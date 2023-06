En medio de la fuerte interna de Juntos por el Cambio y los rumores sobre la postulación de María Eugenia Vidal como compañera de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense insistió en que "no será candidata a nada" y que solo se dedicará a ayudar.

"No sé quién me midió. Se lo dije a Horacio, a Patricia, en política algunas veces te toca ser Messi, otras veces ser el Dibu Martínez y otras veces te toca repartir agua", manifestó la diputada de JxC este miércoles 7 de junio. Ante la consulta sobre si "está de aguatera, reiteró: "¿Por qué no? Voy a ayudar".

Vidal dejó en claro que no participará por ningún cargo de cara a las próximas elecciones: "Lo reitero, no voy a ser candidata a nada".

La exgobernadora bonaerense reconoció que hay tensiones dentro de la coalición opositora, y, sobre el conflicto entre Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, remarcó que no se inclina por ninguno de los bandos a pesar del vínculo que mantiene con el funcionario de la Ciudad. "Por ahora no me voy a pronunciar por ninguno de los dos", aseguró en diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+).

"El 14 de agosto vamos a estar todos en el mismo lugar. Vamos a acompañar a quien gane la PASO. La competencia real no es contra nosotros, es contra el modelo que fracasó. No es que no tenga preferencias entre Patricia u Horacio, pero o las hice públicas en pos de defender la unidad", amplió.

Arde la interna de Juntos por el Cambio que no logra un acuerdo sobre Schiaretti y Espert

La interna de Juntos por el Cambio: ¿Larreta o Bullrich?

Luego de aclarar que no se pronunciaba a favor o en contra de ninguno de los dos precandidatos presidenciales, Vidal dijo: "Horacio es mi amigo, lo dije siempre, ¿por qué lo voy a negar ahora?. Con Patricia no somos amigas. Yo no niego mi vínculo con Horacio. Y también tengo un enorme respeto por Patricia".

Además, insistió en que entre Larreta y Bullrich "no hay una diferencia en el qué, sino en el cómo". "Para Patricia, la oferta de JxC tiene que ser nítida y Horacio plantea que el gobierno tiene que ser más amplio. Más allá de a quién se incorpore, la discusión va por ahí", explicó.

Por otro lado, en lo que respecta a la fuerte interna que desató la posible incorporación del gobernador peronista Juan Schiaretti al espacio político, Vidal aclaró que tiene una posición sobre el tema aunque no va a pronunciarse públicamente.

Mauricio Macri en Córdoba: "La improvisación no es una buena consejera"

"Mauricio (Macri) ha tomado posición más allá de lo que piensa de Schiaretti, dice 'yo creo lo que cree Patricia' y no comparte la posición de Horacio, es una diferencia. Pero el 14 de agosto (luego de las PASO) van a estar en el mismo lugar, deben hacer campaña uno por el otro", añadió en relación al debate central de la oposición.

Asimismo, sobre el vínculo entre Macri y Larreta, aseguró que "ninguno quiere que Juntos por el Cambio se rompa" y concluyó: "Juntos por el Cambio tiene que darse a un diálogo y lo tiene que hacer considerando todo, también el equipo que tiene ahora".

