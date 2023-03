Daniel Angelici, expresidente de Boca Juniors, calentó el año electoral Xeneixe con críticas hacia Juan Román Riquelme, actual vicepresidente e ídolo del club. También habló sobre Mauricio Macri y dijo que acompañará al candidato que se oponga a la lista de Riquelme.

En el marco de la inauguración del Instituto Democracia junto a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, el empresario binguero y dirigente de la UCR se despachó contra el actual presidente del club de La Ribera. Se trata de un nuevo episodio de la pelea que vienen manteniendo desde que Riquelme era jugador y Angelici presidente del club impulsado por Macri.

Sobre el nivel del equipo que dirige Hugo Ibarra, otro histórico exjugador del club, Angelici dijo que “muy pocas veces juega bien pero viene de largos años”. Fue uno de los puntapiés para empezar su crítica contra su némesis. “Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club, como hoy. Pero siempre dije: le tocó ganar a Ameal -o a Riquelme- la elección y les toca gobernar a ellos. Los socios tienen la posibilidad de evaluar si la gestión es buena o no”, expresó.

Jorge Ameal y Riquelme, presidente y vice de Boca.

Las referencias a Riquelme atravesaron toda la entrevista que le realizó TN. “¿Te gusta Ibarra?”, le consultaron. “Al ‘Negro’ Ibarra lo quiero mucho. Me acompañó en mi primera campaña, pero lo más importante es tener un técnico que tenga 100% de autonomía, algo que es muy difícil con el Consejo de fútbol y con Riquelme”, dijo Angelici.

Luego fue consultado por la frase que Riquelme soltó por estos días, cuando dijo que arrasaría en las elecciones de diciembre próximo con un 95%. “Román se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años. Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad. No ganó la última elección. Casi el 50% de los socios no lo votó en la elección pasada, a pesar de ganar", cuestionó Angelici.

"¿Ahora cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95%? Hay que ser más humilde. Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio a Boca pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear”, disparó luego el dirigente radical.

El Pato Abbondanzieri también apuntó contra el Negro Ibarra: "Para ser técnico de Boca..."

Angelici habló sobre Macri en Boca

Sobre su etapa futura como dirigente, Angelici consideró que por el momento está terminada, pero aseguró que acompañará al candidato opositor “con su voto o lo que le pidan”.

También habló sobre Macri y la posibilidad de que vuelva al club, luego de una gestión que tuvo grandes gestas deportivas. “A mí me encantaría, pero Macri no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo", consideró.

"Hay que ver qué va a hacer de su futuro también. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club”, completó.

GI/ff