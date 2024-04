Eduardo Reina: “No tenemos un opositor que pueda contestarle a Milei”

El Gobierno de Javier Milei sigue su camino y todavía no hay afianzado un principal opositor, todos los políticos que supieron estar al frente de la escena pública mantienen apariciones esporádicas. Es por eso que para extender el punto de vista sobre lo que ocurre en el PRO, la UCR y el peronismo, Canal E se comunicó con el analista político, Eduardo Reina.

“Para hacer política se necesitan 2, alguien que tenga el poder y el otro a quien criticar o con quien oponerse”, comentó Eduardo Reina. “La oposición está destruida, está explotada totalmente y realmente no tenemos un opositor que pueda contestarle a Milei”, agregó.

Cristina Kirchner busca aprovechar el porcentaje que no votó a Javier Milei

Posteriormente, Reina planteó: “Cristina ve que no hay un opositor que pueda salirle al ruedo a Javier Milei y aprovechó la oportunidad, sale a criticar en función de lo que está sucediendo hoy en el país”. Luego, manifestó que, “se plantea la incógnita de quién defiende a los que no votaron a Milei y ahí Cristina aparece tratando de aprovechar ese porcentaje de gente que no votó a Javier Milei”.

¿Cuál es la situación del PRO y la UCR?

“Mauricio Macri se mantiene en silencio porque dentro del PRO hay distintas tendencias, la otra versión indica que Patricia Bullrich puede llegar a presentar un partido propio y están viendo dentro de lo que era Cambiemos dónde se van a enrolar”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El radicalismo también está explotado por los aires, busca un referente, que Lousteu no lo es”.

Por otro lado, el analista político señaló: “La gran predica de Javier Milei es que si esto sale mal y no lo apoyan, volveríamos al kirchnerismo, entonces, lo está nombrando con nombre y apellido”. A su vez, remarcó que Cristina salga y Milei tenga éxito, “significa cómo poder bloquear toda esa corriente cristinista”.

“A Cristina también le conviene que Milei la tenga como adversaria, ya que es la única forma que va a tener para poder crecer”, expresó Reina. Por otra parte, dijo que, “Kicillof, que podría haber sido el único referente por popularidad y porque maneja la provincia de Buenos Aires, tiene un gran conflicto interno con los Kirchner y puede quedar descartado”.