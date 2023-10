Las controversiales propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, siguen llamando la atención a nivel internacional. En esta ocasión, el comediante británico-estadounidense John Oliver expresó su asombro ante las políticas económicas que el libertario planea implementar si resulta elegido presidente y lo comparó con un "mapache con bisturí".

Oliver expresó en su programa "Last Week Tonight with John Oliver"​ en HBO que Milei es "un montón" y se burló de las propuestas económicas que el libertario planteó durante su candidatura.

"El General Ancap es una referencia a su filosofía política, el anarcocapitalismo, una corriente libertaria que busca abolir el Estado en favor de un mercado libre de restricciones", explicó, mostrando una imagen de Milei vestido de superhéroe.

"Él hizo campaña por fuertes recortes, propuso recortes del 15% del PBI y la eliminación de la mayoría de los impuestos. También presentó un polémico plan de cambiar la moneda oficial al dólar y de hacer estallar el Banco Central", continuó el presentador.

Y agregó, con risas constantes de fondo: "Incluso destruyó una maqueta del Banco Central en uno de sus videos" y e hizo lo mismo "en su versión en piñata en un programa de televisión".

“Milei también simbolizó los recortes mostrando una motosierra en público y algunos de sus seguidores fueron a votar usando una máscara de motosierra e incluso daban entrevistas", continuó Oliver. En la pantalla, se mostró al partidario de La Libertad Avanza que fue a votar con una máscara que reproducía el símbolo utilizado por Milei para explicar su plan de ajuste.

"Ok, no voy a quebrar mi regla número 1 de no discutir con alguien disfrazado de motosierra, pero muchas ideas aún no se han probado", aclaró entre risas el presentador televisivo.

Y concluyó: "No probamos geriátricos con camas elásticas o dejar que un mapache sea jefe de cirugía, y eso simplemente porque algunas ideas son malas".

TV española

No es la primera vez que el candidato fue foco de atención de programas internacionales. Milei ya había sido parodiado en la televisión española, en el programa El Intermedio, conducido por José Miguel Monzón Navarro.

“¿Nos podría indicar qué hace usted en España?.¿No tiene que preparar la segunda vuelta de las elecciones?”, le preguntó el conductor José Miguel Monzón Navarro, más conocido como “Wyoming”, quien está al frente de uno de los envíos de más rating del canal La Sexta.

“La lucha contra el zurderío nunca descansa. Y por lo que me han dicho, este programa es uno de los mayores nidos de ratas izquierdistas radicales que tenéis acá en España. ¡Pero eso se acabó! ¡Acabaré con ustedes sin despeinarme!”, respondió el doble Milei.

Cuando el conductor le pidió “tranquilidad”, el imitador señaló: “Che che, che, te lavás la boquita para hablar de la Argentina”.

Y luego continuó con su irónico discurso: “Después de patear el orto de Massa en la segunda vuelta pienso instaurar la libertad y acabar con todas las lacras del comunismo”. Para ello dio más detalles de su plan de gobierno en caso de ganar las elecciones el 19 de noviembre.

“¿Los impuestos? ¡Se acabaron! ¿La educación pública? ¡Se acabó! ¿La sanidad? ¡Se acabó! ¿El sol? ¡Fuera también! ¿Y el oxígeno? Quien quiera respirar... ¡que lo pague! ¡Vivan los recortes, carajo! ¡Viva la libertad!”, exclamó el personaje.

