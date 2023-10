Daniel Angelici se distanció de Macri y dijo que no votará a Milei

El ex presidente de Boca Juniors y amigo de Mauricio Macri, Daniel Angelici, se diferenció del ex jefe de Estado y afirmó que no acompañará al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje.

"Acompaño las decisiones de mi partido. Adhiero a la expresión del Comite Nacional del radicalismo", aseguró "El Tano".

En declaraciones radiales a AM 750, Angelici se desmarcó de Mauricio Macri, que tras la primera vuelta selló una alianza con el candidato libertario para apoyarlo en el balotaje del 19 de noviembre.

Estampida de Juntos por el Cambio: de qué lado están los principales dirigentes en la disputa entre Sergio Massa y Javier Milei

El dirigente de la UCR se mostró este lunes en el acto de homenaje del ex presidente Raúl Alfonsín en la Plaza Estado del Vaticano en el centro porteño.

El libertario cuestionó en varias oportunidades, y de forma muy dura, al ex mandatario de la UCR, primer presidente tras el regreso de la democracia desde 1983.

"Somos los que trabajamos por un país mejor en el que la vida se pudiera disfrutar en democracia y libertad. Somos los que luchamos desde siempre por el respeto a los Derechos Humanos. Somos los de la CONADEP. Somos los del Nunca Más. Somos la Vida, somos la Paz", publicó en sus redes el legislador porteño Martín Ocampo, dirigente cercano a Angelici.

El ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

Según consignó La Política Online, el expresidente de Boca Juniors habría encargado hacer carteles para empapelar la Ciudad con la firma "Radicales por Argentina" y la imagen de Raúl Alfonsín. Además, este martes inaugurará una muestra de fotografías de Alfonsín, señaló el portal antes mencionado.

Pichetto, ex candidato a vice de Macri, tampoco apoyará a Milei

Miguel Ángel Pichetto, quien fue compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019, también se despegó del expresidente y afirmó que tendrá una postura neutral en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. "Cada argentino elegirá lo que considere mejor para el futuro de nuestro país. Eso es la democracia. No subestimo a la sociedad ni soy quién para indicarle a la ciudadanía lo que debe votar. Como diputado electo de Juntos por el Cambio en el rol de la oposición fortaleceré el espacio del centro democrático con la finalidad de asegurar la gobernabilidad en la argentina", dijo en sus redes sociales.

ED