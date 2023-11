Raúl Timerman, analista político, aseveró que "lo que vi en el debate es uno que quiere ser presidente y el otro que no sé qué quiere ser". El debilitamiento de Javier Milei y la posición de la UCR de cara al balotaje en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Te esperabas un debate así, tan contundente, con un claro ganador?

Esperaba ansiosamente ver de qué se trataba. Indudablemente conocía las características de personalidad de cada uno de los adversarios en este debate de candidatos a presidente, uno de los será presidente.

Durante el debate me acordé de un hecho que ocurrió en el último mundial de fútbol. En la final que jugaban Argentina y Francia, termina el primer tiempo, la selección albiceleste iba ganando 2 a 0, los franceses se fueron al vestuario con la cabeza gacha y el director técnico, Didier Deschamps, les dice: "no quiero enojarme, pero los argentinos están haciendo una final de la puta madre, quieren ser campeones del mundo. ¿Ustedes qué quieren ser?".

Y lo que vi en el debate es uno que quiere ser presidente y el otro que no sé qué quiere ser, eso es lo que me transmitió. Es decir, Sergio Massa demostraba tener la capacidad para el cargo, las habilidades y los conocimientos, además de valorar el cargo: usó la palabra "presidente" 20 veces y no se la escuché ni una sola vez a Javier Milei.

Cuando a Massa la preguntaron por qué quiere ser presidente explicó bien por qué quiere serlo y para hacer qué cosa, y tuvo una estrategia a lo largo del debate que empezó en el primer round poniéndolo contra las cuerdas, preguntándole una cantidad de cosas que había expresado durante su campaña Milei, pero que hoy, siendo que, como muy bien dijo Eduardo Fidanza que la derecha profesional se hizo cargo de la campaña de la derecha amateur, le exigen a Milei que no sea el Milei inicial y se notó en el debate esa permanente duda ida y vuelta entre ser el Milei que era y que le piden que sea.

Milei estuvo muy debilitado, mostró impotencia en muchos sectores y que a algunas personas las pondrá en duda de si tiene la capacidad necesaria, el temple, las agallas y las ideas para agarrar un país en crisis como Argentina y sacarlo adelante.

Tengo exactamente la misma sensación que vos. Incluso escribí en su momento que "los que fracasan al triunfar", citando el célebre texto de Sigmund Freud, sobre Patricia Bullrich. Como que llegar al balotaje para Milei era el objetivo y ganarle a Horacio Rodríguez Larreta, o sea, ganar la interna de Juntos por el Cambio, y ser candidata presidenta era el objetivo de Bullrich, no ser presidente. El objetivo de ellos se agotaba en el lugar en el que llegaron, mientras que me parece que queda claro que el objetivo de Massa es más ambicioso.

Pero lo que vi este domingo de Milei, que coincido totalmente con tu visión, lo vi también en Bullrich, por eso me acuerdo de ese texto hermoso de Freud del inconsciente: cómo determinadas personas en realidad tienen aquella neurosis de no querer lo que se desea.

Hubo otra asociación que hice recordando el inicio del proceso hasta ahora que es que, de alguna manera, todo este trayecto electoral está señalado por el camino de los radicales. Me hace acordar al famoso camino de los elefantes.

Los radicales comenzaron con una alianza con Larreta, que pasaba por Martín Lousteau como candidato a jefe de Gobierno porteño, pero éste pierde las PASO, Larreta cae en las PASO y los radicales dentro del espacio de JxC se encuentran con Jorge Macri por un lado y Bullrich por el otro, algo que a un sector del radicalismo no le gusta demasiado. Pero aún siguiendo ese camino, luego Bullrich no entra al balotaje y el radicalismo se encuentra con Milei. El radicalismo está, desde la reforma universitaria hasta ahora, y tuvo siempre posiciones totalmente antagónicas con lo que Milei propone hoy.

¿Qué hará el radicalismo? Este debate le puede servir a un sector del radicalismo para tomar posición, aún en la línea de votar en contra, como plantea el artículo de Martín Caparrós, en El País de España, "Votar en contra", donde desmenuza a Massa, a Milei, los tritura a ambos y dice que "hay que evitar que Milei sea presidente".

Alejandro Gomel: ¿Cómo puede repercutir en la opinión pública lo que pasó ayer, este debate en el que hay consenso de que fue claro triunfador Massa? ¿Puede tener consecuencias en los posicionamientos de algunos de los que todavía no tomaron posición, como una parte del radicalismo? ¿Este debate puede torcer que algunos sectores se terminen de definir?

Totalmente. Primero, por el rating que tuvo el debate. Fue equivalente a casi el 20% de la gente que irá a votar, es enorme el rating, estuvo cerca de los cinco millones de personas.

Los que votaron a Milei en la elección pasada, en términos generales y aunque no es una regla de oro, lo votarán, porque hubo una cantidad que se asustó con la cantidad de votos que sacó el 13 de agosto y luego terminó votando a Massa, gente que había votado a Alberto Fernández en 2019, pero mantiene los votos de la general. Massa también mantiene los votos de la general.

Entre los dos suman una cantidad de votos que dejan fuera al 23% de Bullrich, que el 70% de eso es muy posible que vote a Milei. No sé si se mantendrá después del debate, pero queda afuera cerca del 20% del electorado y ese porcentaje, en una elección tan pareja, será el que decidirá la elección. Es un 20% del electorado que no le gusta ni Massa ni Milei y que votará a partir de quien considere que está capacitado para ser presidente.

La descalificación, en este caso, no será el "no me gusta". Creo que la descalificación es "este no puede ser presidente".

AG: Ahí es donde entra a jugar el debate de ayer, el que se mostró como presidente y el que no.

Totalmente. El resultado de ese debate, desde el punto de vista electoral, se sabrá en 48 horas.

