Miguel Ángel Pichetto: "Mauricio Macri tenía que ser el candidato"

Argentina se prepara para un nuevo balotaje, en este caso entre Sergio Massa (36,29) y Javier Milei (30,19) el próximo 19 de noviembre. La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quedó en tercera posición con 23,82%. En este contexto, Miguel Ángel Pichetto analizó la dura derrota del bloque en casi todo el país.

"Tengo una visión, siempre la tuve, hasta último minuto insistí que para mi Mauricio tenía que ser el candidato. Es una figura internacional, que tiene una estructura, una visión de país. Hay que cuidar ese liderazgo". Además, afirmó que no es momento de críticas al partido sino de analizar lo que sucederá de cara al futuro.

El funcionario afirmó que no esperaba ese resultado tan abrumador en las elecciones generales, sino que al igual que el ex presidente estimaba que iba a ser favorable para partido político. Sin embargo, analizó el triunfo de Sergio Massa, teniendo en cuenta que el bloque de UxP quedó tercero en las PASO. "No creí que iba a ser tan importante. Creí que les iba a alcanzar para llegar al ballotage, no que iban a salir primeros".

Sin desmerecer la campaña política de Bullrich, Pichetto aseguró que la candidata del JxC "intentó" e "hizo un gran esfuerzo". Aunque ratificó que esta elección estuvo por debajo de las expectativas, "estábamos a un punto de Milei en las PASO".

Teniendo en cuenta el ballotage el próximo 19 de noviembre, el funcionario político aseguró que es buen momento para escuchar a Mauricio Macri para apostar a un "cambio" en la elección del próximo mes, que definirá quién será el nuevo presidente.