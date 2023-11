Lo que representan ambos candidatos

Este 19 de noviembre tenemos que tener en claro, no podemos dejarnos engañar, no se elige kirchnerismo o antikirchnerismo, no se elige cambio o continuidad.

En verdad se elige la cordura o subirse a un auto a 100 km por hora que choca contra una pared, se elige violencia y maltrato o paz social; se elige autoritarismo o democracia.

La alianza de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei es la derecha más peligrosa que nos puede pasar en Argentina. En los últimos tiempos, ha surgido una alianza que ha generado preocupación y debate en la sociedad.

¿Qué significa esta alianza y por qué representa una opción peligrosa?

Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, representa el regreso de políticas neoliberales que ya hemos experimentado en el pasado. Durante su mandato, se implementaron medidas económicas que favorecieron a los sectores más privilegiados de la sociedad, aumentando la desigualdad y debilitando el entramado social.

Su alianza con Bullrich y Milei sugiere que pretende mantener y profundizar estas políticas, que han demostrado ser perjudiciales para la mayoría de los argentinos. Sin profundizar demasiado, destaco que contrajo la mayor deuda con el FMI de nuestra historia y durante su gestión cerraron más de 25 mil fábricas de producción nacional, haciendo trizas el consumo interno.

Comenzaron los coletazos alrededor de Milei por el acuerdo con Macri y Bullrich

¿Cuál es el verdadero motivo por el cual Mauricio Macri lideró este acuerdo? Los negocios personales y familiares, los cargos y el odio a un sector de la población que no piensa como él quisiera. Entonces, sale a hacer campaña como no lo hizo ni por su propia candidata, ¿no es extraño?

Patricia Bullrich es conocida por su discurso de “mano dura” y su postura autoritaria. Durante su gestión, se llevaron a cabo acciones represivas que violaron los derechos humanos, como la represión a la protesta social y el uso excesivo de la fuerza policial. Su inclusión en esta alianza refuerza la idea de que se busca imponer un modelo de gobierno que no respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Demás está decir que durante su gestión como Ministra de Trabajo fue quien, con mano dura, recortó los ingresos de los jubilados de nuestro país.

Javier Milei, economista y referente del ultra liberalismo anárquico, defiende políticas económicas extremas que priorizan el libre mercado sin regulaciones. Su visión radical y su negación de la intervención estatal en la economía podrían llevar a una desregulación total, lo que podría generar un aumento de la desigualdad y la concentración de la riqueza en unos pocos.

Su inclusión en esta alianza muestra una clara inclinación hacia políticas económicas que han demostrado ser perjudiciales en el pasado. Milei es la incertidumbre, el salto al vacío, el maltrato, el desequilibrio politico y social, es frágil, es políticamente inestable para una sociedad que necesita estabilidad y paz.

El PRO y Milei fortalecen lazos y ya coordinan el cuidado de los votos para el balotaje

La alianza entre Macri, Bullrich y Milei representa una opción política peligrosa para Argentina. Su regreso al neoliberalismo, su postura autoritaria y su defensa del ultra liberalismo extremo son elementos que han demostrado ser perjudiciales para la mayoría de los ciudadanos.

Es importante estar alerta y analizar críticamente las propuestas de esta alianza, ya que podrían llevar al retroceso de los avances sociales y económicos logrados en los últimos años.

Esta alianza, desde que se constituyó hace pocos días, no para de repartirse cargos, ministerios que no iban a existir, acuerdos espurios de madrugadas.

¿Dónde quedaron las propuestas originales de cada uno? ¿En qué momento dejarán de repartirse la torta? Las palabras y las conductas hablan de contradicciones permanentes. ¿Les interesara nuestra patria o solo responden a intereses económicos y corporativos?

El país no necesita hoy un cambio de esta naturaleza, que nos genere violencia, que profundice la grieta entre los argentinos, que multiplique la pobreza, que lleve a la quiebra de nuestra industria nacional, que venda al mejor postor nuestras riquezas naturales, nuestra energía, que la justicia social pase a ser una aberración y no un objetivo por conquistar, que pongamos en juego todos los acuerdos institucionales democráticos conseguidos hasta el momento, que pongamos en dudas las conquistas conseguidas hasta el momento.

Más medidas de Sergio Massa: los que reciban planes sociales tendrán capacitación laboral obligatoria

Hoy necesitamos tranquilidad, unidad nacional, acordando políticas de estado y respetándonos, necesitamos sensatez, sin extremos, paz, construir una Argentina para todos y todas con un presidente con firmeza para defender nuestros intereses, con experiencia en gestión, que se ponga la camiseta y no pida que los familiares puedan blanquear dinero.

Necesitamos alguien que defienda nuestra industria nacional, que proteja el campo argentino, que esa sinergia genere empleo genuino y de calidad, que la especulación deje de ser un negocio, que defienda la salud pública, la educación pública, gratuita y de calidad, que valorice nuestra sociedad y que no nos trate de fracasados.

Quizás sea hora de apostar por el futuro y no volver a experiencias del pasado que ya fracasaron, quizás ante esta disyuntiva que se nos plantea en noviembre el verdadero cambio o el verdadero acto de rebeldía será darle la oportunidad que nos gobierne a Sergio Massa, que pueda iniciar su gobierno con una sociedad exigente, porque ya no se dan más cheques en blanco.

Sin desconocer las dificultades, tenemos que estar unidos y solidarios ante los momentos difíciles, demostrando fortaleza y empatía para superar juntos los obstáculos que se presenten.

Titular del Estado en tu Barrio, Jefatura de Gabinete de Ministros,

Dirigente del Nuevo Espacio De Participación Peronista y Unión por la Patria (CABA)