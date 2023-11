El presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, aseveró que Mauricio Macri, tras el resultado electoral del 22 de octubre, "siguió fortaleciendo la posición de Milei y debilitando la de JxC". La decisión del ex presidente y Patricia Bullrich de apoyar al libertario, el rompimiento de Juntos por el Cambio y la postura del radicalismo de cara al balotaje, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Finalmente, ¿la Unión Cívica Radical quedó libre de Mauricio Macri después de lo que hizo?

Estoy seguro que sí, porque lo que hizo Mauricio Macri fue horrible. No solamente debilitó las chances de Juntos por el Cambio, todos vimos cómo militaba para Javier Milei antes de las PASO, cómo debilitaba las chances de JxC, primero desacreditando a Horacio Rodríguez Larreta, luego abogando por Milei, a quien en la misma noche de las PASO reivindicó, poniéndolo como si fuera parte del espacio y tuviera el mismo pensamiento.

Días después de las PASO, cuando teníamos que organizar la campaña de cara al 22 de octubre, siguió fortaleciendo la posición de Milei y debilitando la de JxC, por eso digo que es el máximo responsable de la derrota de la coalición y esta actitud que rompió con todas las reglas, porque JxC no es un rejunte, sino una fuerza que tiene reglas, donde dictamos normas y tenemos un sistema de toma de decisiones.

Inclusive con Patricia Bullrich, esa noche del 22 de octubre dijimos "cuando nos reunimos el jueves, evaluamos qué hacer", y la idea general que imperaba era la neutralidad, no optar por alguna de las dos opciones, y prepararnos para ser lo que el pueblo dijo que seamos, que es oposición. Macri y Bullrich salieron corriendo en una actitud muy indigna, buscando cargos. Diría que a Milei, Macri y Bullrich les viene bien el mote de “Unidos por un cargo”.

Es muy grave lo que hizo Macri. Obviamente que después de la elección del 19 de noviembre, el radicalismo tendrá que discutir el futuro, que tiene que ver con un partido de oposición que desde el Congreso ponga límites, en una Argentina que tiene que cambiar, porque los dos grandes responsables de la grieta son Macri y Cristina Kirchner, la cual le hizo tanto daño al argentino y de la que tenemos que salir.

Usted siempre marcó eso, incluso cuando Macri era presidente, era uno de los que se animaba a criticarlo. Pero más allá de una cuestión moral, le quiero hacer una pregunta de Realpolitik.

Independientemente de que sea, reitero, algo que pueda ser considerado que rompió códigos y merece repudio y rechazo ético, ¿cree que esto que Macri hizo lo pensó y lo viene pensando desde hace tiempo o es un plan que él tenía?

De ser así, ¿cree que le puede llegar a salir bien si gana Milei, algo que él pergeñó de una manera buscando maximizar su beneficio? No quiero que me lo juzgue moralmente, sino desde el punto de vista del poder. Olvídese de si es bueno o malo, ¿cree que pensó esto y lo llevó adelante?

Creo que sí. Era su plan, está feliz y haciendo más campaña por Milei que por Bullrich, recorriendo todos los medios. Está mucho más activo.

El tema es que con esto logra la centralidad que había perdido, con la irrupción de las candidaturas de Larreta y Bullrich estaba como en segundo plano, y lo que que lleva a esto es la ambición desmedida de poder: estar, controlar, manejar.

En este momento, Milei es un pelele de Macri. Es un personaje, que además de un desequilibrado emocional, es muy peligroso para la democracia argentina.

El fundamentalismo tiene distintas caras: se disfrazó en las décadas del '30 y el '40 del siglo pasado de nacionalsocialismo y terminó en lo peor, en el autoritarismo. Y hoy el fascismo está disfrazado de liberalismo. El liberalismo es tolerante por naturaleza y, además, precursor de la constitución de derechos.

Este personaje, que además de negar el Holocausto, la dictadura, lo que lo hace el candidato más peligroso es que plantea la venta de órganos, de armas, la privatización de la educación pública. No hay lucha más justa por la libertad que la educación y, en particular, la pública, que no solamente iguala, sino que hace libres a las personas. Entonces, no hay mejor lucha por la libertad que hacerlo por la educación.

El futuro político de Mauricio Macri

Sigamos con esa línea de pensamiento tratando de construir juntos. Esto era un plan premeditado, partiremos desde esa conjetura, que lo coloca a Macri en su segundo tiempo, podríamos decir, él como una especie de monarca. Sigamos con esa mirada hipotética de que es algo que venía y tenía planteado.

Si llegase a perder, al mismo tiempo, ¿es inteligente esa estrategia o está jugando toda la ficha a una sola posición? Si gana Milei y luego hay dos alternativas: no le da más bola y no es un pelele, hipótesis que puede confirmarse o no, y tres, le va mal. Entonces, ¿es inteligente? No es un juicio moral, es un juicio práctico.

Le pregunto a un político experto como usted. Si usted fuera egoísta y lo único que quisiera es maximizar su beneficio, con toda la experiencia que tiene, ¿hubiera tomado esa decisión o en realidad está jugando todo su capital político a algo donde hay tres posibilidades de que desacierte y una que acierte?

Esta situación explica por qué a veces uno comete torpezas y las personas que especialmente tienen la ambición desmedida de poder, que tiene Macri, cometen actos de torpeza. Esto me parece que agregado de un gran daño en perjuicio es una torpeza de su parte, que está volviendo a lo peor. Estamos frente a la peor versión de Macri, desacreditando, descalificando. Volvió a encabezar una campaña de desprestigio y descalificación.

Después, el personaje de Milei que vino con la consigna de barrer con la casta y termina abrazado de la casta que fracasó. Luego, con mucha hipocresía, caminó por la desacreditación y dijo que el radicalismo votó "tales leyes", y nosotros votamos dos leyes en la era Massa, que son el presupuesto y la creación de ocho universidades. Milei le votó el "Plan platita", la modificación impuesto a las ganancias, el IVA. Por lo tanto, ¿de qué se disfraza Macri?

Cristian Ritondo y el PRO votaron proyectos de un régimen de construcción federal de viviendas y un blanqueo para las empresas constructoras que firmó Ritondo junto con Massa. Son unos hipócritas.

Eso es lo que se agotó en JxC, lamento mucho. Por eso, retomando algo del principio, JxC no es una empresa, vamos a ver qué queda de la fuerza, lamentablemente, porque tenemos 10 gobernaciones, 500 municipios que gobernar, una gran responsabilidad con la gente que nos dijo que a nivel nacional quiere que seamos oposición, y por eso me parece muy mal desde lo ético y principista salir corriendo por un cargo como hizo Macri con Patricia.

Felicito siempre la frontalidad y sinceridad que usted tuvo, ahora, antes de la elección, cuando le tocó estar en la oposición, y con la claridad con que usted se define. También recordarle a la audiencia que incluso cuando Macri era presidente, usted era una de las personas que lo criticaba con el ánimo crítico que siempre es de mejorar lo que se está criticando.

El rol del radicalismo de cara al balotaje

Alejandro Gomel: ¿Cómo se traduce su frase "voy a hacer todo lo necesario para que no gane Milei" en términos prácticos?

Primero, hay posición de prescindencia, neutralidad institucional de radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo republicano y un sector importante del PRO que lidera Larreta. El tema es que se trae a debate hacia dentro de JxC, no el apoyo a Massa, sino el apoyo a Milei. Por lo tanto, ese es el debate, lo que estamos debatiendo hacia dentro de JxC que generó este quiebre y esa fisura.

Ustedes vieron que Luis Petri anticipó, en esa patética conferencia de prensa con Bullrich, el apoyo a Milei. Yo digo que el radical que vote por Milei está traicionando el legado de Alfonsín, pero nosotros no consideramos expulsarlo, aunque hay varios pedidos. Esto lo tiene que tratar el Comité Nacional y nosotros no vamos a hacer eso porque no estamos para nada de acuerdo, como también la vicepresidenta del Comité Nacional se expresó por Massa.

Habrá una gran mayoría de radicales que voten por Massa y otros por Milei, seguramente. Esta posición de neutralidad institucional generará abstenciones y votos en un sentido o en otro. El tema es que el debate está en punto a Milei, lo que considero un gran peligro para la democracia argentina.

AG: Ya no como presidente del partido, sino como persona, ¿decidió que lo vota a Massa o va por el voto en blanco?

Soy presidente del partido, por lo que mantendremos la prescindencia y veremos cómo se van desarrollando los próximos días.

Las internas en Juntos por el Cambio

Claudio Mardones: Contó en distintas oportunidades que Bullrich les había contado a distintos dirigentes que Macri le había hecho varios ofrecimientos para reunirla con Milei y que ella, hasta entonces, se había negado. Luego, vino todo lo que sucedió después de reconocer la derrota. Cuando ella les contó que Macri quería reunirla con Milei, ¿ustedes qué esperaban? ¿Qué elaboración hicieron tras encontrarse con todo lo contrario?

No se entiende lo de ella. Hasta el sábado anterior lo trataba de desequilibrado emocional, con propuestas que trabajó en nuestra coalición. Hace dos años que viene trabajando con la Fundación Pensar, Alem, Hannah Arendt, la fundación de Miguel Ángel Pichetto y un programa de gobierno que no tiene que ver con el que salta al vacío y es imposible de aplicar de Milei.

Ella vino con este discurso. Además, se quejaba mucho de Macri y renegaba de su actitud.

CM: Una de las cuestiones que quedó en evidencia es que la relación entre Bullrich y Macri fue muy inestable, tanto durante el gobierno como después, especialmente en esta última etapa. ¿Cuál era la devolución que les hacía? ¿Qué comentarios les hacía? ¿Qué caracterizaciones hacía sobre Macri?

Estaba muy molesta con Macri. Sentía, como sentíamos todos, que la debilitaba, pero luego volvió a sus fuentes, al comando de Macri, en una actitud muy indigna. Esa foto de Bullrich y Milei, a dos o tres días de la elección, es patética.

Así están las cosas, veremos qué es lo que pasa el 19 de noviembre. Por lo pronto, al radicalismo no lo manda nadie, con Macri no tenemos nada que ver y veremos cómo se reconfigura el escenario opositor.

