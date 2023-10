Franco Rinaldi: "Voto a Milei con las dos manos"

El dirigente político Franco Rinaldi volvió a brindar una entrevista después de contar que en las últimas semanas se vio sometido a una operación por una trombosis pulmonar. En ella señaló su descontento con la coalición de Juntos por el Cambio y consideró que “está terminada tal cual la conocíamos”.

Rinaldi había sido precandidato a legislador porteño en la lista que encabezaba el hoy jefe de Gobierno electo, Jorge Macri. Pero tuvo que renunciar después de que se hicieran públicos audios y videos con declaraciones descalificatorias.

Hizo un análisis sobre esa situación: “Yo creo que lo que se visualizó o se empezó a revelar con mucho crudeza en el caso mio fue la interna insalvable que había en la coalición Juntos por el Cambio. Hay gente muy cercana al massismo, el kirchnerismo o el peronismo en el sentido más amplio y un sector que no es peronista y que tiene en esencia otras ideas y otro horizonte para la Argentina”.

Afirmó que fue víctima de una maniobra destinada a debilitar la candidatura de Jorge Macri en las elecciones internas frente a Martín Lousteau. Apuntó directamente a Emiliano Yacobitti, referente radical, como el instigador detrás de su renuncia al cargo de primer candidato a legislador porteño.

“Lo que pasó conmigo lo organizó el bandido de la UBA, Yacobitti, el muchacho este, Lousteau, y ahí estuvo el eje central de la embestida e hipócrita operación en mi contra. Todos sabían que no soy racista, xenófobo o antisemita, pero fueron contra eso para embestir contra el sector Macri, el sector más liberal de la coalición de Juntos por el Cambio”, aseguró.

En este contexto, reiteró que lo que se experimentó durante los meses previos a las PASO cobra ahora una mayor relevancia: “Siento que cuando pasó lo mío era el comienzo de un escena que ahora la vemos más cocinada. En ese momento se trataba de conservar las formas y salvar la coalición. No era el momento de hacer borrón y cuenta nueva como ahora”.

Por lo tanto, concluyó que la coalición se encuentra fracturada, pero percibe que la victoria de Patricia Bullrich en la interna, seguida de las exitosas elecciones de Milei, "revalidan" su posición. Es por eso que planea postularse nuevamente para el Congreso en dos años.

“Mi vocación por el servicio público es inclaudicable. No renuncio a eso. Atornillarme cuando pedían mi renuncia podría haberme hecho el responsable de un resultado distinto en la interna de la ciudad y que Lousteau sea hoy el jefe de Gobierno. Ese renunciamiento fue para dar la pelea”, señaló.

En ese sentido, ratificó su respaldo a Milei, una postura compartida por Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros líderes del PRO. Enfatizó: "En el balotaje lo voto a Milei con las dos manos. Tengo críticas sobre todo para Javier, sobre todo cuando estaba decidido a criticar a Bullrich y JxC en vez de mostrar la desgracia del ministro de Economía, que desde que preside el Ministerio todos los indicadores son peores, pero la división de la oposición permitió que sea virtualmente el nuevo presidente”.

Sobre su salud

El ex candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires en la lista de Pro liderada por Jorge Macri, compartió detalles sobre su estado de salud. Informó que se encuentra en la fase final de su recuperación después de haber sido internado. “Estoy mucho mejor. Tuve unos días complejos de terapia intensiva y ya estoy saliendo adelante para volver a casa. Tuve una cirugía con un efecto colateral que me llevó a terapia intensiva”, detalló.

Rinaldi mencionó que, a pesar de haber experimentado intervenciones y cirugías en el pasado debido a su patología que involucra fragilidad ósea, esta situación fue muy diferente. “Cuando las cosas salen de eso y se transforma en algo respiratorio como esto, es distinto y no estoy acostumbrado a una terapia intensiva”, explicó.

“Corrió riesgo mi vida. Los primeros días no me dí cuenta, pero sí. No poder respirar bien es un problema. Se me hizo una trombosis pulmonar y eso te puede llevar de gira”, reconoció.

BR/LT