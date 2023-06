Luis Juez rechazó la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio: “En política no vale todo”

El acercamiento entre Juan Schiaretti y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la posibilidad de una eventual incorporación del gobernador de Córdoba a Juntos por el Cambio dejó en una posición de vacilación a Luis Juez, el candidato de la alianza a nivel provincial.

En diálogo con Cadena 3, el senador nacional rechazó la posibilidad de que Schiaretti se sume a Juntos: "He venido a Buenos Aires a hacerme escuchar y a representar los que miles de cordobeses venimos peleando hace 24 años para cambiar la historia de Córdoba. Así que vengo a decirle a estos que tienen una mirada muy del puerto que en el interior también merecemos respeto".

Consideró que “no tiene ningún sentido” la intención de incorporar al mandatario cordobés a la alianza, y fundamentó que "la gente se confunde y está desesperada, porque tienen otra expectativa y una esperanza muy chiquita y no podemos andar jugando a la politiquería".

"¿Por qué no nos preguntan?, ¿Por qué se quieren tomar decisiones acá en Buenos Aires, creyendo que es lo que nosotros necesitamos? ¿Por qué no nos preguntan y nosotros les contamos lo que necesitamos?", preguntó Juez.

En esa misma línea, dijo: "Nosotros no podemos mentirle a la gente, no cuenten conmigo para esto. Yo no soy un mentiroso, no le puedo decir a la gente que quiero cambiar un modelo de provincia y 24 horas después decir que este dirigente puede ensanchar el marco de Juntos por el Cambio".

En otro tramo de la entrevista, el candidato a gobernador dijo que “no vale todo en política y así no es la forma de hacer política. Si queremos cambiar, tenemos que cambiar".

"No me preocupa lo que digan, no me interesa lo que hagan, no me asusta qué comuniquen, no nos vamos a mover de donde estamos. Nosotros tenemos un compromiso con los cordobeses y lo vamos a honrar. Si no nos dan los votos el 25 será porque los cordobeses dijeron que no, pero no los vamos a traicionar”, concluyó.