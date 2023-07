Martín Lousteau, senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, participó de una entrevista televisiva donde se retomó el tema de la baja de la candidatura de Franco Rinaldi y, en este contexto, protagonizó un tenso cruce en el que manifestó su intención de no volver a hablar del tema.

"No hablo más del tema. Ya se expidió en su momento el presidente de la DAIA. Ese tema está terminado", sostuvo Lousteau este lunes 17 de julio en diálogo con Diego Sehinkman durante el programa Sólo una vuelta más por Todo Noticias (TN). Fue luego de que el conductor lo consultara por los dichos de Rinaldi, quien apuntó contra el senador y lo acusó de intentar cancelarlo.

Ante esta respuesta, el periodista insistió y le recordó no solo que "es un tema del que participó fuertemente" sino que también el licenciado en Ciencia Política afirmó que "fue cancelado y se tuvo que bajar de una lista". "¿Vos pensás que es así?", cuestionó el legislador.

"No importa lo que pienso. No soy candidato", señaló Sehinkman y el senador reiteró que "ya habló suficiente del tema", aunque aclaró: "No me molesta hablarlo, ya dije lo que tenía que decir. No me parece que cumpla con los valores".

El conductor le habló sobre los dichos de Rinaldi que sugerían una "intencionalidad política" en las críticas recibidas por el precandidato a jefe de Gobierno y su espacio. Lousteau respondió que "no lo comparte". Luego, consultado sobre si "no fueron demasiado lejos tras el pedido de perdón", agregó: "Volvieron a salir videos y la DAIA hizo una manifestación".

Martín Lousteau: "La renuncia de Franco Rinaldi es una buena noticia, sus disculpas no fueron sinceras"

"Nos perdemos de debatir lo que hace falta", expresó el senador ante la insistencia del conductor, quien le aclaró: "Es un tema del que vos participaste, para un sector fue injustamente corrido y obligado a correrse, ¿hasta qué punto sirve pedir perdón por algo o no?".

Tras dicha pregunta, Lousteau decidió responder con un cuestionamiento: "¿Vos tendrías un columnista que dice esas cosas en tu programa?".

"Si pide perdón y me parece que son genuinas, no tengo ninguna duda", afirmó Sehinkman, a lo que el senador repreguntó: "¿Y si siguiera diciendo las mismas cosas? Porque lo último que salió es de hace un mes. No es de hace dos años".

Franco Rinaldi culpó a Martín Lousteau por la baja de su candidatura: "Fue 100% un intento cancelatorio"

"Si me parece creíble el pedido de disculpas y voy para atrás y no hay acciones concretas que avalen que es antisemita, homófobo o lo que sea, me parece que sí. Pareciera, dice él, que fueron un poco lejos", retrucó el periodista y el senador concluyó: "Es su opinión. Yo lo escuché a Horacio Rodríguez Larreta decir que estuvo bien que él renunciara".

Cabe recordar que este cruce tiene lugar luego de que Rinaldi participó del mismo programa y apuntó directamente contra Lousteau por la baja de su candidatura. "Lo que hay detrás de esta embestida contra mi persona percibo que fue un tiro por elevación a Jorge (Macri), a quien desde el primer día también trataron de impugnar", sostuvo.

"Creo que hoy Martín Lousteau sigue tratando la impugnación judicial de Jorge por el tema del domicilio. Me parece que lo que pasó todo el tiempo fue una gran movilización de recursos, que movió Lousteau, de quien tengo una gran decepción", agregó el excandidato.

A su vez, señaló: "¿Cuánto tiempo de los últimos diez días le dedicó la lista de Martín Lousteau a Franco Rinaldi en vez de hablar de propuestas para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto esfuerzo? Tengo buena autoestima pero no soy tan importante. Fue 100% un intento cancelatorio y es antidemocrático".

