Uno por uno, los diputados de Juntos por el Cambio que apoyan a Javier Milei

El apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a Javier Milei desató un escándalo en Juntos por el Cambio que se trasladó a la Cámara de Diputados y la unidad está en dudas. Los legisladores radicales ya expresaron que se mantendrán neutrales de cara al balotaje y entre los alineados al PRO hay diferentes posturas. La gran pregunta es si la coalición sobrevivirá a partir del 2024 o si emergerán nuevas alianzas e interbloques.

Durante la semana pasada había trascendido que los diputados nacionales que respaldaban a Milei iban a firmar una carta de apoyo en conjunto. Sin embargo, la versión se cayó con el correr de los días. "Serán pronunciamientos individuales", aseguraron fuentes del PRO a PERFIL. Cada posicionamiento por estas horas resulta determinante para saber qué y cuándo se rompe y en los pasillos del Congreso se contabiliza cada uno para el "poroteo".

Polémica frase de Patricia Bullrich: "Argentina está explotando antes del 19 y ojalá explote antes"

El diputado Cristian Ritondo (que renueva su banca) iba a ser, en un prinicpio, el encargado de buscar firmas para el documento compartido. Esa idea se echó para atrás para evitar "interpretaciones". "Como los periodistas tienen libre interpretación, si salía una carta iban a decir que se rompe el bloque. Pero el bloque no se va a romper", agregó la misma fuente.

En la actualidad, en la Cámara baja Juntos por el Cambio es un interbloque de 117 integrantes y está compuesto por 12 espacios. Con los resultados del 22 de octubre, sin embargo, la coalición opositora perdió 23 bancas. Entre los 93 diputados hay quienes entienden que, de cara al funcionamiento legislativo del 2024, la ruptura del interbloque ya sucedió, mientras que otros creen que la coalición todavía tiene chances de sobrevivir. La variable es quién apoya a Milei, ya sea que se convierta en el próximo presidente o que sea el líder de la segunda fuerza en el Congreso.

Escenarios de rupturas y alianzas de cara al 2024

Se podría decir que hay tres escenarios posibles de rupturas y alianzas de cara al 2024: el primero -y el menos compartido- es que el interbloque de Juntos por el Cambio continúe funcionando como hasta ahora; el segundo es que se produzca un quiebre entre los legisladores de la UCR y de origen radical y los del PRO; y el tercero incluye también la ruptura del PRO, con una división entre las palomas y los halcones -que se convertirían en aliados de los nuevos diputados que ingersen por La Libertad Avanza-.

"Hasta la semana pasada estuvimos trabajando en las comisiones como interbloque. Juntos por el Cambio no está roto. Lo único que pasó es que algunos dirigentes decidieron acompañar a Milei. Es como si dijéramos que el radicalismo se rompió porque Luis Petri también lo respaldó. La verdad es que no. Para nosotros esto va a ser una anécdota, siempre y cuando no siga escalando la violencia verbal y de las redes", sostuvo una optimista legisladora de origen radical.

La UCR se distancia de Mauricio Macri y parece acercarse a Sergio Massa

Algunos macristas también confían en la supervivencia aunque deslizan que "algún radical se puede ir con Massa". De todas formas, a pesar de haber perdido bancas, se muestran entusiasmados: para ellos, los legisladores de Milei serán aliados y están convencidos que si trabajan codo a codo dominarán el Congreso.

"Si gana Massa, tenés los 93 diputados nuestros y los 38 de Milei. Eso te da una oposición de 131. Así que, si gana Unión por la Patria, va a tener una Cámara netamente en contra y no van a poder pasar ninguna boludez", especuló un legislador del PRO.

Uno por uno, todos los diputados de Javier Milei que entrarán al Congreso: peronistas, macristas y ultrarreligiosos

Cerca de un diptuado radical, cuando escucharon esta teoría, pusieron el grito en el cielo: "Están locos", dijeron. Para este sector de la Unión Cívica Radical parece que no hay futuro cambiemita posible y les resulta imposible imaginar que los 93 diputados trabajen de alineados con los libertarios. Según sus números, los legisladores de Juntos por el Cambio del 2024 se dividirán entre 41 del PRO, 25 de la Unión Cívica Radical, 10 de Evolución Radical, 6 de Unión Cívica, 2 de Encuentro Federal, 2 de Republicanos Unidos y 7 que -muy probablemente- conformen sus propios monobloques.

"Lo que creo es que si se rompe el PRO, 25 quedarán del lado de los halcones y 15 del lado de las palomas", especuló la misma fuente.

Los diputados electos de Juntos por el Cambio: quiénes respaldan a Milei

Entre los diputados que ingresaron al Congreso con la lista de Juntos por el Cambio para el período 2024-2027 hay dirigentes de todos los espacios que conforman la coalición. Antes de asumir, sin embargo, ya aparecieron las diferencias entre cada uno.

Cristian Ritondo (2023 - 2027). Apoya a Milei

Ritondo fue el presidente del bloque PRO en el úlitmo período legislativo y renueva su banca. Por estos días es uno de los que lidera la búsqueda de respaldos a Macri y Bullrich en su respaldo a Milei y fue uno de los primeros en pronunciarse. El 26 de octubre escribió en X: “Nuestro adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país”.



Silvia Lospennato (2023 - 2027). Neutral

Alineada a Horacio Rodríguez Larreta, la diputada también renueva su banca. En sus redes, Lospennato escribió que no apoyará ni a Massa ni a Milei. “Nos eligieron para ser la oposición republicana ante los populismos en el Congreso, para gobernar provincias y municipios”.

José Núñez (2023 - 2027). Apoya a Milei

El diputado nacional santafesino apoya la candidatura de Milei. José Núñez, quien renovó su banca, declaró que las opciones del 19 de noviembre son dos: “El modelo corrupto y empobrecedor del kirchnerismo o iniciar una nueva etapa”.

Es llamativo que hasta hace menos de un mes sus críticas al libertario incluían denuncias: “El yate de Insaurralde es un ejemplo de las mafias que vamos a combatir, de las que Massa es parte y con las que Milei decidió asociarse. Nosotros somos el único cambio real y posible”, escribió el 8 de octubre.

Karina Banfi (2023 - 2027). Neutral

Alineada al radicalismo, Banfi -quien renueva su banca- expresó que no apoyará ni a Massa ni a Milei.

Miguel Ángel Pichetto (2023 - 2027). Neutral

Durante la interna de Juntos por el Cambio, Pichetto se alineó a Horacio Rodríguez Larreta y ahora, una vez más, se distanció de la posición de Macri y Bullrich. En sus redes compartió un comunicado de su partido, Encuentro Republicano Federal, y aseguró: “No subestimo a la sociedad ni soy quién para indicarle a la ciudadanía lo que debe votar”.

Nicolás Massot (2023 - 2027). Neutral

Durante una entrevista en Radio con vos, Massot aseguró: “Milei no es un cambio deseado” y agregó que el economista le genera “muchas dudas”. “Ahora, eso no me transforma automáticamente en un militante kirchnerista”. Para terminar, el diputado por la provincia de Buenos Aires rechazó a quienes critican su posición: “Perdonen la expresión, pero neutralidad las pelotas”, lanzó. De hecho, durante la campaña utilizó sus redes para cuestionar al libertario.

Patricia María Vásquez (2023 - 2027). Apoya a Milei

Mujer de confianza de Bullrich, Vásquez fue secretaria de Estado del ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión macrista. La diputada no solo se alineó al respaldo hacia Milei sino que cuestiona con dureza en redes sociales a aquellos que se mantienen neutrales y agita la idea de fraude electoral.

Pablo Juliano (2023 - 2027). Neutral

Diputado por la provincia de Buenos Aires y del radicalismo, Juliano expresó en sus redes: “El balotaje no es nuestra pelea, a los que no llegamos nos toca reflexionar y prepararnos para lo que viene. No es nuestro papel interferir en la actual disputa presidencial”.

Mónica Frade (2023 - 2027). Neutral

Como miembro de la Coalición Cívica, Frade se mantendrá neutral de cara al balotaje con cuestionamientos por igual a Massa y Milei. Después de la alianza entre el libertario con Macri y Bullrich, la diputada escribió en sus redes: “El anticasta ya se arrodilló ante la casta”.

Martín Yeza (2023 - 2027). No se pronunció

Por ahora, el exintendente de Pinamar no se pronunció de manera expresa sobre el balotaje. Sin embargo, en una entrevista con Radio Continental Yeza aseguró: “Mínimamente tiene que haber un diálogo y un acuerdo para tener en claro si podemos acordar con Milei. Hasta ayer estábamos diciendo que era un salto al vacío. No podemos juntarnos para después ver qué hacemos”. Históricamente, el actual diputado había sido parte del equipo de María Eugenia Vidal, quien se mantendrá neutral, pero durante la campaña, junto a Ritondo, se había abroquelado detrás de Bullrich.

Gerardo Cipolini (2023 - 2027). Neutral

Cipolini es dirigente de la Unión Cívica Radical y durante una entrevista con N9, de Chaco, aseguró: “Lo que va a ocurrir el próximo 19 es que la ciudadanía va a votar por su propia decisión, no va a hacer caso de los mandatos ni de las opiniones de algunos dirigentes que instan a tal o cual conducta”.

Jorge Ávila (2023 - 2027). No se pronunció

El diputado electo por Chubut y todavía no se expresó sobre el balotaje. Según ADN Sur, la posición de Ávila es “la gran duda, ya que está ubicado en el espacio de Juntos por el Cambio desde Comodoro, y sus dos referentes Ignacio Torres y Ana Clara Romero tienen posturas encontradas. ¿Ávila apoya a Milei o prefiere mantenerse neutral? ¿Y si apoya a Massa?”, se preguntó el medio.

Maximiliano Guerra (2023 - 2027). Apoya a Milei

Guerra se pronunció a favor de Milei apenas se conoció el acuerdo entre el economista con Bullrich y Macri. El exbailarín dijo que en las urnas “se podrá lograr el cambio que termine con otros 20 años de oscuridad K”.

Daiana Fernández Molero (2023 - 2027). Apoya a Milei

La diputada publicó una extensa reflexión en revista Seúl titulada “Una semana incómoda” en la que describió como fueron las horas siguientes al resultado de la elección general que la llevaron a respaldar a Milei. “¿Quedarse cómodo era una opción? ¿Habría balotaje en ese caso? Se podrían garantizar las reglas del juego para que exista una elección limpia en noviembre. ¿Cómo se van a fiscalizar los votos del 63% de la gente que le dijo no a Massa? Ser una oposición responsable, más allá de lo que cada uno vote, es garantizar que pueda haber una oposición”, escribió Fernández Molero.

Maximiliano Ferraro (2023 - 2027). Neutral

En declaraciones a la prensa, el dirigente de la Coalición Cívica calificó de “vergonzoso” el acuerdo entre Bullrich y Macri con Milei y dijo que “no vale todo”.

Silvana Giúdici (2023 - 2027). Apoya a Milei

La diputada y expresidenta del ENACOM se alineó a la postura Bullrich-Macri. Durante una entrevista con Jorge Fontevecchia resumió las razones de su decisión en el rechazo al candidato de Unión por la Patria: “Respecto al balotaje, nos situamos en la posición más lejana a nuestras expectativas para el país y esas distancias insalvables son con Sergio Massa, que representa al kirchnerismo, por más que lo esconda”, dijo.

Damián Arabia (2023 - 2027). Apoya a Milei

Dirigente del PRO electo por Capital Federal, Arabia está alineado a Bullrich y respalda a Milei en el balotaje. El diputado fue durísimo con los referentes de JxC que tomaron otras posturas como Martín Lousteau.

Mariela Coletta (2023 - 2027). Neutral

Coletta es la presidenta de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires. En esa línea, no apoya a ninguno de los dos candidatos en el balotaje. En los últimos días, mostró su descontento con Bullrich.

Luis Picat (2023 - 2027). No se pronunció

En una de las primeras entrevistas que dio Picat después de las elecciones, con Canal C de Córdoba, manifestó su descontento con el movimiento que habían hecho Bullrich y Macri: “No estoy conforme, para nada. Pero no por la postura en sí, sino por las formas. Nosotros hace dos días que estamos de luto, perdimos una elección donde hay actores muy fuertes que son los gobernadores electos, 10 gobiernos que van a ser de Juntos por el Cambio que tendrán un rol importante en los próximos 4 años y no los podés dejar afuera”.

Sin embargo, con el correr de los días comenzó a mostrarse cada vez más cerca de darle un apoyo a Milei. Escribió una columna de opinión sobre Massa y habló de “no volver a tropezar con la misma piedra” aunque aún no hizo expreso su respaldo al libertario.

María Belén Avico (2023 - 2027). No se pronunció

La diputada electa por Córdoba no se pronunció. En las redes de Avico no hay declaraciones de cara al balotaje ni tampoco hay registros de entrevistas recientes en la web.

Alfredo Vallejos (2023 - 2027). Neutral

Diputado por Corrientes y miembro de la UCR, Vallejos no se pronunció de forma expresa pero en sus redes sociales sí compartió la posición de los gobernadores que se mantendrán neutrales de cara al balotaje.

Francisco Morchio (2023 - 2027). No se pronunció

El entrerriano responde al gobernador electo Rogelio Frigerio y, según los medios locales, mantendría la posición de los mandatarios provinciales de neutralidad. Sin embargo, aún no se expresó.

Jorge Colo Rizzotti (2023 - 2027). Neutral

Hombre alineado a Gerardo Morales, Rizzotti es de la UCR y comparte la posición de su partido de neutralidad.

Martín Ardohain (2023 - 2027). Apoya a Milei

El pampeano forma parte del PRO y el 25 de octubre dejó clara su posición en redes: “En noviembre voy a acompañar a Javier Milei porque mi prioridad es y será siempre que el kirchnerismo deje de gobernar nuestro país”, escribió Ardohain.

Lisandro Nieri (2023 - 2027). Neutral

Nieri, diputado y exministro de Hacienda de Mendoza, se sumó a la posición que tomó su partido, la UCR, de no apoyar a ninguno de los dos candidatos.

Emmanuel Bianchetti (2023 - 2027). No se pronunció

El diputado Bianchetti, electo por Misiones, no se pronunció. Su cuenta en X -donde suelen dar a conocer sus posturas los dirigentes- se abrió este mes y no tiene publicaciones. Tampoco hay registros de entrevistas en la web.

Sergio Capozzi (2023 - 2027). Apoya a Milei

El diputado rionegrino Capozzi afirmó a Diario Río Negro: “Voto a Milei, la otra opción es cortarse la cabeza”. El dirigente del PRO contó que se reunió con referentes de JxC en Buenos Aires para analizar el respaldo al candidato de La Libertad Avanza: “Las cosas que se dijeron y las acusaciones me afectaron mucho, me cuesta perdonar y olvidar, pero si Patricia, que fue la más agraviada, aceptó las disculpas, dijo que no podía poner el agravio persona por encima de la república, lo entiendo”, agregó.

Nancy Picón Martínez (2023 - 2027). No se pronunció

La diputada de San Juan Picón Martínez no se expresó en público sobre su posición de cara al balotaje.

Verónica Razzini (2023 - 2027). No se pronunció

La diputada santafesina aún no se pronunció. Sin embargo, durante la campaña Razzini fue crítica sobre el candidato de La Libertad Avanza. Durante una entrevista con ON24, por ejemplo, dijo: “A Milei lo empezás a ver como una mentira o una promesa de campaña sin sustento”.

Alejandro Bongiovanni (2023 - 2027), Apoya a Milei

El diputado electo de Santa Fe comunicó su apoyo a Milei el 25 de octubre. En X, Bogiovanni escribió que iba a “votar y fiscalizar la boleta de LLA”. Sin embargo, no se ahorró críticas al economista: dijo que emergió para “destruir” y que lo acompaña “una comparsa”.

Mariano Campero (2023 - 2027). Neutral

Como miembro de la UCR, el diputado y exindentende de Yerba Buena, Campero, no respaldará a Massa ni a Milei.

El actual bloque PRO en la Cámara de Diputados: quiénes respaldaron a Milei

Los actuales integrantes del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación también tienen diferencias. Los pronunciamientos menos relevantes de cara al funcionamiento legislativo del año siguiente son los de quienes finalizan su mandato. Sin embargo, aquellos que asumieron en el 2021 y ocupen su banca hasta el 2025 serán fundamentales para comprender las nuevas alianzas.

Oscar Agost Cerreño (2023 - 2025). Neutral

Agost Cerreño es el presidente del PRO en Córdoba y publicó un comunicado de su espacio en el que se despegó de la alianza Macri-Milei. Se trata de un pronunciamiento que resonó ya que es una de las provincias que puede resultar decisiva en el balotaje. “No vamos a caer en el error de pensar que podemos decirle a la gente a quién votar. Los argentinos son los únicos dueños de los votos, ni un dirigente ni un partido”, aseguró. Luego, el diputado escribió un hilo en el que sostuvo: “Considero que el PRO y JxC no deberían elegir entre Massa o Milei”.

Sabrina Ajmecht (2021 - 2025). Apoya a Milei

La diputada porteña Ajmecht se sumó a los respaldos a Milei el viernes 27 de octubre. A través de sus redes aseguró que “en este momento la prioridad es una sola: evitar que el kirchnerismo gane”.



Federico Angelini (2019 - 2023). Apoya a Milei

Hombre de confianza de Marcri y Bullrich, es el vicepresidente del PRO a nivel nacional, diputado por Santa Fe y estuvo en la mesa chica de la campaña. El 27 de octubre comunicó que apoyaba al libertario con el fragmento de una entrevista en C3: “Yo voy a votar a Javier Milei. Voy a votar a quien los argentinos pusieron como el espacio político va a llevar un cambio en la Argentina”.



Alberto Assef (2019 - 2023). Apoya a Milei

El 25 de octubre, el diputado Asseff comunicó que luego de una consulta con los dirigentes y afiliados del partido Unir se había decidido conversar con LLA “con miras a apoyar a Milei. Cuatro días después lo confirmó y aseguró que la Argentina está en “tiempo de descuento”.

El vínculo de Assef con el libertario no en nuevo y en sus redes hay registros de la buena sintonía con el economista y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. Sin embargo, en campaña no hizo más que cuestionar su propuesta de vouchers educativos y planteos como la venta de órganos.

Karina Bachey (2021 - 2025). No se pronunció

La diputada de San Luis Bachey aún no se pronunció sobre el balotaje ni en sus redes ni en entrevistas publicadas. Una de las últimas veces que su nombre apareció como título en medios nacionales fue en noviembre del 2022, cuando solicitó desafectar a como su asesora a la abogada Brenda Salva, quien en paralelo a su trabajo en la Cámara integraba la defensa de Nicolás Carrizo, acusado por ser el líder de la denominada “Banda de los copitos”, investigada por el intento de asesinato a Cristina Fernández.

Héctor Baldassi (2021 - 2025). Neutral

El diputado Baldassi manifestó neutralidad de cara al balotaje. Según consignó La Voz del Interior, el dirigente explicó: “La coherencia se ha convertido en un valor escaso en la política, y la mejor manera de recuperarla es actuando con los mismos valores que siempre defendimos. Mi opción, la de Juntos por el Cambio, quedó en el camino, la gente valoró de otra manera, por lo que no me siento en condiciones de indicar a quién deben votar. De lo que sí estoy convencido es que todos debemos participar por qué el país lo necesita”.

Gabriela Besana (2021 - 2025). Neutral

La diputada Besana no se expresó de manera directa, pero compartió el comunicado de María Eugenia Vidal en el que expresó que no iba “a apoyar a ninguno de los dos candidatos”.

Sofía Brambilla (2021 - 2025). No se pronunció

Es diputada por Corrientes y está el frente de la secretaría nacional de PRO Mujeres. Ni en sus redes sociales ni en los medios locales hay noticias sobre su postura de cara al balotaje. El 8 de octubre, sin embargo, Brambilla había cuestionado al libertario: “Milei quiere armas, nosotros queremos seguridad”, escribió durante el debate.

Gabriel Chumpitaz (2021 - 2025). Apoya a Milei

El diputado santafesino fue una de las definiciones que sorprendió. Chumpitaz jugó en las PASO con Rodríguez Larreta y ahora, después de las generales, expresó su apoyo a Milei en un diálogo con el medio Suma Política: “Los dirigentes de Juntos por el Cambio plantearon libertad de apoyo a los competidores del 19/11 y es allí donde los representantes del PRO tomaron caminos distintos, pero que nunca confluyen en Sergio Massa. La neutralidad no es a mi parecer la manera idónea de reaccionar ante la emergencia política que vive nuestro país”, dijo y agregó: “Cuando en la vereda de enfrente está el kirchnerismo tenemos el deber moral de acompañar a Milei”.

Virginia Cornejo (2019 - 2023). Apoya a Milei

Su espacio, Juntos por el Cambio Salta, expresó su apoyo a La Libertad Avanza. La diputada Cornejo se sumó y ya está trabajando con los dirigentes de Milei de su provincia. El 31 por la mañana compartió una foto junto a la diputada libertaria electa María Emilia Orozco y contó que acompañarán en la fiscalización.

Camila Crescimbeni (2019 - 2023). No se pronunció

Crescimbeni es diputada por la provincia de Buenos Aires y pertenece al PRO. No hizo declaraciones sobre el balotaje ni en sus redes ni en entrevistas.

Omar de Marchi (2019 - 2023). No se pronunció

Después de su ruptura con JxC en Mendoza, el diputado De Marchi participó en las elecciones provinciales con un partido nuevo, La Unión Mendocina, en el que tuvieron espacio militantes libertarios. Durante toda la campaña se habló de su buena sintonía con Milei. Sin embargo, después de las presidenciales no se pronunció. En cambio, su mano derecha, Álvaro Martínez, ya está jugando para el economista, según los medios locales.

Shoer El Sukaria (2019 - 2023). Apoya a Milei

El Sukaria es la vicepresidenta del PRO en Córdoba y la referente indiscutida de Macri en la provincia. En esa línea, la diputada ya expresó su apoyo a Milei. En sus redes, publicó un comunicado de su espacio en el que se afirmó: “Somos el cambio o no somos nada”.

Germana Figueroa Casas (2021 - 2025). No se pronunció

La diputada Figueroa Casas es de Santa Fe y pertenece al PRO. No se expresó sobre el balotaje en público.

Alejandro Finocchiaro (2021 - 2025). Apoya a Milei

Fue de los primeros en sumarse a los respaldos a Milei. El diputado Finocchiaro, de la provincia de Buenos Aires, escribió el 26 de octubre que acompañaba la decisión de Macri y Bullrich “para terminar de una vez por todas con el populismo kirchnerista”.

Hasta hace poco, sin embargo, solía cuestionar a los dirigentes de LLA como cuando en agosto le “explicó” a Carolina Píparo cómo funciona la democracia representativa.

Federico Frigerio (2019 - 2023). No se pronunció

Encabezó la lista macrista de diputados en Tierra del Fuego pero no consiguió los votos y abandonará su banca en diciembre. El primo del dirigente Rogelio Frigerio, electo gobernador en Entre Ríos, aún no se pronunció.

Álvaro Gustavo González (2019 - 2023). No se pronunció

Además de diputado nacional, Álvaro González es consejero de la Magistratura de la Nación. No se pronunció después de las elecciones presidenciales aunque en los últimos meses había hecho fuertes cuestionamientos al candidato de La Libertad Avanza. En abril, por ejemplo, cuando se discutía la posible incorporación del economista a JxC, el dirigente dijo que “Milei tiene una inestabilidad emocional importante” y agregó: “Yo no le dejaría un chico para que me lo cuide y mucho menos un país”.

Gustavo Hein (2019 - 2023). No se pronunció

Una vez que termine su mandato en el Congreso nacional asumirá como diputado provincial de Entre Ríos. Hasta ahora Gustavo Hein, hombre de confianza del gobernador electo Rogelio Frigerio, no se pronunció.

Fernando Iglesias (2021 - 2025). Apoya a Milei

El diputado Iglesias fue de los primeros que apoyó a Milei de cara al balotaje. Aunque en X hace una defensa férrea del voto a La Libertad Avanza, algunos de sus mensajes -fieles a su estilo- parecen demostrar que tiene algunas dudas, como cuando el 28 de octubre escribió: “No se trata de tomar champagne sino de intentar no tragarnos otro balde de excremento. Nos guste o no nos guste, es lo que hay”.

Ingrid Jetter (2019 - 2023). Apoya a Milei

La diputada Jetter es la presidente de la fundación Pensar de Corrientes. Desde la conferencia en la que Bullrich y Luis Petri anunciaron su respaldo a Milei, la dirigente parece una libertaria más: comparte los memes del león con el pato y repite que no es momento para los “tibios”.

Mercedes Joury (2019 - 2023).No se pronunció

La diputada platense Joury no se expresó con respecto a los candidatos del balotaje. Hasta hace muy poco escribía fuertes críticas hacia el espacio de Milei.

Florencia Kalipauka Lewtk (2021 - 2025). Apoya a Milei

La diputada nacional misionera Kalipauka del partido Activar compartió el mensaje del referente de su espacio Pedro Puerta en donde se planteó que en las elecciones de noviembre se definirá entre entre “la continuidad vs. el cambio”.

Luciano Laspina (2021 - 2025). Apoya a Milei

El diputado nacional fue uno de los asesores más cercanos de Bullrich durante la campaña y ahora la respalda en su decisión de acompañar a Milei: “La discusión de fondo en el ballotage es cambio o continuidad de estos 20 años de decadencia. No lo dudo ni un minuto: Kirchnerismo nunca más”, dijo durante una entrevista con TN.

Hernán Lombardi (2021 - 2025). Apoya a Milei

Al igual que Ritondo, Lombardi es uno de los encargados de buscar respaldos para Bullrich y Macri. En la última semana contó: “Le entregamos nuestro plan de gobierno a Milei”. Sin embargo, el día del aniversario de los 40 años ininterrumpidos de democracia, el dirigente recordó su pasado radical y cuestionó al economista: durante una entrevista con Marcelo Bonelli: “Me molesta que diga las cosas que dice de Alfonsín, claro que me molesta, es el padre de la democracia”.

Martín Maquieyra (2021 - 2025). No se pronunció

El diputado pampeano Maquieyra tampoco se expresó sobre los candidatos del balotaje aunque se mantiene en la línea de Lospennato.

Álvaro Martínez (2021 - 2025). Apoya a Milei

Álvaro Martínez es el presidente del PRO de Mendoza -que está intervenido-. El diputado le dijo a Diario Uno: “Deberíamos apoyar a Javier Milei”. Además, anticipó que no ve posible que haya una continuidad en el Congreso de la coalición Juntos por el Cambio y aseguró que él será “casi uno más” junto a los mendocinos electos por LLA.

Gerardo Milman (2021 - 2025). No se pronunció

Desde que su nombre apareció involucrado en la investigación por el atentado contra Cristina Fernández, Milman nunca más apareció en público y fue desplazado como jefe de campaña de Bullrich. No se sabe cómo piensa de cara al balotaje aunque está identificado entre los “halcones”.

Victoria Morales Gorleri (2019 - 2023). No se pronunció

La diputada por la Ciudad de Buenos Aires no se expresó sobre el balotaje. Sin embargo, durante la campaña, Morales Gorleri hizo críticas permanentes a Milei.

Graciela Ocaña (2021 - 2025). Neutral

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires se expresó el 27 de octubre y se declaró neutral. “Ahora cada ciudadano va a decidir a quién votar: a los que chocaron y se robaron la Argentina, o a un inestable, que es un salto al vacío. Yo no estaré entre la momia y el Frankenstein, no estoy”, escribió Ocaña en X.

Marilú Quiroz (2021 - 2025). No se pronunció

La diputada nacional chaqueña Quiroz no se pronunció de cara al balotaje ni en sus redes ni en entrevistas.

María Luján Rey (2019 - 2023). No se pronunció

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Rey no se pronunció de cara al balotaje ni en sus redes ni en entrevistas.

Dina Rezinovsky (2019 - 2023). Apoya a Milei

La diputada de Ciudad de Buenos Aires apoyó a Milei y cuestionó con dureza a sus compañeros que tomaron otras decisiones de cara al balotaje: “Una falacia eso de que ‘la gente nos eligió para ser oposición’. No, nuestros votantes nos eligieron para ser Gobierno. Quienes no nos votaron nos pusieron en la oposición. Dejen de pensar en su quintita y larguen la tibieza que quienes nos votaron quieren que los representemos”, escribió después de respaldar a Bullrich y Macri.

Laura Rodríguez Machado (2021 - 2025). Apoya a Milei

La diputada de Córdoba, después del balotaje, se convirtió en una defensora del libertario. El 28 de octubre dijo: "El balotaje plantea dos opciones. Por un lado el populismo encarnado por Massa y por el otro la defensa de la libertad y la división de poderes representada por Milei", escribió Rodríguez Machado.

Ana Clara Romero (2021 - 2025). Apoya a Milei

Romero, de Chubut, aseguró en los medios provinciales que votará "en contra de Massa y a favor de Milei" en el balotaje y habla de “continuidad o cambio”. De todas formas, dijo: “Creo que la unión de Juntos por el Cambio no está en peligro".

Adriana Noemí Ruarte (2019 - 2023). Apoya a Milei

La diputada por Córdoba Ruarte compartió un comunicado del PRO en sus redes con la frase “Soy del PRO y por lo tanto anti K”, donde se plantea acompañar al candidato que más se asemeja a su posturas.

Francisco Sánchez (2019 - 2023). Apoya a Mieli

Sánchez, de Neuquén, se posicionó en sus redes el 25 de octubre: “Milei puede no gustarte, pero es la antítesis de la corrupción. Por lo tanto, si tu vida política la construiste como embanderado en la lucha contra la corrupción, no tenés lugar a la neutralidad. O acompañas a Milei, o sos un cínico estafador”, escribió en X.

Diego Santilli (2021 - 2025). No se pronunció

Santilli, que fue un histórico aliado de Rodríguez Larreta, aún no se pronunció de cara al balotaje. Sin embargo, según trascendió, el diputado y excandidato a gobernador bonaerense -que había sido muy crítico con Milei- es uno de los respaldos que Macri busca conseguir en estos días.

Alfredo Schiavoni (2019 - 2019). Apoya a Milei

El diputado de Misiones se expresó el 26 de octubre. En X, Schiavoni escribió: “Entiendo el momento como una histórica encrucijada: continuidad o cambio. Elijo trabajar para un cambio. De populismo ya tuvimos bastante. Soy dirigente político, no relator de la realidad política”.

María Sotolano (2021 - 2025). No se pronunció

Sotolano no se expresó sobre el balotaje. Durante la campaña, la diputada por la provincia de Buenos Aires cuestionó con dureza a Milei.

Héctor Stefani (2021 - 2025). Apoya a Mieli

Según El diario del fin del mundo, el diputado fueguino Stefani anunció que el PRO pondrá fiscales a disposición de Milei para el balotaje en la provincia.

Matías Taccetta (2021 - 2023). No se pronunció

Taccetta termina su mandato en el Congreso y asume como intendente de Esquel. No se expresó.

Pablo Tonelli (2019 - 2023). Apoya a Milei

En sus redes, Tonelli expresó: “Juntos por el Cambio dio libertad a sus adherentes para votar en el ballotage. Pero muchos pensamos que lo mejor es acordar con Javier Milei, moderarlo, y ayudarlo a derrotar a los fabricantes de pobres y aprovechadores del Estado. ¡Votemos a Milei y terminemos con la corrupción!”.

Pablo Torello (2019 - 2023). Apoya a Milei

Torello, diputado por la provincia de Buenos Aires, se alineó con Macri y Bullrich y anunció que respalda a Milei. El 26 de octubre escribió: “A cinchar por LLA. No hay excusas”.

Aníbal Tortoriello (2021 - 2025). Neutral

El diputado y exintendente de Cipoletti, Río Negro, adelantó que se mantendrá neutral de cara al balotaje. Tortoriello, de todas formas, participará de una asamblea del PRO rionegrino que se realizará el domingo 5 para definir posicionamientos.

María Eugenia Vidal (2021 - 2025). Neutral

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires escribió un comunicado en sus redes sociales para dar a conocer que no apoyará ni a Massa ni a Milei.

