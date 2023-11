UxP: los festejos después del debate entre Massa y Milei

El periodista de política, Alejandro Gomel, informó al respecto de lo que se vivió en el oficialismo tras el discurso de Sergio Massa en el debate que lo enfrentó a Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La realidad y lo que reflejan las tapas de los diarios es que el debate tuvo un claro ganador, que fue Massa, algo que se traslucía de los rostros de aquellos que iban saliendo del aula magna de la Facultad de Derecho, tras una previa con mucha tensión.

Lo que se vivió en las horas previas al debate era casi como si fuera la previa a un partido importante o una final, cuando están nerviosos, se mueven rápido y no quieren hablar. Un clima de tensión importante.

¿Quién ganó el debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei?

A la salida se vio ese resultado del debate en las caras de lo que iban saliendo. Allí, varios fueron los voceros de UxP que salieron a hablar y se quedaron largamente a exponer frente a los periodistas que estaban en la puerta del aula magna.

La palabra que más usaban aquellos que acompañaron a Massa fue "paliza discursiva". Así lo calificaban a lo que había pasado en esas casi dos horas de debate entre Massa y Javier Milei. Esto se celebró entre los que acompañaron al ministro de Economía.

Todo fue pensado y parte de la estrategia. Mandaban como voceros a algunos que no tienen que ver con el Gobierno y que ni siquiera tienen que ver con lo que fue la estructura de los últimos cuatro años. Allí estaba Carlos Maslatón, muy cómodo tras ser invitado por Massa, caminaba por los pasillos, hablaba con todo el mundo y era uno de los voceros de lo que había pasado en el debate. Lo mismo ocurrió con otros referentes que no tienen que ver con el peronismo, como la socialista Mónica Fein, Natalia de la Sota, y Juan Manuel Urtubey. Todos referentes que no tienen relación directa con el Gobierno y menos con el kirchnerismo.

El ministro-candidato pudo llevar adelante lo que habían estudiado y pensado desde hacía varios días. El "por sí o por no" quedó y quedará seguramente como una de las frases de la política y de este debate, fue pensado y llevado a la práctica exactamente cómo quería Massa y su gente de la campaña electoral.

Un solo interrogante que quedó flotando cuando la noche terminaba y se apagaban las luces de la Facultad de Derecho es si este triunfo de Massa en el debate tiene correlación directa con los números de las encuestas, que ya se están haciendo a esta hora post debate para saber si esto tendrá una relación directa.

Este domingo por la noche hubo conformidad, festejos por el desempeño de Massa. Ahora, quieren ir a mirar los números para ver si realmente lo que pasó ayer tendrá correlación con los números que hasta antes del debate los mostraba muy parejos a ambos candidatos.

