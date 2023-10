Referentes de la cultura se expresaron a favor de Massa y "contra los peligros de la deriva autoritaria" de Milei

Escritores, abogados y referentes de distintas áreas de la cultura difundieron una solicitada en la que plantean su decisión de votar al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, porque consideran que "es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria" del candidato Javier Milei, con quien compite hacia el balotaje del 19 de noviembre.

El escrito, titulado “Compromiso electoral: la segunda vuelta ha llegado", lleva la firma de personalidades como Beatriz Sarlo, Hinde Pomeraniec, Maristella Svampa, Graciela Fernández Meijide, Carlos Altamirano y Roberto Gargarella, entre otros.

La solicitada de referentes de la cultura y el arte.

"La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica; su explícita negación del pacto de los derechos humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal que creíamos superadas; y su propuesta plebiscitaria de gobierno anticipa una práctica cesarista y autoritaria violatoria de la constitución nacional", sostiene el texto de la solicitada.

"Esperamos que la ciudadanía comparta mayoritariamente nuestro compromiso para la segunda vuelta, pero no alentamos por ello ningún triunfalismo", apuntan.

Los firmantes consideran que "en estas elecciones no hay vencedores; hay una sociedad derrotada, sumida en una crisis a la vez social, económica y política de enorme gravedad" y llaman a "las fuerzas democráticas" a asumir "la responsabilidad por el fracaso de muchas de las promesas del ciclo iniciado hace 40 años, y comprometerse a trabajar juntas para reparar los daños producidos".

Graciela Fernández Meijide, una de las firmantes de la solicitada.

Beatriz Sarlo es una de las firmantes de la solicitada.

"La consagración de un nuevo pacto democrático capaz de dejar atrás décadas de fracasos y frustraciones debería constituir un programa mínimo para el próximo gobierno", plantean.

En la solicitada, también firmada por Oscar Cetrángolo, Rubén Chababo, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Roy Hora, Alejandro Katz, Lucas Martin, Federico Merke, Mario Pecheny, Martín Plot, Patricia Tappatá, Hugo Vezzetti, afirman que no se les "escapa que la trayectoria de Massa, los desaciertos de su gestión económica y la ambigüedad de sus propuestas pueden generar serias dudas y temores".

No obstante, señalan que "es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria encarnados por Milei, posibilidad hoy representada por el triunfo de Massa".

Roy Hora.

El documento "Compromiso electoral: la segunda vuelta ha llegado" completo

En vísperas de la segunda vuelta en que la ciudadanía elegirá el próximo gobierno, ratificamos el compromiso que hemos suscripto luego de las PASO y que, como resultado de las elecciones en primera vuelta, nos lleva a votar a Sergio Massa contra Javier Milei. Consideramos que el diagnóstico que trazamos en nuestra declaración anterior sigue vigente.

La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica; su explícita negación del pacto de los derechos humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal que creíamos superadas; y su propuesta plebiscitaria de gobierno anticipa una práctica cesarista y autoritaria violatoria de la constitución nacional.

Por otra parte, no se nos escapa que la trayectoria de Massa, los desaciertos de su gestión económica y la ambigüedad de sus propuestas puede generar serias dudas y temores. No obstante, seguimos creyendo que es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria encarnados por Milei, posibilidad hoy representada por el triunfo de Massa.

Si bien entre quienes firmamos esta declaración hay importantes desacuerdos en muchos temas, nos une la convicción de que no hay futuro común bajo un gobierno de Javier Milei. Esperamos que la ciudadanía comparta mayoritariamente nuestro compromiso para la segunda vuelta, pero no alentamos por ello ningún triunfalismo. En estas elecciones no hay vencedores; hay una sociedad derrotada, sumida en una crisis a la vez social, económica y política de enorme gravedad.

Las fuerzas democráticas deben asumir la responsabilidad por el fracaso de muchas de las promesas del ciclo iniciado hace 40 años, y comprometerse a trabajar juntas para reparar los daños producidos. La consagración de un nuevo pacto democrático capaz de dejar atrás décadas de fracasos y frustraciones debería constituir un programa mínimo para el próximo gobierno.

Octubre 2023

Carlos Altamirano, Pablo Alabarces, Oscar Cetrángolo, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Roberto Gargarella, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Roy Hora, Alejandro Katz, Federico Lorenz, Mariano Linás, Lucas Martin, Federico Merke, Mario Pecheny, Martín Plot, Hinde Pomeraniec, Beatriz Sario, Maristella Svampa, Patricia Tappatá, Hugo Vezzetti, Natalia Volosin.

