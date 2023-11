Uno por uno, los dirigentes opositores que apoyan a Massa en el balotaje

Luego del pacto entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei, una serie de dirigentes opositores anunciaron que apoyarán a Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre, considerando diferencias irresolubles con Milei y sus propuestas, mientras que otros se inclinaron por la neutralidad. Por su parte, desde el búnker oficialista apuestan por un gobierno de unidad basado en un “camino de consenso”.

En las elecciones generales, Massa capturó un 65% de los votos “sueltos” de las PASO, compuesto principalmente de nuevos votantes y de fuerzas que no superaron el umbral del 1,5% de las primarias.

En su intento de continuar la tendencia de crecimiento y en el marco del conflicto interno de Juntos por el Cambio, este lunes, el ministro de Economía se reunió con "Radicales con Massa". El evento fue encabezado por Sergio Palazzo y Leandro Santoro, quienes afirmaron que Massa llegará a la Casa Rosada "de la mano de Alfonsín". Este grupo de radicales, que ya formaban parte de Unión por la Patria, salieron a rechazar a Milei sin esperar la confirmación del comité nacional, que finalmente se pronunció en contra del oficialismo.

En un breve comunicado titulado "El radicalismo no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni con la extrema derecha", la UCR nacional se despegó este martes del apoyo a Massa. Apenas unos días antes, el vicepresidente segundo del Comité Nacional, Federico Storani, afirmó que Massa "es la única opción democrática que quedó" en la segunda vuelta. Un grupo de radicales autoconvocados del Norte Grande también se pronunciaron en favor de la candidatura del ministro de Economía. El intendente de Victoria, en La Pampa, Hugo Kenny, fue otro de los radicales que convocó a votar por Massa.

En ese sentido, la primera en apoyarlo fue la vicepresidenta de la UCR Maria Luisa Storani, quien dejó en claro que “no queremos a Milei”. Otra que fue muy enfática fue la diputada de Evolución, Carla Carrizo: "El radicalismo va a recuperar su línea histórica de acuerdos con el peronismo”, aventuró. El presidente de la Juventud Radical porteña, Agustin Rombolá, dijo: “Si te autopercibís radical y vas a votar a Milei, no sos radical: sos un gorila al que no le dio la nafta para ser conserva”.

Del mismo modo, el exdiputado radical y exintendente de la Ciudad de Buenos Aires Facundo Suárez Lastra anticipó su rechazo a una eventual alianza con el dirigente libertario. "No cuenten conmigo para votar a Milei", enfatizó Suárez Lastra en su cuenta de la plataforma X. "Ballotage: es obvio que Milei NO", publicó también este martes Roy Cortina, representante socialista y vicepresidente tercero de la Legislatura porteña, muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

Operativo fiscalización: el PRO y Milei fortalecen lazos y ya coordinan el cuidado de los votos para el balotaje

Lo mismo hizo la corriente interna llamada Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que lidera el histórico dirigente santafesino Luis “Changui” Cáceres, que sostuvo que "jamás podríamos votar" a Milei por "sus propuestas totalitarias, antidemocráticas". Además, en la Patagonia, el legislador provincial de Río Negro, César Gass, y el exsenador por Chubut Mario Cimadevilla también respaldaron a Massa.

Por su parte, funcionarios cercanos al excandidato presidencial Juan Schiaretti (del partido Hacemos Unidos por Córdoba, el Justicialismo local que incluye algunos sectores de la UCR y PRO), como los diputados del interbloque Federal, Natalia De la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez, el intendente de Mina Clavero, Claudio Manzanelli, y la vicepresidenta de la Legislatura cordobesa, Nadia Fernández, también manifestaron que votarán por Sergio Massa. Schiaretti está de viaje junto a Martín Llaryora. A su regreso, programado para el 7 de noviembre, es probable que exponga su voluntad para el balotaje.

Quiénes anunciaron que no respaldarán ni a Milei ni a Massa

Miguel Ángel Pichetto y su partido, Encuentro Federal Republicano, expresaron el último jueves que asumirán su rol como alternativa opositora y, en consecuencia, no expresarán respaldo a Javier Milei ni a Sergio Massa. “No subestimo a la sociedad ni soy quien para indicarle a la ciudadanía lo que debe votar”, dijo el Auditor General de la Nación. A pesar de ello, este martes el senador Juan Carlos Romero se diferenció de Pichetto, al informar que “votará en contra del kirchnerismo”.

El Partido de los Trabajadores Socialistas, conducido por la excandidata presidencial Myriam Bregman, llamó a "no votar" al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, pero aclaró que su posición no implica "darle ningún tipo de apoyo político ni electoral" al postulante de Unión por la Patria. En su comunicado, la izquierda definió a Milei como “ultra reaccionario”, pero aseguró “no compartir” el apoyo a Massa porque “sería contribuir a fortalecer una opción contraria a los intereses de los trabajadores y de continuidad con el sometimiento al FMI”.

Horacio Rodríguez Larreta también descartó apoyar a algún candidato en la segunda vuelta: “Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos los argentinos”, aseguró el jefe de Gobierno porteño y resumió: "No vamos a apoyar al kirchnerismo ni tampoco un salto al vacío". La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, María Eugenia Vidal, sumó: “Como a millones de argentinos, ninguno me representa. No voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos”.

Por su lado, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anticipó que no irá a votar en el balotaje del 19 de noviembre porque se cansó "moralmente" de la sociedad, y rechazó respaldar a Javier Milei al decir: "Yo a la locura no voy".

En la misma línea se expresó el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, quien ratificó que esa fuerza "no va a apoyar" a Massa ni a Milei en el balotaje y anticipó que impugnarán el voto en esos comicios

Asimismo, los principales dirigentes de la UCR también expresaron su postura de no apoyar a ningún candidato. Como el caso de Gerardo Morales, aunque tuvo frases que podrían anticipar un acercamiento a Massa: "Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei lo voy a hacer".

Martín Lousteau, Mario Negri, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo son otros dirigentes radicales que se pronunciaron a favor de la neutralidad en el balotaje.

ML / ED