, la relación de las provincias y el Estado”.

Milei, el mejor candidato del FdT

Sobre las propuestas de Juntos por el Cambio, que hoy está sumido en las disputas internas por el año electoral, dijo que el “coraje” de la coalición debe pasar por “explicar que no hay soluciones mágicas y deberían atender que Milei captura un estado anímico de la sociedad que le dice a los políticos que hasta ahora no resolvieron los problemas”.

Sobre la oferta política y polarizada, cerró: “Veo en los dos polos de la grieta más pelea interna que discusión general acerca de cuáles son los roles y el cambio y cómo lo vamos a transitar”.

GI/ff