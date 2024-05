Cómo impacta el aumento de las expensas entre los propietarios del consorcio y los contratos de quienes alquilan

En medio de una ola de aumentos que viene azotando a Argentina, el valor de las expensas en los edificios no se queda atrás. Los principales gastos que se suelen pagar, y de los que se suelen encargar los propietarios de un consorcio, han subido de manera notoria en comparación a los mismos meses del año pasado. Ante este panorama, este medio se contactó con el abogado, Guillermo Lizarrondo.

“Los valores representativos de las expensas han subido notoriamente en el último tiempo, sobre todo si se los compara con los mismos meses del año pasado”, comentó Guillermo Lizarrondo. “Esto genera graves problemas en la relación entre los propios propietarios del consorcio y también genera conflictos en relación a los contratos de los inquilinos con los locadores”, agregó.

¿A qué se debe el aumento de las expensas?

Posteriormente, Lizarrondo planteó: “Lo que tiene que ver con el aumento en particular, es bastante notorio de que los aumentos tienen que ver con el aumento de los servicios, el aumento correspondiente a los sueldos de los encargados y la quita de subsidios, han llevado a que los gastos del edificio suban”. Luego, manifestó que, “todos los edificios están bajo el régimen de una propiedad horizontal, donde tenemos partes privativas y comunes”.

“Un edificio está organizado en base a una persona jurídica que es el consorcio y que va a estar conformado por los propietarios, además de que es donde se tiene que ir viendo los gastos que hay que afrontar”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay gastos obligatorios, como los que tienen que ver con el servicio del agua o de la luz, algunos edificios tienen calefacción central, que traen aparejado un gasto mayor y estos gastos generan problemas inter propietarios”.

La morosidad representa un problema a la hora de pagar los gastos corrientes

Por otro lado, el abogado señaló: “Si no se pueden realizar ciertas cosas extraordinarias, podrán verse de hacerse después, el problema es la morosidad de los gastos corrientes”. A su vez, remarcó que, “en Ciudad Autonoma de Buenos Aires tenemos una normativa que regula la actividad de los administradores de consorcio, esa normativa especifica cómo tiene que liquidar las expensas el administrador”.

“El tema es cuando no se pueden afrontar los gastos ordinarios, que cuando no se pueden cubrir, generan un problema pero se han buscado soluciones desde lo administrativo”, expresó Lizarrondo. “El verdadero problema está en que si los propietarios no pueden aportar y entran en morosidad, se genera este problema de un consorcio que no es solvente”, finalizó.